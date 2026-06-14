Empresário do agro e neto morrem em queda de avião em Goiás

Um avião de pequeno porte caiu na noite de sábado (13) na zona rural de Rio Verde, em Goiás, a 230 km de Goiânia, e deixou dois mortos. Segundo a Anac (Agência Nacional de Aviação Civil), a aeronave só estava autorizada a voar durante o dia.

As vítimas são avô e neto. Elas foram identificadas como o empresário do agronegócio Dirceu Antônio Zanchi, de 68 anos, e o estudante Gabriel Zanchi Fernandes, de 17.

Após tentativa de pouso sobre plantação de milho, o monomotor caiu a cerca de 90 graus do solo. Segundo relato de Dirceu Zanchi Júnior, filho e tio das vítimas, "há suspeita de que eles tenham tentado pousar, tanto é que os trens de pouso estão para fora da carenagem".

"Possivelmente devem ter encostado as asas no milho, que está relativamente alto, tentaram corrigir puxando para cima e caíram a praticamente 90 graus da pista, próximo à nossa propriedade", afirmou Dirceu.

O avião Neiva EMB-711ST só pode voar durante o dia. Segundo o relato, contudo, o acidente teria ocorrido no período noturno. A licença do monomotor está em "situação normal" no site da Anac. Dirceu Antônio Zanchi era o proprietário e era autorizado a operar o avião.

A Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) investiga o caso. O órgão da Força Aérea Brasileira informou, em nota à reportagem, que profissionais foram ao local do acidente para coletar informações necessárias para prosseguir com a investigação.

O velório do avó e do neto ocorre desde às 7h de hoje, na loja maçônica Estrella Rioverdense, em Rio Verde. Segundo os familiares, o sepultamento será no cemitério São Sebastião, ainda sem horário definido.