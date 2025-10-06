Editorias do Site
Cena da morte de Odete Roitman terá referência ao assassinato original e homenagem a atriz

Momento emblemático da novela ‘Vale Tudo’ ganha releitura com figurino inspirado na versão de 1988

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 09:03

Figurino de Debora Bloch faz referência ao visual usado por Beatriz Segall na versão original
Figurino de Debora Bloch faz referência ao visual usado por Beatriz Segall na versão original Crédito: Globo/Beatriz Damy/TV Globo/Reprodução

A refilmagem de Vale Tudo chega a um de seus pontos mais aguardados: a morte de Odete Roitman. Interpretada por Debora Bloch na nova versão da trama, a personagem será encontrada morta em seu quarto, no hotel onde vive. O capítulo com essa sequência está previsto para ir ao ar nesta segunda-feira, 6.

A equipe da novela incluiu uma homenagem à atriz Beatriz Segall, que consagrou o papel na produção original exibida em 1988. O tributo aparece no figurino usado por Bloch durante a gravação, inspirado na roupa que Segall vestia na icônica cena da primeira versão.

Segundo a figurinista Marie Salles, a ideia foi reconhecer o legado da história e a memória afetiva do público. Ela explica que o figurino foi pensado como uma forma de relembrar o trabalho de Beatriz Segall e da equipe que marcou época.

"É mais um fun service da novela. A gente quis fazer uma homenagem à Beatriz, à figurinista e às pessoas que assistiram a versão de 1988", disse Salles ao Gshow.

Finais alternativos

Em entrevista ao Fantástico no último domingo, 5, Manuela Dias revelou que foram gravados diferentes finais com diversos atores matando a vilã. "A gente gravou, no fundo, 10 finais. A gente gravou com os cinco suspeitos matando e não matando. Até este momento, nem os atores têm certeza de quem matou Odete Roitman", afirmou a autora.

De acordo com a reportagem do Fantástico, os cinco suspeitos de terem matado Odete Roitman são: Heleninha (Paolla Oliveira), Celina (Malu Galli), Maria de Fátima (Bella Campos), Marco Aurélio (Alexandre Nero) e César (Cauã Reymond).

