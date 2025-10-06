Manuela Dias diz que escreveu dez finais para Odete Roitman

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 08:19
A autora Manuela Dias afirmou, em entrevista ao Fantástico, que foram gravados dez finais diferentes para Odete Roitman no remake de "Vale Tudo". A cena em que a vilã, vivida por Debora Bloch, é assassinada deve ir ao ar nesta segunda (6).
Em conversa com a jornalista Poliana Abritta, a novelista disse que cinco personagens podem cometer o crime: Marco Aurélio, tia Celina, César, Maria de Fátima e Heleninha.
"A gente gravou dez finais porque gravamos com os cinco suspeitos matando e não matando. Até esse momento nem os atores têm certeza de quem matou Odete Roitman", diz a autora, acrescentando que o assassino já foi escolhido.
Conforme mostrou a coluna de Mônica Bergamo, a roupa usada por Debora Bloch para a cena da morte de Odete será inspirada no traje que Beatriz Segall vestia na versão original do assassinato da vilã: uma blusa cinza com um drapeado preso em um broche.
"É mais um fan service da novela. A gente quis fazer uma homenagem à Beatriz, à figurinista e às pessoas que assistiram à versão de 1988", diz Marie Salles, responsável pelos figurinos da trama.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta