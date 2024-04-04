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6 exercícios simples para emagrecer sem sair de casa

Uma alternativa é exercitar o corpo em casa de 150 a 300 minutos semanais, como recomenda a OMS. Professor de Educação Física explica como fortalecer os músculos e queimar calorias
Portal Edicase

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Publicado em 

04 abr 2024 às 08:00

Publicado em 04 de Abril de 2024 às 08:00

6 exercícios simples para emagrecer sem sair de casa
Fazer exercícios físicos regularmente auxilia na saúde geral do corpo  Crédito: Prostock-studio | Shutterstock
Praticar exercícios físicos é essencial para manter a saúde do corpo. No entanto, o hábito nem sempre é um atrativo, especialmente durante aqueles dias em que a preguiça de ir para a academia bate. Por isso, uma alternativa é exercitar o corpo em casa de 150 a 300 minutos semanais, como recomenda a Organização Mundial da Saúde (OMS).
“Mesmo que o ideal seja se exercitar cinco ou seis vezes por semana, começar com o que é possível, mesmo que sejam apenas duas vezes, já é um passo positivo. O importante é dar o primeiro passo e manter a consistência para alcançar resultados duradouros”, aconselha Leonardo Tavares, coordenador do curso de Educação Física do UNASP (Centro Universitário Adventista de São Paulo).
Pensando nisso, o professor lista 6 exercícios para quem deseja começar a se exercitar em casa e emagrecer com saúde. Confira!

1. Polichinelos

Imagem Edicase Brasil
Polichinelo é uma das formas mais eficientes de queimar gordura  Crédito: antoniodiaz | Shutterstock
O polichinelo é voltado para aquecer o corpo antes de iniciar a rotina de exercícios mais intensos. Faça séries por volta de 30 segundos a 1 minuto para aumentar a frequência cardíaca e preparar o corpo para o treino.

2. Agachamentos

Imagem Edicase Brasil
O agachamento é um exercício que ajuda a fortalecer as pernas e os glúteos  Crédito: fizkes | Shutterstock
O agachamento fortalece pernas e glúteos e ajuda na queima de calorias. Para isso, mantenha os pés na largura dos ombros e desça como se fosse sentar em uma cadeira, mantendo o peito levantado e as costas retas. O ideal é fazer 3 séries de 10 a 15 repetições.

3. Flexões

Imagem Edicase Brasil
A flexão pode ajudar a fortalecer o peitoral  Crédito: KOTOIMAGES | Shutterstock
A flexão ajuda a fortalecer o peitoral, ombros e tríceps. Se caso tiver dificuldade, comece com as flexões de joelhos até ganhar mais força. Tente realizar 3 séries de 5 a 10 repetições, dependendo do seu nível de condicionamento.

4. Prancha

Imagem Edicase Brasil
A prancha ajuda a melhorar a postura e a reduzir as dores nas costas  Crédito: Gorodenkoff | Shutterstock
A prancha é excelente para fortalecer e melhorar a postura e reduzir dores nas costas. Para isso, mantenha-se em posição de prancha, com os cotovelos alinhados sob os ombros e o corpo formando uma linha reta da cabeça aos calcanhares. Mantenha a posição de 30 segundos a 1 minuto.

5. Afundo

Imagem Edicase Brasil
O afundo é um exercício que ajuda a fortalecer as pernas  Crédito: Maridav | Shutterstock
O afundo é indicado para fortalecer e tonificar as pernas e glúteos. Dê um passo à frente e abaixe o corpo até que ambos os joelhos formem ângulos de 90 graus. Faça 3 séries de 10 repetições para cada perna.

6. Abdominais

Imagem Edicase Brasil
A abdominal ajuda a fortalecer os músculos da barriga  Crédito: Vadim Zakharishchev | Shutterstock
As abdominais contribuem para fortalecer o abdômen. Existem várias variações, mas uma simples inclui deitar-se de costas, dobrar os joelhos e levantar o tronco em direção aos joelhos. Realize 3 séries de 15 a 20 repetições.

Consulte um especialista

Segundo Leonardo Tavares, iniciar uma rotina de exercícios sem o devido preparo e orientação pode não apenas limitar a eficácia dos esforços, mas também expor a riscos de lesões. “Certas condições de saúde preexistentes podem ser prejudicadas pela atividade física inadequada. Por conta disso, é importante consultar-se com profissionais antes de embarcar em qualquer nova atividade física”, finaliza.

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