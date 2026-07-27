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Xuxa estreia turnê "O Último Voo da Nave" com viagem por quatro décadas de carreira

Turnê revisita diferentes fases da trajetória de Xuxa, com cenários inéditos, efeitos visuais e músicas que atravessaram gerações
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 27 de Julho de 2026 às 15:41

Xuxa - O Último Voo da Nave
Xuxa - O Último Voo da Nave @morivafilmes

A nave sobrevoou o estádio, o público cantou em coro e personagens que marcaram gerações voltaram ao palco. Foi assim que Xuxa Meneghel estreou, neste sábado (25), em São Paulo, a turnê "O Último Voo da Nave", espetáculo que revisita mais de 40 anos de carreira em uma produção que mistura música, cenografia, efeitos visuais e referências aos programas que marcaram sua trajetória na televisão.


Diante de cerca de 50 mil pessoas, a apresentadora surgiu a bordo de uma réplica da icônica nave que fazia parte de seus programas nas décadas de 1980 e 1990. Com 18 metros de altura e 50 metros de largura, a estrutura cruzou o estádio antes de Xuxa desembarcar no palco ao som de "Doce Mel", abrindo uma apresentação dividida em seis atos.


Cada bloco foi dedicado a uma fase diferente da carreira da artista: Xou da Xuxa, Reino Encantado, Xuxa Só Para Baixinhos, Xuxa Park, Planeta Xuxa e Lua de Cristal. O repertório reuniu sucessos como Hoje é Dia de Folia, Tô de Bem com a Vida, Estátua, Cabeça, Ombro, Joelho e Pé, Marquei um X, Ilariê e Lua de Cristal.


Um dos momentos mais aguardados foi o reencontro com as Paquitas, que retornaram ao palco durante o bloco dedicado ao universo infantil da apresentadora. Já na parte inspirada no Planeta Xuxa, o clima mudou para uma grande festa, com músicas que marcaram os anos 1990 e fizeram o público transformar o estádio em uma pista de dança.


Entre uma música e outra, Xuxa conversou com os fãs e agradeceu a recepção. "A energia e o carinho de vocês fazem eu me sentir uma estrela. O brilho de vocês brilha em mim", disse. Em seguida, convidou o público a reviver a infância: "O que eu quero é ver vocês muito felizes. Então solte o baixinho, brinque, se divirta".


O encerramento ficou por conta de "Beijinho, Beijinho". Vestindo um figurino branco futurista, Xuxa voltou à nave, que deixou o palco ao som da despedida: "Pela última vez, a nave está se despedindo".


Após a estreia em São Paulo, a turnê segue para Curitiba (26 de setembro), Belo Horizonte (14 de novembro) e Rio de Janeiro (20 de dezembro). Antes disso, o espetáculo retorna à capital paulista no dia 31 de julho.

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