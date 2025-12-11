Editorias do Site
Xuxa é internada em hospital de São Paulo e passa por cirurgia

Apresentadora passou por uma cirurgia minimamente invasiva na coluna lombar no dia 8 de dezembro

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 09:06

Xuxa é internada em hospital de São Paulo Crédito: Fotoarena/Folhapress

Xuxa Meneghel, 62, foi internada em um hospital particular em São Paulo, passou por um pequeno procedimento cirúrgico e já teve alta hospitalar.

Apresentadora passou por uma cirurgia minimamente invasiva na coluna lombar no dia 8 de dezembro. "O procedimento transcorreu sem complicações, e a paciente apresentou excelente evolução do quadro clínico", informou o hospital Vila Nova Star, em nota enviada à reportagem.

Xuxa recebeu alta hospitalar hoje após equipe médica considerar a evolução da recuperação "positiva". "Ao longo das 48 horas seguintes, Xuxa foi acompanhada pelas equipes médica e de fisioterapia, mantendo boa mobilidade e com a dor sob controle", completou a equipe do hospital.

Procedimento estava programado e não envolvia grandes riscos à saúde, disse a equipe da artista em contato com a reportagem. No documentário sobre Xuxa, lançado pelo Globoplay em 2023, a apresentadora comentou sobre ter enfrentado problemas em decorrência de uma hérnia em 1993, durante passagem pelos EUA.

