Baixe o guia com todas as orientações para a quarentena no ES

Guia de A Gazeta traz todas as regras da quarentena que começará no dia 18/03 no ES Crédito: A Gazeta

As medidas vão desde a proibição de funcionamento de estabelecimentos de comércio e serviços considerados não essenciais até a suspensão de eventos e de utilização de espaços públicos como praças e parques. Há, no entanto, um grupo de atividades consideradas essenciais que podem funcionar diariamente, ou pelo menos de segunda a sábado.

Já as aulas presenciais, que também seriam proibidas a partir desta quinta, estarão suspensas só a partir da segunda-feira (22). A regra excepcional consta em edição extra do Diário Oficial publicada nesta quarta-feira (17).

Para explicar todas as medidas, A Gazeta preparou um guia prático com todas as medidas anunciadas pelo governo do Estado e que vão valer até o dia 31 de março. Baixe o documento atualizado abaixo e compartilhe!

Arquivos & Anexos Entenda as restrições no ES em março de 2021 - versão atualizada Baixe a versão atualizada Tamanho do arquivo: 1mb Baixar