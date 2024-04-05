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Comida saudável

6 saladas nutritivas e leves para incluir na dieta

Elas podem ser preparadas com verduras, frutas e legumes ricos em vitaminas e minerais. Aprenda a preparar receitas coloridas e saborosas para incrementar as refeições
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

05 abr 2024 às 10:00

Publicado em 05 de Abril de 2024 às 10:00

Imagem Edicase Brasil
Salada de quinoa com brócolis  Crédito: Losangela | Shutterstock
Consumir alimentos leves e nutritivos é a melhor alternativa para uma dieta saudável e equilibrada. Nesse sentido, as saladas são grandes aliadas, visto que são fáceis de fazer. Elas podem ser preparadas com verduras, frutas e legumes ricos em vitaminas e minerais.
“As saladas são importantes no cardápio diário não somente para quem quer perder peso, pois proporcionam uma alimentação leve, nutritiva e saudável. As folhas e os vegetais são alimentos ricos em fibras, que contribuem para o bom funcionamento do intestino”, explica a nutricionista Solange Ventura.
Pensando nisso, selecionamos 6 receitas de saladas coloridas e nutritivas para você fazer e consumir no seu dia a dia. Veja!

Salada de quinoa com brócolis

Ingredientes
  • 1 1/2 xícara de chá de quinoa

  • 1 xícara de chá de floretes de brócolis

  • 1 batata-doce laranja descascada e cortada em cubos

  • 10 tomates-cerejas

  • 1 colher de sopa de azeite

  • Suco de 1 limão-siciliano

  • Sal e pimenta-do-reino branca moída a gosto

  • Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a quinoa e cubra com 2 xícaras de chá de água. Leve ao fogo médio e cozinhe por 10 minutos. Desligue o fogo e reserve. Em panelas separadas, coloque os brócolis, a batata-doce e cubra com água. Leve ao fogo médio e cozinhe até que fiquem macios. Desligue o fogo, escorra a água e espere os vegetais esfriarem. Corte metade dos tomates-cerejas ao meio e deixe os outros inteiros. Em um recipiente, disponha a quinoa, os brócolis, a batata-doce e os tomates-cerejas. Tempere a salada com suco de limão-siciliano, azeite, sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.

Salada de beterraba

Ingredientes
  • 2 beterrabas

  • 1/2 cebola descascada e fatiada

  • 2 colheres de sopa de vinagre branco

  • Suco de 1 limão

  • 1 colher de sopa de salsinha picada

  • Sal a gosto

  • Água para cozinhar

Modo de preparo

Lave as beterrabas em água corrente, retire as cascas e corte em cubos. Após, coloque as beterrabas em uma panela, cubra com água, coloque sal e leve ao fogo médio para cozinhar até ficarem macias. Desligue o fogo, escorra a água e espere esfriar. Em seguida, transfira as beterrabas para um recipiente, adicione a cebola, o vinagre, o suco de limão, a salsinha, o sal e misture delicadamente. Sirva em seguida.

Salada de repolho com nozes

Ingredientes
  • 1 repolho roxo ralado

  • 1 repolho verde ralado

  • 100 g de nozes picadas

  • 200 ml de iogurte natural

  • 1/5 de xícara de chá de água
  • Sal a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o iogurte, o sal e a água e bata até obter até ficar homogêneo. Em um recipiente, coloque os repolhos, as nozes , o iogurte e misture delicadamente. Sirva em seguida.

Salada de rúcula com kiwi e amêndoas

Ingredientes
  • 1 kiwi descascado e cortado em rodelas

  • 100 g de rúcula

  • 8 g de amêndoas

  • 1 colher de sopa de sementes de girassol

  • 2 colheres de sopa de azeite

  • Suco de 1 limão

  • Sal e pimenta-do-reino moída gosto

Modo de preparo

Lave a rúcula em água corrente, corte em pedaços e coloque em um recipiente. Adicione o kiwi , as sementes de girassol, o azeite, as amêndoas, o suco de limão e misture bem. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.
Imagem Edicase Brasil
Salada de espinafre com maçã  Crédito: Elenadesign | Shutterstock

Salada de espinafre com maçã

Ingredientes
  • 1 maçã sem sementes e cortada em fatias

  • 1 xícara de chá de folhas de espinafre

  • 1/2 xícara de chá de cranberry seco

  • 1/2 colher de sopa de semente de papoula

  • 1/2 xícara de chá de nozes

  • 1 colher de sopa de azeite

Suco de 1/2 limão
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma forma, coloque as nozes e leve-as ao forno preaquecido em temperatura média por 7 minutos. Desligue o fogo, aguarde esfriar e reserve. Em um recipiente, disponha a maçã, o espinafre , o cranberry e misture bem. Tempere com azeite, suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Misture bem, acrescente as nozes, as sementes de papoula e sirva em seguida.

Salada de abacate com camarão

Ingredientes
  • 200 g de camarão limpo

  • 1 abacate maduro cortado em cubos

  • 1/2 manga cortada em cubos

  • 1/4 de xícara de chá de coentro picado

  • Suco de 1 limão

  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva

  • Sal e pimenta-do-reino branca moída a gosto

  • Água

Modo de preparo

Encha uma panela com água e leve ao fogo médio para ferver. Em seguida, adicione uma colher de sopa de sal e os camarões. Cozinhe por 3 minutos, ou até ficarem rosados e firmes. Escorra e deixe esfriar. Depois, em um recipiente, misture os camarões com o abacate, a manga e o coentro. Adicione o suco de limão e o azeite, misturando delicadamente para combinar todos os ingredientes sem desmanchar o abacate. Em seguida, tempere a salada com sal e pimenta-do-reino. Sirva imediatamente.

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