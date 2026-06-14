Queda de helicópteros no Rio de Janeiro deixa 6 mortos; o que se sabe

Visão aérea de um dos helicópteros caídos no bairro do Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro Crédito: AFP via Getty Images

A queda de dois helicópteros no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro , deixou seis mortos na manhã deste domingo (14/06), segundo a polícia.

De acordo com as informações preliminares, as aeronaves colidiram no ar e caíram logo em seguida, nos arredores da Avenida das Américas. Os mortos são tripulantes das aeronaves.

Os helicópteros caíram no estacionamento de uma concessionária de carros elétricos, provocando um incêndio que atingiu pelo menos 20 veículos, segundo informou o Corpo de Bombeiros.

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram as chamas no local após o acidente. Moradores da região relataram uma série de explosões e muito fogo, segundo o G1.

Bombeiros e policiais trabalham ao lado de veículos incendiados no local da queda de helicópteros no bairro do Recreio dos Bandeirantes Crédito: AFP via Getty Images

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro foi acionado às 8h59. Cerca de 45 militares do Recreio dos Bandeirantes, com o apoio de equipes especializadas do Grupo de Ações Especiais, foram deslocados para o local.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso está em andamento na 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes). A perícia foi solicitada para o local e os agentes realizam diligências para apurar os fatos.

A pista lateral da Avenida das Américas no trecho foi fechada para o socorro.