Cidade do ES registra quase total de chuva de março em cerca de 40 minutos

Um ferroviário aposentado, de 75 anos, levou 11 socos enquanto estava dentro do próprio carro em Jardim Camburi, Vitória. Uma câmera de segurança flagrou quando o idoso seguia em um cruzamento e atinge uma bicicleta. O ciclista, que é um dentista de 53 anos, não chega a cair, mas se irrita, discute com o condutor e bate com as mãos no capô. Em seguida, agride a vítima. Por fim, chuta o automóvel. O caso aconteceu em fevereiro deste ano.

O advogado do ferroviário aposentado conversou com a reportagem de A Gazeta. Ele afirmou que a ocorrência foi registrada na delegacia. "Depois desse episódio, ele se tornou amedrontado, não sai mais na rua, engordou coisa de seis quilos em um mês, tem pânico de qualquer bicicleta na rua. Ele chora quando fala que, na vida dele, nunca tinha levado um tapa sequer, e aos 75 anos de idade acontece isso", detalhou o advogado Tiago Carvalho Moraes. Além das marcas emocionais, a vítima ficou com hematomas nos braços e na boca.

Hematomas no corpo da vítima Crédito: Divulgação | Polícia Civil

A reportagem de A Gazeta apurou que o agressor também seria subtenente do Corpo de Bombeiros. Ele prestou depoimento na delegacia e disse que, com o impacto, machucou o braço, por isso se estressou e a situação saiu do controle. Ele também afirmou que mais tarde retornou ao local, com a intenção de pedir desculpas, mas não conseguiu encontrar a vítima.