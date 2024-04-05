6 saladas nutritivas e leves para incluir na dieta

Consumir alimentos leves e nutritivos é a melhor alternativa para uma dieta saudável e equilibrada. Nesse sentido, as saladas são grandes aliadas, visto que são fáceis de fazer. Elas podem ser preparadas com verduras, frutas e legumes ricos em vitaminas e minerais.
“As saladas são importantes no cardápio diário não somente para quem quer perder peso, pois proporcionam uma alimentação leve, nutritiva e saudável. As folhas e os vegetais são alimentos ricos em fibras, que contribuem para o bom funcionamento do intestino”, explica a nutricionista Solange Ventura.
Pensando nisso, selecionamos 6 receitas de saladas coloridas e nutritivas para você fazer e consumir no seu dia a dia. Veja!
Salada de quinoa com brócolis
Ingredientes
- 1 1/2 xícara de chá de quinoa
- 1 xícara de chá de floretes de brócolis
- 1 batata-doce laranja descascada e cortada em cubos
- 10 tomates-cerejas
- 1 colher de sopa de azeite
- Suco de 1 limão-siciliano
- Sal e pimenta-do-reino branca moída a gosto
- Água para cozinhar
Modo de preparo
Em uma panela, coloque a quinoa e cubra com 2 xícaras de chá de água. Leve ao fogo médio e cozinhe por 10 minutos. Desligue o fogo e reserve. Em panelas separadas, coloque os brócolis, a batata-doce e cubra com água. Leve ao fogo médio e cozinhe até que fiquem macios. Desligue o fogo, escorra a água e espere os vegetais esfriarem. Corte metade dos tomates-cerejas ao meio e deixe os outros inteiros. Em um recipiente, disponha a quinoa, os brócolis, a batata-doce e os tomates-cerejas. Tempere a salada com suco de limão-siciliano, azeite, sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.
Salada de beterraba
Ingredientes
- 2 beterrabas
- 1/2 cebola descascada e fatiada
- 2 colheres de sopa de vinagre branco
- Suco de 1 limão
- 1 colher de sopa de salsinha picada
- Sal a gosto
- Água para cozinhar
Modo de preparo
Lave as beterrabas em água corrente, retire as cascas e corte em cubos. Após, coloque as beterrabas em uma panela, cubra com água, coloque sal e leve ao fogo médio para cozinhar até ficarem macias. Desligue o fogo, escorra a água e espere esfriar. Em seguida, transfira as beterrabas para um recipiente, adicione a cebola, o vinagre, o suco de limão, a salsinha, o sal e misture delicadamente. Sirva em seguida.
Salada de repolho com nozes
Ingredientes
- 1 repolho roxo ralado
- 1 repolho verde ralado
- 100 g de nozes picadas
- 200 ml de iogurte natural
- 1/5 de xícara de chá de água
- Sal a gosto
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque o iogurte, o sal e a água e bata até obter até ficar homogêneo. Em um recipiente, coloque os repolhos, as nozes , o iogurte e misture delicadamente. Sirva em seguida.
Salada de rúcula com kiwi e amêndoas
Ingredientes
- 1 kiwi descascado e cortado em rodelas
- 100 g de rúcula
- 8 g de amêndoas
- 1 colher de sopa de sementes de girassol
- 2 colheres de sopa de azeite
- Suco de 1 limão
- Sal e pimenta-do-reino moída gosto
Modo de preparo
Lave a rúcula em água corrente, corte em pedaços e coloque em um recipiente. Adicione o kiwi , as sementes de girassol, o azeite, as amêndoas, o suco de limão e misture bem. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.
Salada de espinafre com maçã
Ingredientes
- 1 maçã sem sementes e cortada em fatias
- 1 xícara de chá de folhas de espinafre
- 1/2 xícara de chá de cranberry seco
- 1/2 colher de sopa de semente de papoula
- 1/2 xícara de chá de nozes
- 1 colher de sopa de azeite
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma forma, coloque as nozes e leve-as ao forno preaquecido em temperatura média por 7 minutos. Desligue o fogo, aguarde esfriar e reserve. Em um recipiente, disponha a maçã, o espinafre , o cranberry e misture bem. Tempere com azeite, suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Misture bem, acrescente as nozes, as sementes de papoula e sirva em seguida.
Salada de abacate com camarão
Ingredientes
- 200 g de camarão limpo
- 1 abacate maduro cortado em cubos
- 1/2 manga cortada em cubos
- 1/4 de xícara de chá de coentro picado
- Suco de 1 limão
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- Sal e pimenta-do-reino branca moída a gosto
- Água
Modo de preparo
Encha uma panela com água e leve ao fogo médio para ferver. Em seguida, adicione uma colher de sopa de sal e os camarões. Cozinhe por 3 minutos, ou até ficarem rosados e firmes. Escorra e deixe esfriar. Depois, em um recipiente, misture os camarões com o abacate, a manga e o coentro. Adicione o suco de limão e o azeite, misturando delicadamente para combinar todos os ingredientes sem desmanchar o abacate. Em seguida, tempere a salada com sal e pimenta-do-reino. Sirva imediatamente.