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Entenda as regras

Baixe o guia com todas as orientações para a quarentena no ES

Governador Renato Casagrande anunciou nesta terça-feira (16) as medidas de restrição que começam a valer na próxima quinta (18). Veja o PDF com todas as regras

Publicado em 16 de Março de 2021 às 21:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 mar 2021 às 21:44
Guia de A Gazeta traz todas as regras da quarentena que começará dia 18/03 no ES
Guia de A Gazeta traz todas as regras da quarentena que começará no dia 18/03 no ES Crédito: A Gazeta
A partir de quinta-feira (18), todos os 78 municípios do Espírito Santo vão entrar no risco extremo da Covid-19, com adoção de uma quarentena de 14 dias que implicará em várias em restrições em atividades sociais e econômicas. As regras foram anunciadas nesta terça-feira (16) pelo governador Renato Casagrande em coletiva de imprensa.
As medidas vão desde a proibição de funcionamento de estabelecimentos de comércio e serviços considerados não essenciais até a suspensão de eventos e de utilização de espaços públicos como praças e parques. Há, no entanto, um grupo de atividades consideradas essenciais que podem funcionar diariamente, ou pelo menos de segunda a sábado.
Já as aulas presenciais, que também seriam proibidas a partir desta quinta, estarão suspensas só a partir da segunda-feira (22). A regra excepcional consta em edição extra do Diário Oficial publicada nesta quarta-feira (17). 
Para explicar todas as medidas, A Gazeta preparou um guia prático com todas as medidas anunciadas pelo governo do Estado e que vão valer até o dia 31 de março. Baixe o documento atualizado abaixo e compartilhe!

Arquivos & Anexos

Entenda as restrições no ES em março de 2021 - versão atualizada

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Atualização

17/03/2021 - 10:28
O guia foi atualizado após o governo ter divulgado no Diário Oficial que, excepcionalmente, as instituições de ensino terão a suspensão das atividades presenciais somente a partir do dia 22, e não a partir do dia 18 como divulgado anteriormente. 

TUDO SOBRE A QUARENTENA NO ES

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