Jorge Mautner, flash mob e muito pagode nesta quinta (11) no ES

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 08:00
Ícone do Tropicalismo lança seu livro de poemas e se apresenta para fãs capixabas. Horário: a partir das 19h. Local: Parque Cultural Casa do Governador. Endereço: R. Santa Luzia, s/n - Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: gratuita, com retirada de ingressos pelo site do local e doação de alimentos para quem desejar.
Show de Sthelô, cantora baiana que escolheu Vitória como lar para sua arte e pesquisa. Horário: 19h. Local: Theatro Carlos Gomes. Endereço: Praça Costa Pereira, 25, Centro, Vitória. Entrada: gratuita, com retirada de ingressos 1h antes do início da apresentação.
Ensaio aberto do espetáculo que aborda a marginalização de corpos negros e pessoas com deficiência. Em parceria com o "Natal de Encantos". Horário: das 19h às 20h. Local: Parque Moscoso. Endereço: Av. Cleto Nunes, s/n - Centro, Vitória. Entrada: gratuita.
Exibição da semifinal da Copa do Brasil, e após, Noite de Testes com Sandro Men, Vinicius Daflon, Romão, Adriano Mira e Franken Charles. Horário: jogo às 20h e humor às 22h. Local: Joker Comedy Bar. Endereço: R. Cabo Aylson Simões, 584 - Centro de Vila Velha, Vila Velha. Entrada: gratuita, com retirada de ingressos pelo sympla.
Com Junto e Misturado, Samba DM, Samba Jr., Pagode & Cia e DJ Fabrício V. Horário: 21h. Local: Gordinho Praia do Canto. Endereço: R. Joaquim Lírio, 823 - Praia do Canto, Vitória. Entrada: gratuita até às 22h.
Especial 25 anos com clássicos de Marisa Monte, Vanessa da Mata, Roberto Sá, Maria Rita, Gal Costa e músicas autorais. Horário: 20h. Local: Brizz. Endereço: Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411 - Enseada do Suá, Vitória. Entrada: R$ 15 a partir das 19h.
Com Márcia e Victor. Horário: das 17h às 21h. Local: Clericot. Endereço: Av. José Miranda Machado, 345 - Enseada do Suá, Vitória. Entrada: gratuita.
Pagode com Sem Medida e LeqSamba. Horário: a partir das 20h30. Local: Nova Extrela Cariacica. Endereço: Rua Francisco Alves, 354- Campo Grande. Entrada: gratuita.
Edição especial 5 anos de Migué, com Suellen Nascimento e Pagolife. Horário: das 18h às 01h. Local: Migué Botequim. Endereço: Rodovia Governador José Sette, 6898 - Tucum, Cariacica. Entrada: gratuita.
Com pop, electro, pop br e closy hits. Horário: a partir das 22h. Local: Bolt. Endereço: R. Darcy Grijó, 20 - Jardim da Penha, Vitória. Entrada: gratuita até 00h.
Com Back to The Past. Horário: a partir das 21h. Local: Pub 426. Endereço: R. João da Cruz, 370 - Praia do Canto, Vitória. Entrada: gratuita.
Espetáculo de dança da Escola de Dança Monica Tenore, com coreografias de ballet clássico, jazz e contemporâneo. Horário: 19h30. Local: Teatro da Ufes. Endereço: Av. Fernando Ferrari, 514 - Goiabeiras, Vitória. Entrada: ingressos a venda pelo ticketcenter.
Espetáculo do Balé Stela Maria, onde bailarinas passam pelo mundo das princesas da Disney e trazem fragmentos de sonho e coragem. Horário: a partir das 19h. Local: Palácio da Cultura Sônia Cabral. Endereço: R. São Gonçalo - Centro, Vitória. Entrada: R$ 50, pelo sympla.
Leitura de textos teatrais com After no Teatro, um encontro dedicado à palavra dita, ao corpo que escuta e ao teatro que nasce da leitura compartilhada. Horário: 19h30. Local: Má Companhia. Endereço: R. Professor Baltazar, 152, Centro, Vitória. Entrada: gratuita.
Decoração de Natal com balões, árvore de 12 metros de altura, balão instagramável, presença do Papai Noel, xícaras Gira-Gira e percurso iluminado. A programação inclui ainda um voo de balão em realidade virtual, que propõe uma imersão pelos principais pontos turísticos da cidade de Vila Velha, como o Convento da Penha, o Farol de Santa Luzia, o Morro do Moreno, as praias da cidade, dentre outros. Funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 11h às 22h. Local: Shopping Praia da Costa. Endereço: Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: gratuita.
Decoração temática de Natal que conta com escada em formato de teclas de piano, árvore master, árvore interativa e brinquedos montessorianos acessíveis. Funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados das 13h às 21h. Local: Shopping Mestre Álvaro. Endereço: Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Entrada: gratuita.
Decoração natalina com foco na inclusão composta por árvore de 13 metros, tobogã de seis metros, brinquedos interativos e acessíveis, trono adaptado, textos em braile nos brinquedos e intérprete de Libras uma vez por semana junto ao Papai Noel. Funcionamento: de segunda a sexta, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 13h às 21h. Local: Shopping Moxuara, Piso L2, Praça Moxuara. Endereço: Avenida Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica. Entrada: gratuita.
Árvore de oito metros de altura e uma grande estação com trenzinho, além do espaço do Papai Noel e cantinhos instagramáveis. Funcionamento: de segunda a sexta, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 13h às 21h. Local: Shopping Montserrat. Endereço: Avenida Eldes Scherrer Souza, 2162, Colina de Laranjeiras, Serra. Entrada: gratuita.
Edição especial da feirinha que valoriza microempreendedores com 11 expositores de artesanato, crochê, acessórios, produtos de beleza, doces e biscoitos. Programa ideal para quem busca presentes criativos. Funcionamento: até 24 de dezembro, de segunda a sábado, das 12h às 22h; aos domingos e feriados, das 13h às 21h. Local: Shopping Moxuara, na Praça de Eventos (piso L2). Endereço: BR-262, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica. Entrada: gratuita.
A exposição reúne 42 obras inéditas e percorre registros realizados no Espírito Santo, na Bahia, nas Américas e na Europa, revelando corpos, ritos, paisagens e identidades negras em suas dimensões culturais, espirituais e afetivas. Quando: até 4 de janeiro. Funcionamento: das 10h às 18h, de terça a sexta; das 10h às 16h, aos sábados, domingos e feriados. Local: Museu de Arte de Espírito Santo (MAES). Endereço: Avenida Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória. Entrada: gratuita.
Com instalações interativas, esculturas, videoinstalações, filmes, registros históricos e obras contemporâneas. Quando: até 14 de dezembro. Horários: de terça a sexta, das 8h às 18h; aos sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h. Local: Palácio Anchieta. Endereço: Praça João Clímaco, s/n, Centro, Vitória. Entrada: gratuita.
Mostra modernista brasileira composta por 43 obras de 24 artistas, com a curadoria de Iatã Cannabrava. Quando: Até 27 de fevereiro. Horário: das 8h às 17h. Local: Galeria Gabinete – Parque Cultural Casa do Governador. Endereço: Rua Santa Luzia, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: gratuita.
Parque de camas elásticas com parede de escaladas e diversas outras atividades divertidas. Ingresso: a partir de R$ 25 (15 minutos). Funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 22h. Domingos e feriados, das 13h às 21h. Local: Shopping Moxuara, Piso L2. Endereço: Avenida Mário Gurgel, 5353 - São Francisco, Cariacica.
Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horários: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos: a partir de R$ 49,90 (meia). Local: Shopping Praia da Costa. Endereço: Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Atração infantil inspirada no universo de Tarzan, com escorregadores, passarelas suspensas, túneis misteriosos e animais gigantes cenográficos. Horário: segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 14h às 21h. Ingressos: R$ 40 (até 30 minutos), R$ 55 (até 55 minutos) e, após esse período, acréscimo de R$ 5 a cada 5 minutos; crianças PCD e aniversariantes da semana têm 50% de desconto mediante comprovação. Local: Praça Central do Shopping Vitória. Endereço: Avenida Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória.
