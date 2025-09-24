Record muda regra e mantém infiltrados de 'A Fazenda'

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 09:39
Os infiltrados Carol Lekker e Matheus Martins foram desmascarados no programa ao vivo desta terça-feira (23). A Record, porém, decidiu mudar as regras do programa e mantê-los como peões oficiais.
Em enquete feita no site oficial do reality, 92,7% dos telespectadores votaram para que Carol e Matheus continuassem no reality, afirmou Adriane Galisteu. O desejo do público, portanto, foi atendido.
Durante a tarde desta terça-feira (23), Carol Lekker brigou com Rayane Figliuzzi, gerando rebuliço nas redes sociais. A briga deu início a uma campanha pela manutenção dos infiltrados como peões oficiais.
Os participantes que adivinharam os nomes dos infiltrados dividiram entre si o prêmio de R$ 50 mil para cada infiltrado desmascarado.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta