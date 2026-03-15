Cidade do ES registra quase total de chuva de março em cerca de 40 minutos
A cidade de Águia Branca, na região Noroeste do Espírito Santo, registrou cerca de 150 milímetros de chuva na noite de sábado (14), volume que se aproxima da média esperada para todo o mês de março, que é de aproximadamente 200 milímetros, segundo a ANA (Agência Nacional de Águas). O temporal começou por volta das 17h20 e durou cerca de 40 minutos, segundo a Defesa Civil municipal.
O grande volume, somado aos ventos fortes, provocou quedas de árvores sobre a ES 080, além de deslizamentos de terra no mesmo trecho. Na área central da cidade, um bar localizado na Avenida Pedro Quiuqui ficou alagado devido às enxurradas.
Equipes da Defesa Civil de Águia Branca atuaram rapidamente para retirar as árvores da rodovia e remover a terra da pista, garantindo a segurança dos motoristas. Não houve registro de feridos durante o temporal.