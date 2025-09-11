Quem vai matar Odete Roitman? Vote na enquete sobre final de 'Vale Tudo'

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 15:05
Uma das maiores perguntas da teledramaturgia brasileira está prestes a ganhar um novo capítulo, em outubro: Quem vai matar Odete Roitman? No remake da novela, interpretada agora por Débora Bloch, a vilã deve ter um desfecho misterioso. E com isso, o público já começa a especular quem será o responsável por sua morte.
No original, exibido nos anos 1980, a assassina foi Leila (Cássia Kis), revelação que chocou o Brasil e entrou para a história da TV. Mas, dessa vez, a autora Manoela Dias já adiantou em entrevistas que existe a intenção de mudar o rumo final da trama, criando novas possibilidades para o tão esperado desfecho.
Alguns nomes já despontam como fortes candidatos a tirar a vida de Odete Roitman. Entre eles estão Maria de Fátima (Bella Campos), sempre cercada de ambições; César (Cauã Reymond), envolvido em tramas perigosas; Raquel (Taís Araújo), com motivos ocultos; e até mesmo Freitas (Luis Lobianco), figura aparentemente improvável, mas que pode surpreender.
Mas a grande questão permanece: será que algum deles realmente será o responsável pelo crime… ou a novela vai revelar que nenhum desses nomes é o assassino da vilã?
Para entrar no clima, HZ lançou uma enquete com diferentes opções, das mais óbvias às que prometem surpreender.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta