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Cidade do ES registra quase total de chuva de março em cerca de 40 minutos

Publicado em 15/03/2026 às 10h56
Cidade do ES registra quase total de chuva do mês em menos de uma hora
Um bar ficou alagado no Centro da cidade e ocorreram deslizamentos de terra na ES 080 Crédito: Leitor/A Gazeta

A cidade de Águia Branca, na região Noroeste do Espírito Santo, registrou cerca de 150 milímetros de chuva na noite de sábado (14), volume que se aproxima da média esperada para todo o mês de março, que é de aproximadamente 200 milímetros, segundo a ANA (Agência Nacional de Águas). O temporal começou por volta das 17h20 e durou cerca de 40 minutos, segundo a Defesa Civil municipal.

O grande volume, somado aos ventos fortes, provocou quedas de árvores sobre a ES 080, além de deslizamentos de terra no mesmo trecho. Na área central da cidade, um bar localizado na Avenida Pedro Quiuqui ficou alagado devido às enxurradas.

Equipes da Defesa Civil de Águia Branca atuaram rapidamente para retirar as árvores da rodovia e remover a terra da pista, garantindo a segurança dos motoristas. Não houve registro de feridos durante o temporal.

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Chuva rápida e intensa causa alagamentos e queda de árvores em Cachoeiro

Publicado em 14/03/2026 às 16h46
Temporal causou danos na cidade na tarde de sábado (14)

Uma rápida e intensa chuva causou alagamentos em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na tarde deste sábado (14). Segundo a Defesa Civil, ruas dos bairros Santo Antônio e Nova Brasília foram afetadas após o transbordamento de bueiros que não suportaram o volume de água. Um vídeo feito por moradores (veja acima) mostra comércio e veículos que estavam estacionados na Avenida Jones dos Santos Neves atingidos pela cheia na via.

No bairro Vila Rica, além de ruas alagadas, uma escada caiu. Uma das moradoras, a dona de casa Vanessa Reis, contou que a chuva foi muito rápida e pegou todos de surpresa. “A gente ficou muito assustada. Aqui parecia um rio e a minha garagem chegou a inundar. Graças a Deus, dessa vez não perdemos móveis, mas da outra vez perdemos várias coisas. Toda vez que chove, a gente fica com o coração na mão”, relatou.

Já no bairro Guandu, parte do teto de uma loja de calçados caiu após o temporal. O órgão municipal e os Bombeiros foram ao local. Ainda conforme a Defesa Civil, também foram registradas quedas de árvores em alguns pontos do município, mas sem prejuízos. Após a água escoar, equipes da prefeitura foram acionadas para limpar as ruas.

*Com informações da repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta Sul

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Três suspeitos de ataque a tiros são presos durante operação em Nova Venécia

Publicado em 14/03/2026 às 14h49
Arma foi apreendida durante operação policial em Nova Venécia, no Noroeste do ES
Arma foi apreendida durante operação policial em Nova Venécia, no Noroeste do ES Crédito: Divulgação/ PC e PM

Três suspeitos de cometerem um ataque a tiros foram presos em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo, na manhã deste sábado (14). As prisões ocorreram nos bairros Aeroporto, Aeroporto II e Coqueiral, além da cidade de São Gabriel da Palha, na região, durante uma operação das polícias Militar e Civil.

Um quarto envolvido já estava preso e deve cumprir pena por mais esse crime. Outros dois investigados seguem foragidos.  Também foram apreendidos um revólver com seis munições, um aparelho de choque e dois celulares.

O crime ocorreu em 26 de janeiro no bairro Aeroporto II, quando o grupo armado preparou uma emboscada para duas pessoas. Quando as vítimas chegaram ao portão da casa onde moravam, os suspeitos atiraram contra elas. Uma pessoa foi atingida na nuca e precisou ser hospitalizada e passar por cirurgia. A outra não se feriu.

As investigações apontam ainda que esse crime e um assassinato que ocorreu no bairro Aeroporto na sexta-feira (13) estão interligados e relacionados a disputas pelo controle do tráfico de drogas na região. 

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Motorista provoca acidente com morte e foge correndo em Santa Teresa; veja vídeo

Publicado em 14/03/2026 às 13h26
Antes de conseguir fugir, com ele foram encontrados um papelote de cocaína e R$ 530 em dinheiro

Um homem de 24 anos morreu após um carro bater contra um poste e um muro durante uma perseguição policial na noite desta sexta-feira (13), no bairro Alvorada, em Santa Teresa, na Região Serrana do Espírito Santo. Após a colisão, o motorista do veículo ficou deitado no chão, informando estar tonto, enquanto era acompanhado de perto por um policial militar. Ele se aproveitou do momento de socorro à vitima presa às ferragens do veículo para correr e fugir.

De acordo com a Polícia Militar, a perseguição começou após o motorista ser flagrado realizando manobras perigosas no Centro da cidade e desobedecer à ordem de parada. Ele ainda teria trafegado na contramão, avançado faixas elevadas e obrigado outros veículos a subirem na calçada para evitar colisões.

Durante o acompanhamento, ele perdeu o controle da direção e bateu contra um poste e um muro. No veículo, os militares encontraram o passageiro preso às ferragens e inconsciente. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e o Corpo de Bombeiros foram acionados, mas o homem já estava morto. Com o motorista, os policiais encontraram um papelote de cocaína e R$ 530,00 em dinheiro.

Motorista provoca acidente com morte e foge correndo em Santa Teresa
Motorista provoca acidente com morte e foge correndo em Santa Teresa Crédito: Reprodução

Enquanto os militares tentavam agilizar o socorro ao passageiro, o motorista se levantou e fugiu do local. A Polícia Científica realizou a perícia, e o corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Vitória. O veículo foi recolhido ao pátio e o caso será investigado pela Delegacia de Polícia de Santa Teresa.

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Jovem morre em colisão entre duas motos na ES 080, em Colatina

Publicado em 14/03/2026 às 13h05
Motociclista de 23 anos morre em acidente entre duas motos na ES-080, em Colatina
Motociclista de 23 anos morre em acidente entre duas motos na ES-080, em Colatina Crédito: Montagem - A Gazeta

Um jovem de 23 anos morreu após um acidente envolvendo duas motocicletas na noite de sexta-feira (13), na Rodovia ES 080, na altura do bairro Carlos Germano Naumann, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo a polícia, o rapaz não tinha habilitação; outro motociclista foi socorrido em estado grave. A identificação das vítimas não foi  divulgada.

Testemunhas contaram para a Polícia Militar que a moto Pop estaria em alta velocidade e chegou a saltar o quebra-molas antes de colidir na lateral da outra motocicleta . Quando a equipe da PM chegou ao local, equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192), e do Corpo de Bombeiros, já prestavam atendimento às vítimas e já havia sido confirmada a morte do condutor da Honda Pop. O outro motociclista, de 32 anos, que conduzia uma Honda Biz, foi socorrido em estado grave para o hospital, não sendo possível realizar o teste do etilômetro. 

A Polícia Científica foi acionada para realizar a perícia no local. O corpo do jovem foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal de Colatina. A Polícia Civil do Espírito Santo informou que as circunstâncias do acidente serão investigadas.

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Homem morre após levar tiros e golpes de facão em Nova Venécia

Publicado em 14/03/2026 às 12h00

Um homem de 36 anos morreu após ser atacado a tiros e com golpes de facão na noite de sexta-feira (13), no bairro Aeroporto, em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi encontrada caída no chão ainda com sinais vitais, e uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) iniciou o atendimento de emergência no local.

Apesar de cerca de 40 minutos de tentativas de estabilização, o homem não resistiu aos ferimentos e morreu. A PM ainda informou que a vítima apresentava um corte profundo na face, possivelmente provocado por facão, além de diversas perfurações por arma de fogo. No local do crime também foram encontradas sete cápsulas de munição deflagradas. Buscas foram realizadas na região, mas nenhum suspeito foi localizado.

Título: Homem morre após ataque a tiros e golpes de facão em Nova Venécia
Homem morreu após ser baleado e sofrer golpes de facão em Nova Venécia Crédito: Reprodução 

A Polícia Civil informou, por meio de nota, que o caso será investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa de Nova Venécia. O corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal de Nova Venécia, da Polícia Científica. Informações que possam ajudar nas investigações podem ser repassadas de forma anônima pelo Disque-Denúncia 181.

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Homem invade casa pelo telhado e estupra mulher em Jerônimo Monteiro

Publicado em 14/03/2026 às 11h28

Uma mulher denunciou ter sido vítima de violência sexual após um homem invadir a casa dela na madrugada de sexta-feira (13), em Jerônimo Monteiro, no Sul do Espírito Santo. O homem fugiu do local levando o celular da vítima e não foi localizado até o momento.

A vítima contou para a Polícia Militar que, por volta das 5h30, o suspeito teria entrado na residência pelo telhado, foi até o quarto onde ela estava, colocou uma toalha sobre o rosto dela, fez ameaças de morte e a enforcou. Ainda conforme a mulher, o agressor a obrigou a retirar as roupas e praticou atos sexuais sem consentimento. Após o crime, o homem também teria levado um telefone da vítima antes de fugir do local.

Familiares chegaram a acompanhar a movimentação do suspeito e informaram aos policiais onde ele teria sido visto, mas ele entrou em um rio e conseguiu escapar. A vítima foi levada ao hospital, onde recebeu atendimento médico, e o exame clínico constatou escoriações e marcas de agressão.

A Polícia Civil do Espírito Santo informou que o caso é investigado pela Delegacia de Polícia de Jerônimo Monteiro e, por se tratar de crime contra a dignidade sexual, os detalhes do procedimento não serão divulgados, já que o caso corre sob sigilo.

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Homem agride esposa, resiste à prisão e morre após passar mal em Jerônimo Monteiro

Publicado em 14/03/2026 às 11h07
Homem agride esposa, resiste à prisão e morre após passar mal em Jerônimo Monteiro
Homem agride esposa, resiste à prisão e morre após passar mal em Jerônimo Monteiro Crédito: Reprodução - Redes Sociais

Um homem de 49 anos morreu após passar mal durante atendimento médico depois de se envolver em uma ocorrência com feridos por faca  em Jerônimo Monteiro, no Sul do Espírito Santo, na tarde de sexta-feira (13). Segundo a Polícia Militar, Eduardo Costa Oliveira, de 49 anos, teria agredido duas pessoas, uma delas sua esposa, e precisou ser imobilizado porque estaria dificultando o atendimento das vítimas.

De acordo com a polícia, equipes foram acionadas para apoiar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU/192), que prestava socorro a pessoas feridas no local. Os militares encontraram  Eduardo em posse de uma faca e impedindo o atendimento à esposa,  uma mulher de 34 anos. Um homem de 30 anos também ficou ferido na cabeça. Com ajuda de populares, ele foi imobilizado e levado ao hospital, mas passou mal durante o atendimento e morreu, apesar das tentativas de reanimação. 

Durante a intervenção, policiais sofreram lesões e tiveram contato com sangue dos envolvidos. Posteriormente, foram informados de que uma das vítimas é soropositiva, motivo pelo qual foi iniciado o protocolo de prevenção a contágio (PEP). Uma conselheira tutelar esteve no local e retirou as crianças que estavam na residência. A Polícia Civil do Espírito Santo informou que o corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal de Cachoeiro de Itapemirim, da Polícia Científica.

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Adolescentes de 15 e 17 anos são apreendidos suspeitos de matar jovem em Colatina

Publicado em 14/03/2026 às 10h12
Delegacia de Polícia Civil de Colatina
Delegacia de Polícia Civil de Colatina Crédito: Célio Ferreira

Dois adolescentes, de 15 e 17 anos, foram apreendidos na tarde de sexta-feira (13) suspeitos de envolvimento em um ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. As investigações começaram logo após o encontro do corpo de um jovem, ainda não identificado, em um imóvel abandonado no bairro São Pedro, momentos antes da apreensão.

A Polícia Civil do Estado do Espírito Santo informou que a vítima foi encontrada com as mãos amarradas por fios e apresentava perfurações provocadas por disparos de arma de fogo e golpes de arma branca. De acordo com as apurações, o jovem teria sido agredido inicialmente nas proximidades de um bar no mesmo bairro e, em seguida, levado sob violência até o imóvel onde foi executado. Durante o trajeto, a vítima ainda tentou fugir, mas acabou sendo perseguida e morta dentro do local abandonado.

Os suspeitos foram localizados em uma residência no bairro São Marcos. Segundo a polícia, o adolescente de 17 anos teria confessado participação no crime com o uso de arma branca, enquanto o de 15 anos seria o responsável pelos disparos de arma de fogo. Durante a ação, também foi apreendido um aparelho celular que pertencia aos envolvidos e que havia sido perdido próximo à cena do crime. Os adolescentes foram encaminhados para a 15ª Delegacia Regional de Colatina, onde foi lavrado o procedimento de apreensão em flagrante. Eles permanecem à disposição da Justiça e do Ministério Público.

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Servidor é afastado por usar carro oficial para ir a distribuidora em Colatina

Publicado em 14/03/2026 às 09h34
Prefeitura afasta servidor flagrado usando carro oficial para ir a distribuidora em Colatina
Prefeitura afasta servidor flagrado usando carro oficial para ir a distribuidora em Colatina Crédito: Reprodução - Redes Sociais

Um eletricista efetivo da prefeitura de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, foi afastado na sexta-feira (13) após ser flagrado usando um carro oficial para ir até uma distribuidora no bairro Honório Fraga, no começo da tarde de quinta-feira (12), durante o horário de serviço. Imagens dele colocando as compras dentro do carro circulam em redes sociais. O nome dele não foi divulgado, mas ele presta serviço nas escolas da Rede Municipal. 

Por meio de nota, a Prefeitura de Colatina informou que afastou, na manhã de sexta-feira (13), por um prazo inicial de 30 dias, o servidor flagrado utilizando um carro oficial. Segundo a administração municipal, assim que tomou conhecimento das imagens, iniciou a apuração para verificar a veracidade do caso. Ouvido pela gestão municipal, o servidor reconheceu o erro e classificou a própria atitude como “inconsequente e imatura”.

A prefeitura informou, ainda, que todos os veículos da frota municipal possuem rastreador e controle de uso de combustível. Por meio do sistema de telemetria, também é possível identificar o condutor responsável por cada um dos veículos oficiais.

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Morre mais uma vítima do acidente entre três veículos em Aracruz

Publicado em 13/03/2026 às 19h41
Duas pessoas morreram no local, uma foi socorrida e outras duas saíram ilesas
Destroços dos veículos envolvidos ficaram espalhados na pista da ES 257, que foi bloqueada para o trabalho dos bombeiros e Samu Crédito: Polícia Militar

Mais uma morte foi confirmada no acidente ocorrido na tarde desta sexta-feira (13) na rodovia ES 257, no trecho conhecido como Morro das Almas, a poucos quilômetros da sede de Aracruz, Norte do Espírito Santo.

De acordo com informações de uma policial militar que atuou na ocorrência, o acidente ocorreu quando um Fiat Cronos rodou na pista e colidiu com um Corsa Classic, que, com o impacto, acabou atingindo um Jeep Renegade que seguia atrás. Chovia no momento do acidente, segundo informações repassadas por populares.

O ocupante do primeiro automóvel (Cronos) foi arremessado do veículo com o impacto e morreu no local. Os dois ocupantes do Corsa Classic foram socorridos; porém, o motorista não resistiu e faleceu ainda na ambulância. Já a passageira foi levada ao Hospital São Camilo com ferimentos. Já os dois ocupantes do Jeep Renegade, um homem e uma mulher, não sofreram ferimentos e saíram sozinhos do automóvel. O trânsito precisou ser interditado para os trabalhos do Samu e Bombeiros e ainda não foi liberado.

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Criança sofre queimaduras com água fervente ao preparar café em Cachoeiro

Publicado em 13/03/2026 às 19h06
Criança foi socorrida pelo Notaer e levada para um hospital em Vitória

Um menino de onze anos queimou parte da barriga e a genital com água fervente em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na tarde desta sexta-feira (13).

A mãe dele contou ao Núcleo de Operações e Transporte Aéreo que o menor estava preparando um café quando o acidente doméstico aconteceu. Ele foi socorrido e levado em condição estável para o Hospital Estadual Infantil Nossa Senhora da Glória, em Vitória

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Queda de raio mata vacas, bezerros e boi na zona rural de Presidente Kennedy

Publicado em 13/03/2026 às 18h41
Oito animais morreram após queda de raio na zona rural de Presidente Kennedy, no Sul do ES
Oito animais morreram após queda de raio na zona rural de Presidente Kennedy, no Sul do ES Crédito: Leitor/A Gazeta

Oito animais morreram após a queda de um raio na localidade de São Salvador, zona rural de Presidente Kennedy, no Sul do Espírito Santo, nesta sexta-feira (13). Segundo o produtor rural Patrik dos Santos, quatro bezerros, três vacas e um boi foram atingidos, somando um prejuízo de cerca de R$ 45 mil. A Prefeitura Municipal foi acionada e ajudou a enterrar os bovinos. 

Esse é o terceiro caso de morte de animais por queda de raios em duas semanas na cidade. Em 27 de fevereiro, sete bois e vacas morreram da mesma forma na localidade de Monte Belo. Na mesma data, em Dois Corações, a morte de três bois resultou no prejuízo de R$ 20 mil para um produtor rural.

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Acidente com três veículos deixa uma pessoa morta em Aracruz

Atualizado em 13/03/2026 às 19h42
O acidente aconteceu na região conhecida como Morro das almas; as equipes de resgate seguem no local
Pelo menos três carros se envolveram na colisão tripla que resultou na morte de uma pessoa em Aracruz Crédito: Leitor/A Gazeta

Um grave acidente envolvendo ao menos três veículos deixou ao menos uma pessoa morta na rodovia ES 257, na região conhecida como Morro das Almas, próximo à sede de Aracruz, região Norte do Espírito Santo, na tarde desta sexta-feira (13). 

Segundo a Polícia Civil, a perícia foi acionada por volta das 16h34 para a ocorrência de colisão com vítima fatal. O corpo da vítima será encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Linhares.

As equipes de resgate seguem no local e a ocorrência ainda está em andamento. A dinâmica do acidente não foi informada. A pista chegou a ser interditada nos dois veículos para os trabalhos do Samu/192 e também do Corpo de Bombeiros.

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Terceira nuvem rolo em três meses é avistada em Marataízes

Publicado em 13/03/2026 às 17h37
Fenômeno meteorológico raro foi confirmado pelo Inmet

Aconteceu de novo: mais uma nuvem rolo foi avistada por moradores de Marataízes, no litoral Sul do Espírito Santo, na tarde desta sexta-feira (13). Essa é a terceira vez em apenas três meses que o fenômeno meteorológico ocorre sobre a cidade. Em 30 de janeiro, a nuvem foi registrada pelo repórter Matheus Passos, da TV Gazeta. Já em 4 de fevereiro, menos de uma semana depois, uma "prateleira" — como também é conhecida — cobriu parte do céu do município. 

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, esse tipo de nuvem pode se formar quando uma massa de ar frio vinda do Sul do Brasil encontra o ar mais quente ao chegar aos Estados do Sudeste, como no Espírito Santo. Apesar de chamar atenção pela aparência — e pela coincidência em Marataízes —, o fenômeno é considerado raro pelos meteorologistas. 

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Obra atinge rede de água e afeta abastecimento em quase 50 bairros na Serra

Atualizado em 13/03/2026 às 17h50

Uma obra da Prefeitura da Serra atingiu a rede de água da Companhia Espírito-santense de Saneamento (Cesan) e prejudicou o abastecimento no município, nesta sexta-feira (13). Conforme a informação divulgada pela autarquia, 46 bairros foram afetados. Por causa da situação, a Cesan orienta a população a economizar água e praticar reuso até a normalização do sistema.

As dicas, de acordo com a empresa, são para evitar a falta de água nos imóveis dos moradores de locais atingidos. Técnicos já atuam no reparo. Quem vive nos bairros pode solicitar mais informações ou tirar dúvidas pelo telefone 115 e WhatsApp 27 3422 0115. Confira abaixo quais localidades estão prejudicadas: 

  • Alterosas
  • Andre Carloni
  • Balneario Carapebus
  • Barcelona
  • Bicanga
  • Boa Vista II
  • Camará
  • Cantinho do Céu
  • Carapina Grande
  • Central Carapina
  • Chácara Parreiral
  • Cidade Continental
  • Civit II
  • Colina Laranjeiras
  • Conjunto Carapina I
  • Bairro de Fátima
  • Diamantina
  • Eurico Sales
  • Guaraciaba
  • Helio Ferraz
  • Jardim Carapina
  • Jardim Limoeiro
  • Jardim Tropical
  • José de Anchieta
  • José de Anchieta II
  • José de Anchieta III
  • Lagoa de Carapebus
  • Laranjeiras Velha
  • Manguinhos
  • Manoel Plaza
  • Morada Laranjeiras
  • Nova Zelândia
  • Novo Horizonte
  • Parque Residencial Laranjeiras
  • Planalto de Carapina
  • Praia de Carapebus
  • Residencial Vista do Mestre
  • Rosário de Fátima
  • Santa Luzia
  • São Diogo I
  • São Diogo II
  • São Geraldo
  • Solar de Anchieta
  • Taquara I
  • Taquara II
  • Valparaíso

Em nota, a Secretaria de Obras da Serra (Seob) da Prefeitura da Serra informou que, durante a execução de uma obra de drenagem no bairro Colina de Laranjeiras, uma rede de abastecimento de água foi atingida.

"A equipe técnica executava o serviço com base nas plantas e nos mapeamentos disponibilizados pela concessionária. No entanto, a rede estava em local divergente do indicado nos documentos apresentados. Por se tratar de uma estrutura sob responsabilidade da concessionária, os reparos na rede e o restabelecimento do abastecimento são conduzidos pela Cesan, conforme seus protocolos operacionais", explicou a pasta.

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Temporal com granizo e ventania causa danos na zona rural de Marataízes

Publicado em 13/03/2026 às 16h58
Chuvas com granizo e ventos intensos causaram transtornos em Marataízes
Chuvas com granizo e ventos intensos causaram transtornos em Marataízes Crédito: Montagem A Gazeta | Leitor/A Gazeta

Um temporal acompanhado de queda de granizo e ventos intensos causou transtornos aos moradores da zona rural de Marataízes, no litoral Sul do Espírito Santo, na tarde desta sexta-feira (13). A Defesa Civil Municipal disse que está nas ruas ajudando a população e confirmou os estragos.

Na localidade de Brejo dos Patos, o telhado de uma quadra esportiva caiu. Já em Nova Canaã e em uma escola em Capinzal, houve registro de quedas de árvores (veja vídeo acima). Uma árvore caiu na pista e bloqueou a passagem de veículos na estrada que liga Betinho à Fazenda Canaã. Em Brejos dos Patos, o telhado de uma quadra desabou e também houve a queda de uma árvore em uma escola. No Capinzal, uma árvore de grande porte caiu sobre a casa de um idoso, deixando-o desalojado. Já em Corvina, ventos fortes acompanhados de granizo quebraram telhas e derrubaram parte de uma residência. Na Fazenda Canaã, o vento forte também carregou o telhado de uma casa. Ao todo, três famílias ficaram desalojadas: um casal de idosos e um casal com duas filhas, de 7 e 8 anos, que estão alojados na Igreja Católica de Fazenda Canaã, e outra na comunidade de Capinzal.  Ainda em Nova Canaã, um poste caiu sobre uma casa. 

A cidade e todo o Estado estão com alertas vigentes emitidos pelo Inmet para chuvas intensas nesta sexta-feira e também no sábado (14).  A EDP informou, por meio de nota, que foi acionada na noite de sexta-feira (13) para uma ocorrência na localidade de Canaã, em Marataízes, devido à queda de uma árvore de grande porte que atingiu o poste padrão de entrada de dois clientes e interrompeu o fornecimento de energia para as referidas unidades consumidoras. Uma equipe técnica esteve no local, eliminou os riscos e prestou as orientações para a instalação de novos postes padrões, que pertencem e são de responsabilidade dos clientes.

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Homem se masturba em praça de Piúma e é agredido por moradores

Publicado em 13/03/2026 às 15h59

Um homem foi agredido após se masturbar em uma praça de Jardim Maily, em Piúma, Sul do Espírito Santo, na noite de quinta-feira (12). Ele estava sentado em um banco quando foi filmado por uma testemunha, que o denunciou a outros frequentadores, o que resultou em agressões contra o suspeito.

A Polícia Militar foi acionada e conduziu o homem, de 46 anos, ao batalhão. Foi registrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), procedimento usado em crimes considerados leves, no qual o envolvidos são liberados e o caso segue para a Justiça.

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Defesa Civil emite alerta de chuva intensa para Colatina e São Roque do Canaã

Publicado em 13/03/2026 às 15h55
Alerta de chuva - Colatina e São Roque do Canaã
Alerta de chuva chegou aos moradores Colatina e São Roque do Canaã por meio de mensagem de texto Crédito: Leitor/A Gazeta

Os municípios de Colatina e São Roque do Canaã, na região Noroeste do Espírito Santo, receberam na tarde desta sexta-feira (13) um alerta para raios, ventos e chuvas intensas. O aviso foi enviado por SMS pela Defesa Civil.

A mensagem foi disparada por volta das 14h40. Pouco tempo depois, às 15h20, uma forte chuva atingiu Colatina de forma rápida, com duração aproximada de 10 minutos. Apesar disso, a orientação é que a população mantenha os cuidados, já que o alerta tem validade de seis horas.

Ainda na manhã desta sexta-feira, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) havia emitido dois avisos para cidades do Espírito Santo, um amarelo, mais leve, e outro laranja, de maior intensidade. Ambos são válidos até as 23h59.

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Idoso é agredido por ciclista com socos em rua de Jardim Camburi

Atualizado em 13/03/2026 às 18h21
Caso aconteceu em fevereiro deste ano e será investigado pela Polícia Civil

Um ferroviário aposentado, de 75 anos, levou 11 socos enquanto estava dentro do próprio carro em Jardim CamburiVitória. Uma câmera de segurança flagrou quando o idoso seguia em um cruzamento e atinge uma bicicleta. O ciclista, que é um dentista de 53 anos, não chega a cair, mas se irrita, discute com o condutor e bate com as mãos no capô. Em seguida, agride a vítima. Por fim, chuta o automóvel. O caso aconteceu em fevereiro deste ano. 

O advogado do ferroviário aposentado conversou com a reportagem de A Gazeta. Ele afirmou que a ocorrência foi registrada na delegacia. "Depois desse episódio, ele se tornou amedrontado, não sai mais na rua, engordou coisa de seis quilos em um mês, tem pânico de qualquer bicicleta na rua. Ele chora quando fala que, na vida dele, nunca tinha levado um tapa sequer, e aos 75 anos de idade acontece isso", detalhou o advogado Tiago Carvalho Moraes. Além das marcas emocionais, a vítima ficou com hematomas nos braços e na boca.

Idoso ficou com o braço roxo após ciclista o socar 11 vezes em desentendimento no trânsito em Jardim Camburi, em Vitória
Hematomas no corpo da vítima Crédito: Divulgação | Polícia Civil

A reportagem de A Gazeta apurou que o agressor também seria subtenente do Corpo de Bombeiros. Ele prestou depoimento na delegacia e disse que, com o impacto, machucou o braço, por isso se estressou e a situação saiu do controle. Ele também afirmou que mais tarde retornou ao local, com a intenção de pedir desculpas, mas não conseguiu encontrar a vítima. 

Polícia Civil informou na tarde de sexta-feira (13) que o dentista foi indiciado pelos crimes de lesão corporal, injúria, ameaça e dano qualificado. O inquérito policial foi concluído e encaminhado ao Poder Judiciário. O delegado Fabiano Rosa informou que também foram solicitadas medidas cautelares contra o investigado, como a proibição de se aproximar da vítima e o recolhimento domiciliar no período noturno, fins de semana e feriados. "Também foi requerida a decretação da prisão do investigado", finalizou.