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Acidente aéreo

Empresário do agro e neto morrem em queda de avião em Goiás

A licença do monomotor está em "situação normal" no site da Anac. Dirceu Antônio Zanchi era o proprietário e era autorizado a operar o avião

Publicado em 14 de Junho de 2026 às 13:48

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

14 jun 2026 às 13:48
Um avião de pequeno porte caiu na noite de sábado (13) na zona rural de Rio Verde, em Goiás, a 230 km de Goiânia, e deixou dois mortos. Segundo a Anac (Agência Nacional de Aviação Civil), a aeronave só estava autorizada a voar durante o dia.
As vítimas são avô e neto. Elas foram identificadas como o empresário do agronegócio Dirceu Antônio Zanchi, de 68 anos, e o estudante Gabriel Zanchi Fernandes, de 17.
Avô e neto morrem em queda de avião em plantação de milho em Goiás
Após tentativa de pouso sobre plantação de milho, o monomotor caiu a cerca de 90 graus do solo. Segundo relato de Dirceu Zanchi Júnior, filho e tio das vítimas, "há suspeita de que eles tenham tentado pousar, tanto é que os trens de pouso estão para fora da carenagem".
"Possivelmente devem ter encostado as asas no milho, que está relativamente alto, tentaram corrigir puxando para cima e caíram a praticamente 90 graus da pista, próximo à nossa propriedade", afirmou Dirceu.
O avião Neiva EMB-711ST só pode voar durante o dia. Segundo o relato, contudo, o acidente teria ocorrido no período noturno. A licença do monomotor está em "situação normal" no site da Anac. Dirceu Antônio Zanchi era o proprietário e era autorizado a operar o avião.
A Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) investiga o caso. O órgão da Força Aérea Brasileira informou, em nota à reportagem, que profissionais foram ao local do acidente para coletar informações necessárias para prosseguir com a investigação.
O velório do avó e do neto ocorre desde às 7h de hoje, na loja maçônica Estrella Rioverdense, em Rio Verde. Segundo os familiares, o sepultamento será no cemitério São Sebastião, ainda sem horário definido.
A reportagem tenta contato com os Bombeiros e a Polícia Civil de Goiás.

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