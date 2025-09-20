Reality show

Saory Cardoso passa mal e é atendida por equipe médica em A Fazenda 17

Ex-namorada de Marcello Novaes tem fortes dores de cabeça após briga

Publicado em 20 de setembro de 2025 às 09:51

Saory passa mal em A Fazenda 17 Crédito: Reprodução TV Record

Saory Cardoso passou mal no início da noite desta sexta-feira (19) em A Fazenda 17. A participante teve fortes dores de cabeça e precisou de atendimento médico.

Por volta das 21h30, a produção do reality avisou aos confinados que ela "está melhorando e em breve voltará para a sede."

O mal-estar de Saory gerou uma discussão entre ela e Renata Müller. Renata conversava no quarto quando Saory, com dor de cabeça, pediu silêncio, dizendo: "Xiu".

Renata, no entanto, achou grosseira a forma como a colega pediu. "De repente surgiu um 'xiu', eu pensei: 'quem será que fez isso?' Porque isso para mim é calar a boca", reclamou.

A discussão continuou até que a ex-namorada de Marcello Novaes pediu para ser atendida no confessionário.

Nesta sexta-feira (19), os peões participam da primeira festa da edição. A atração musical será o grupo Jeito Moleque.

Este vídeo pode te interessar