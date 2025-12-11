A Fazenda 17 tem o recorde de edição com mais expulsões

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 12:16
Com a expulsão de Carol Lekker, A Fazenda 17 quebrou o próprio recorde de edição com o maior número de participantes expulsos.
Quatro participantes foram expulsos desta edição. Foram eles: Gaby Spanic, em 19 de outubro, Martina Sanzi, em 1º de novembro, Créo Kellab, em 26 de novembro, e Carol Lekker, nesta quarta-feira (10).
O recorde foi batido na expulsão de Créo. Até este ano, o máximo de expulsões numa única edição havia sido duas. Duas edições tiveram essa marca: a 10ª, em 2018, e a 14ª, em 2022.
Nadja Pessoa e Cátia Paganote foram expulsas da 10ª edição. Nadja foi retirada do reality após uma acusação de agressão a Caique Aguiar. Coincidentemente, quem leu o bilhete da produção anunciando a expulsão foi Cátia Paganote, que três semanas depois também foi expulsa após ser acusada de agredir Evandro Santo.
Na 14ª, dois peões foram desclassificados ao mesmo tempo: Tiago Ramos e Shayan Haghbin. Após uma roça, os dois se envolveram numa briga com tapas, cotoveladas e empurrões.
Carol e Duda se envolveram em uma confusão e Galisteu repreendeu quando Carol avançou para retirar uma peça de uma maquete da mão de Duda e colocou sua mão em volta do pescoço da rival. "Carol? O que é isso, Carol? Peões, eu vou falar pela enésima vez. Isso aqui é um jogo. Tem regras. Respeitem as regras e se respeitem."
Após mais uma treta das duas na sede e de Carol ter mexido nas coisas de Duda, ela contou que iria ao closet pedir a expulsão da peoa na sequência.
Walério concordou com a peoa. "Viu a gravata que ela deu na menina?".
Duda voltou a cobrar uma resposta da produção. "Pois é, isso pode né? Ela vai ser expulsa, se Deus quiser! É produção, fica dando corda para uma maluca dessa. Uma otária dessa."
Momentos depois, ela confirmou a Mesquita que foi chamada ao closet e pediu expulsão da Miss Bumbum e que mostrou que estava arranhada. "Tá arranhado. Eles tiraram foto."
