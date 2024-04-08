Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Se Cuida
  • Dia do Combate ao Câncer: 9 tipos de tratamento contra a doença
Diversas etapas

Dia do Combate ao Câncer: 9 tipos de tratamento contra a doença

Médicos explicam sobre terapias que podem ser utilizadas após o diagnóstico da doença
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

08 abr 2024 às 08:00

Publicado em 08 de Abril de 2024 às 08:00

Dia do Combate ao Câncer: 9 tipos de tratamento contra a doença
Tratamento contra o câncer pode combinar diversas modalidades terapêuticas  Crédito: Asian isolated | Shutterstock
O câncer é caracterizado pelo crescimento descontrolado e anormal de células no corpo, que podem se espalhar para outras partes do organismo. Essas células cancerosas podem formar tumores, interferir no funcionamento dos órgãos e tecidos, e comprometer o sistema imunológico.
Considerando uma prevalência de cinco anos da doença, a Organização Mundial da Saúde (OMS) afirma que aproximadamente 53,5 milhões de pessoas estão vivendo com câncer em todo mundo, sendo que 1,6 milhão delas estão no Brasil.
Embora seja uma doença séria e muitas vezes devastadora, é importante ressaltar que muitos casos podem ser tratados com sucesso, especialmente quando diagnosticados precocemente. O tratamento contra o câncer envolve diversas etapas, com combinação de várias modalidades e estratégias.
O objetivo principal é eliminar ou controlar o crescimento do tumor, prevenir sua disseminação para outras partes do corpo e melhorar a qualidade de vida do paciente. No ‘Manual do Paciente com Câncer’, publicado pela editora Versos, os médicos Daniel D’Almeida Preto e João Neif Junior apresentam 9 modalidades para o tratamento da doença. Veja abaixo!

1. Cirurgia

É um procedimento no qual o tumor e, possivelmente, os tecidos circundantes são removidos. A cirurgia é frequentemente usada para remover tumores localizados em uma área específica do corpo.

2. Radioterapia

Utiliza radiação de alta energia para destruir as células cancerígenas. Pode ser aplicada externamente (por meio de máquinas que emitem radiação) ou internamente (com o uso de materiais radioativos colocados diretamente no tumor ou na área afetada).

3. Quimioterapia

Envolve o uso de medicamentos (quimioterápicos) para destruir as células cancerígenas em todo o corpo. Essas substâncias podem ser administradas por via oral, intravenosa ou por outros métodos, e atingem tanto as células cancerígenas quanto as células saudáveis em crescimento rápido.

4. Terapia-alvo

Usa medicamentos projetados para atacar alvos específicos nas células cancerígenas, bloqueando o crescimento e a disseminação do tumor. A terapia-alvo é mais direcionada às células cancerígenas do que à quimioterapia convencional, o que pode reduzir os efeitos colaterais.

5. Imunoterapia

Ativa o sistema imunológico do paciente a reconhecer e combater as células cancerígenas. Pode envolver o uso de anticorpos monoclonais, vacinas contra o câncer ou outras abordagens para aumentar a resposta imunológica.
Imagem Edicase Brasil
Hormonioterapia bloqueia e diminui a produção dos hormônios que estimulam o crescimento de células cancerígenas  Crédito: DedMityay | Shutterstock

6. Hormonioterapia

É usada no tratamento de cânceres sensíveis a hormônioscomo câncer de mama e próstata. A hormonioterapia bloqueia e diminui a produção ou ação dos hormônios que estimulam o crescimento das células cancerígenas.

7. Transplante de células-tronco

Envolve a substituição das células doentes da medula óssea por células-tronco saudáveis, geralmente após tratamentos como quimioterapia ou radioterapia de altas doses.

8. Crioablação

Também conhecida como crioterapia, é uma modalidade de tratamento que mata as células cancerígenas através de seu congelamento. Durante a crioablação, uma agulha fina em forma de bastão é inserida diretamente no tumor e gases muito frios são injetados para matar as células cancerígenas.

9. Ablação por radiofrequência

Este tratamento usa energia elétrica para aquecer as células cancerígenas, levando-as à morte. A energia de alta frequência passa por uma agulha em contato com o tumor e faz com que o tecido circundante aqueça, matando as células próximas.

Veja Também

6 saladas nutritivas e leves para incluir na dieta

6 exercícios simples para emagrecer sem sair de casa

Campanha chama atenção para o câncer de testículo; veja como fazer o autoexame

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

câncer Saúde
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Dia Nacional do Braille expõe desafios na alfabetização de crianças com deficiência visual no Brasil
Imagem de destaque
'Me surpreendi comigo mesma', afirma Samira após rever seus comentários sobre Milena e Ana Paula
Imagem de destaque
BBB 26: 'Não tem essa maturidade', afirma Juliano Floss sobre Milena

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados