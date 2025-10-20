Expulsa

A Fazenda 17: Gaby Spanic dá tapa na cara de Tamires e é expulsa do reality

Atriz agride colega e deixa o programa; Record confirma expulsão

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 08:06

Gabriela Spanic dá tapa na cara de Tamires Assis

Gaby Spanic pediu para sair de A Fazenda 2025 (Record) na noite deste domingo (19), após dar um tapa em Tàmires em uma dinâmica.

A atriz chamou a aliada para ser apontada. "Muitas pessoas vão perguntar por que coloquei a Tàmires. Eu sou uma mulher que veio de outro país e já me aconteceram muitas coisas. Não tem como falar dela sem falar de mim. Já sofri bullying pela maneira de falar, fui agredida por um agressor obrigada, galera do Brasil, que não aguenta mais a violência! Eu não sou dessas pessoas que subestimam a inteligência do público. Eu sempre sou muito agradecida, porque quem me dá o que comer é o público. Eu não gosto quando as pessoas se maltratam."

Gaby, então, bateu em Tàmires e pediu que ela se defendesse. "Defenda-se! Perdoe-me! Por que você não se defende?"

Enquanto ela batia, os peões reagiram. "Dá expulsão, hein. Não pode", comentou Carol. "Gente, que é isso", falaram outros.

Na sequência, Gaby Spanic avisou a produção que queria deixar o jogo. "Eu desisto! Bye."

Dudu Camargo pediu que ela ficasse. "Você não pode desistir diante dessas agressões! Você tem que revidar."

Gaby Spanic continuou firme. "São muitas cobras. Produção, por favor! Eu desisto."

Gaby deixou o deck na área externa, onde a dinâmica era realizada. Na sequência, os apontamentos continuaram entre os outros peões.

