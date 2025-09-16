Reality Show

Gabriela Spanic, atriz, é confirmada no reality A Fazenda 17

Participante foi anunciada nesta segunda-feira (15) durante a estreia da nova edição do programa

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 10:22

Gabriela Spanic, atriz, é confirmada no reality A Fazenda 17 Crédito: Reprodução "A Ursupadora" / Reprodução TV Record

Nesta segunda-feira (15), a Record confirmou o nome de Gabriela Spanic como uma das participantes da 17ª edição de A Fazenda. O anúncio foi feito durante a estreia do reality show comandado por Adriane Galisteu.

Gabriela tem 51 anos anos e nasceu em Ortiz, na Venezuela. Ela ficou conhecida no Brasil como protagonista da novela mexicana "A Usurpadora", na qual interpretou as gêmeas Paulina e Paola Bracho. Ela também fez sucesso como modelo, cantora, apresentadora e empresária.

A Fazenda é um reality show em que os participantes (ou peões, como são conhecidos) precisam conviver em uma propriedade rural montada pela Record em Itapecerica da Serra (Grande São Paulo). Ao longo do programa, eles disputam prova e disputam a preferência do público para não saírem do programa.

A atração é dirigida por Rodrigo Carelli e, ao longo dos anos, foi palco de diversos desentendimentos, confusões e brigas entre os participantes. A atração ficou conhecida por juntar famosos e subcelebridades com perfis polêmicos e disposição para o barraco.

Neste ano, Carelli anunciou que dois participantes (um homem e uma mulher) são "infiltrados" da produção. Eles receberão ordens para executar algumas tarefas dentro da sede do programa, enquanto os demais tentarão adivinhar quem são os impostores. Ao final da dinâmica, eles deixarão o programa (exceto se houver alguma desistência, em cujo caso eles entrarão no lugar da pessoa que saiu).

O vencedor da atual edição receberá um prêmio de R$ 2 milhões.

Este vídeo pode te interessar