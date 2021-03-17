5 exercícios para montar sua série ao treinar em casa

Abdominal Prancha

O agachamento livre recruta vários músculos como anteriores e posteriores de coxa, panturrilhas, glúteos, abdominais e lombares, exigindo um equilíbrio muscular intenso. Faça sem peso, de 30 segundos a 1 minuto de execução, durante 3 vezes.

Um exercício funcional, que dispensa acessórios, pode ser feito em qualquer lugar e fortalece muitos músculos em simultâneo. A clássica flexão de braços trabalha peito, tríceps, ombros, lombar e core e só necessita de um espaço no chão para ser realizada. Faça de 10 a 15 repetições durante 3 vezes.

A elevação pélvica é um exercício para fortalecer a região lombar, os músculos glúteo máximo e mínimo, os músculos abdominais inferiores e manter o equilíbrio muscular do quadril. Não requer pesos, embora possam ser colocados na altura do estômago. Os braços ficam nas laterais do tronco, com a palma da mão voltada para o chão. Em seguida, os glúteos são contraídos e expirando enquanto elevamos o quadril, empurrando o chão com os calcanhares dos pés. Aguarde alguns segundos e desça lentamente, inspirando. Faça de 15 a 20 repetições durante 3 vezes.

Polichinelo é um exercício usado principalmente para alongar e aquecer os músculos dos membros posteriores e inferiores como braços e pernas. Este é um exercício físico que exige uma certa coordenação motora e envolve movimentos dos membros superiores e inferiores. A pessoa inicialmente fica em pé, na posição ereta, ou seja, com as pernas juntas e as mãos coladas nas coxas. Depois, dá-se início à seguinte sequência: saltos no mesmo lugar, com movimentos sincronizados de braços e pernas. Faça 3 vezes de 30 segundos a 1 minuto.