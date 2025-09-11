Editorias do Site
Quem vai matar Odete Roitman? Vote na enquete sobre final de 'Vale Tudo'

Maria de Fátima, César, Raquel? Para entrar no clima, HZ lançou uma enquete com diferentes opções, das mais óbvias até as que podem surpreender

Felipe Khoury

Repórter / [email protected]

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 15:05

Quem vai matar Odete Roitman, em Vale Tudo?
Quem vai matar Odete Roitman, em Vale Tudo? Crédito: Imprensa/Globo

Uma das maiores perguntas da teledramaturgia brasileira está prestes a ganhar um novo capítulo, em outubro: Quem vai matar Odete Roitman? No remake da novela, interpretada agora por Débora Bloch, a vilã deve ter um desfecho misterioso. E com isso, o público já começa a especular quem será o responsável por sua morte.

No original, exibido nos anos 1980, a assassina foi Leila (Cássia Kis), revelação que chocou o Brasil e entrou para a história da TV. Mas, dessa vez, a autora Manoela Dias já adiantou em entrevistas que existe a intenção de mudar o rumo final da trama, criando novas possibilidades para o tão esperado desfecho.

Apostas abertas

Alguns nomes já despontam como fortes candidatos a tirar a vida de Odete Roitman. Entre eles estão Maria de Fátima (Bella Campos), sempre cercada de ambições; César (Cauã Reymond), envolvido em tramas perigosas; Raquel (Taís Araújo), com motivos ocultos; e até mesmo Freitas (Luis Lobianco), figura aparentemente improvável, mas que pode surpreender.

Mas a grande questão permanece: será que algum deles realmente será o responsável pelo crime… ou a novela vai revelar que nenhum desses nomes é o assassino da vilã?

Para entrar no clima, HZ lançou uma enquete com diferentes opções, das mais óbvias às que prometem surpreender.

