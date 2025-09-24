Editorias do Site
Record muda regra e mantém infiltrados de 'A Fazenda'

Carol Lekker e Matheus Martins são desmascarados pelos colegas, mas ficam no reality

Agência FolhaPress

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 09:39

Carol e Matheus ficam em A Fazenda 17
Carol e Matheus ficam em A Fazenda 17 Crédito: Reprodução/Record TV

Os infiltrados Carol Lekker e Matheus Martins foram desmascarados no programa ao vivo desta terça-feira (23). A Record, porém, decidiu mudar as regras do programa e mantê-los como peões oficiais.

Em enquete feita no site oficial do reality, 92,7% dos telespectadores votaram para que Carol e Matheus continuassem no reality, afirmou Adriane Galisteu. O desejo do público, portanto, foi atendido.

Durante a tarde desta terça-feira (23), Carol Lekker brigou com Rayane Figliuzzi, gerando rebuliço nas redes sociais. A briga deu início a uma campanha pela manutenção dos infiltrados como peões oficiais.

Os participantes que adivinharam os nomes dos infiltrados dividiram entre si o prêmio de R$ 50 mil para cada infiltrado desmascarado.

