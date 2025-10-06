Editorias do Site
Manuela Dias diz que escreveu dez finais para Odete Roitman

Morte da vilã será exibida no capítulo desta segunda-feira (6)

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 08:19

Debora Bloch como Odete Roitman no remake de 'Vale Tudo', atual novela das nove da Globo
Debora Bloch como Odete Roitman no remake de 'Vale Tudo', atual novela das nove da Globo Crédito: Fábio Rocha/Globo

A autora Manuela Dias afirmou, em entrevista ao Fantástico, que foram gravados dez finais diferentes para Odete Roitman no remake de "Vale Tudo". A cena em que a vilã, vivida por Debora Bloch, é assassinada deve ir ao ar nesta segunda (6).

Em conversa com a jornalista Poliana Abritta, a novelista disse que cinco personagens podem cometer o crime: Marco Aurélio, tia Celina, César, Maria de Fátima e Heleninha.

"A gente gravou dez finais porque gravamos com os cinco suspeitos matando e não matando. Até esse momento nem os atores têm certeza de quem matou Odete Roitman", diz a autora, acrescentando que o assassino já foi escolhido.

Conforme mostrou a coluna de Mônica Bergamo, a roupa usada por Debora Bloch para a cena da morte de Odete será inspirada no traje que Beatriz Segall vestia na versão original do assassinato da vilã: uma blusa cinza com um drapeado preso em um broche.

"É mais um fan service da novela. A gente quis fazer uma homenagem à Beatriz, à figurinista e às pessoas que assistiram à versão de 1988", diz Marie Salles, responsável pelos figurinos da trama.

