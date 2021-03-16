Covid-19: escolas e comércio fechados por 14 dias no ES. Veja o que muda

Renato Casagrande anunciou nesta terça-feira (16) medidas restritivas para conter pandemia Crédito: Fernando Madeira

Atualização Ao anunciar a quarentena de 14 dias na terça-feira (16), Casagrande afirmou que as aulas presenciais em todo o Estado seriam suspensas a partir desta quinta-feira (18). No entanto, em decreto publicado nesta quarta-feira (17), foi incluído que a obrigatoriedade do retorno ao sistema remoto passou a ser válida a partir de segunda-feira (22). O texto foi atualizado.

Segundo Casagrande, as ações são para tentar conter o avanço do número de óbitos, de contágios e da ocupação de leitos hospitalares causados pelo novo coronavírus. "Estamos vivendo o pior momento da pandemia", reforçou.

O governador denominou as novas medidas restritivas de quarentena, pois não vai ser impedida a mobilidade das pessoas pelas cidades e serviços essenciais vão continuar funcionando. "Não é um lockdown porque estamos pedindo uma restrição da mobilidade para oferecer o atendimento adequado nos hospitais".

As restrições afetam atividades sociais, como visitas a parques, praças, ou mesmo academias, que estão proibidas a partir de quinta-feira (18). Há ainda medidas que impactam as atividades comerciais não essenciais, que estarão proibidas de funcionar por 14 dias. Veja detalhes abaixo:

As medidas de restrição Veja as regras para a quarentena de 14 dias

ATIVIDADES SOCIAIS

O que está proibido:

ATIVIDADES COLETIVAS

As reuniões, excetuadas as pertencentes ao mesmo núcleo familiar, incluindo quaisquer tipos de eventos sociais

A utilização de praças, parques, jardins públicos, campos públicos de futebol, quadras públicas de esportes públicas, ginásios públicos de esportes e outros espaços públicos equivalentes

A realização de atividades físicas coletivas, nas áreas e vias públicas

Condomínios verticais e/ou horizontais devem limitar a utilização, simultânea, das áreas de uso comum de lazer para os moradores do mesmo núcleo familiar.

O que está suspenso:

TRANSPORTE PÚBLICO

Fica suspensa pelo prazo de 14 dias a utilização do passe-escolar no transporte público metropolitano Transcol

O Estado garantirá a manutenção de 100% da frota do Transcol no período de vigência da quarentena

ATIVIDADES EDUCACIONAIS (rede privada e pública)

(rede privada e pública) Fica suspensa a atividade educacional presencial em todos os níveis.

Ficam suspensos os cursos livres presenciais.

As atividades educacionais presenciais (capacitação e treinamento) das áreas de saúde e segurança pública estão autorizadas.

A Igreja Nossa Senhora do Rosário Crédito: Ricardo Medeiros

O QUE FOI RECOMENDADO

TEMPLOS E IGREJAS

Fica recomendado que transmitam, preferencialmente, seus cultos e missas por meio virtual

CUIDADOS SANITÁRIOS

As pessoas deverão adotar medidas de proteção e higiene, bem como utilizar máscaras fora do ambiente residencial.

FISCALIZAÇÃO

Os Municípios deverão proceder a orientação/conscientização para o isolamento social e distanciamento social (DISK Aglomeração)

Devem efetuar abordagem às pessoas, proceder a comunicação social, por meio de rádio, carros de som e outros, monitorar casos suspeitos e infectados, e expedir determinações a respeito do isolamento social com intervenção local

Movimentação do comércio em Vila Velha Crédito: Carlos Alberto Silva

COMÉRCIO E SERVIÇOS

O que vai poder funcionar

COMÉRCIO

Supermercados e hipermercados de segunda a sábado (não pode abrir aos feriados)

Atacados de segunda a sábado (não pode abrir aos feriados)

Minimercados de segunda a sábado (não pode abrir aos feriados)

Hortifrutis de segunda a sábado (não pode abrir aos feriados)

Farmácia poderá abrir todos os dias

Padaria e lojas de produtos alimentícios de segunda a sábado (não pode abrir aos feriados)

Lojas de material de construção de segunda a sábado (não pode abrir aos feriados)

Postos de combustíveis poderão funcionar todos os dias, exceto as lojas de conveniência que estão proibidas de funcionar.

SERVIÇOS

Cuidado dos animais

Transporte público

Data center

Telecomunicações

Oficinas mecânicas

Transmissão de energia

Serviços funerários

Casas lotéricas, bancos e serviços postais

Atividades de jornalismo

Distribuição de água

Limpeza urbana

Hotéis com ocupação de até 50% de sua capacidade

Locação de veículos

INDÚSTRIA

Fábricas e usinas podem abrir

Construção civil pode também funcionar

AGRONEGÓCIO

Produção do agronegócio

Atividade pesqueira

O que pode funcionar com restrição

Restaurantes poderão funcionar com delivery. Fica proibido o serviço de drive-thru e qualquer atendimento presencial, mesmo com hora marcada.

O que está proibido de funcionar

Quaisquer atividades de serviços e comércio que não estejam enquadradas como serviço essencial, como lojas de roupas, lojas de conveniência, salões de beleza.

MOTIVOS DAS MEDIDAS

Casagrande destacou que as medidas restritivas têm o objetivo de salvar vidas e comparou as estatísticas da pandemia do coronavírus em todo o mundo a números de guerra. "Estamos enfrentando um ambiente de guerra em todos os países atingidos pela pandemia. Uma guerra contra as mortes e as sequelas causadas pela ação do vírus".

Assinalou ainda que no Espírito Santo foi possível conter os avanços da pandemia, mas que a realidade mudou nos últimos dias, com aumento do número de óbitos, de pessoas internadas, e de contagiados. Explicou que a situação chegou a este ponto pelos seguintes fatores:

91% É o percentual de ocupação de leitos de UTI para Covid nesta terça-feira (16) no Estado

AVANÇO DA PANDEMIA

Mais 37 mortes foram registradas no Espírito Santo nesta terça-feira (16), totalizando 6.783 óbitos provocados pelo coronavírus desde o início da pandemia, em março de 2020. Os dados são do Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Nas últimas 24 horas, foram identificados 2.426 novos casos, chegando a 348.970 pessoas infectadas desde o início da pandemia.

E nesta terça-feira (16), o Estado chegou a 91,05% de ocupação nos leitos de UTI exclusivos para o tratamento da Covid-19. Os dados são do Painel de Ocupação de Leitos Hospitalares, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). De acordo com o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, esse número de ocupação foi definido como “gatilho” para a tomada de medidas mais extremas no Estado.