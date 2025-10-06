Final

Manuela Dias diz que escreveu dez finais para Odete Roitman

Morte da vilã será exibida no capítulo desta segunda-feira (6)

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 08:19

Debora Bloch como Odete Roitman no remake de 'Vale Tudo', atual novela das nove da Globo Crédito: Fábio Rocha/Globo

A autora Manuela Dias afirmou, em entrevista ao Fantástico, que foram gravados dez finais diferentes para Odete Roitman no remake de "Vale Tudo". A cena em que a vilã, vivida por Debora Bloch, é assassinada deve ir ao ar nesta segunda (6).

Em conversa com a jornalista Poliana Abritta, a novelista disse que cinco personagens podem cometer o crime: Marco Aurélio, tia Celina, César, Maria de Fátima e Heleninha.

"A gente gravou dez finais porque gravamos com os cinco suspeitos matando e não matando. Até esse momento nem os atores têm certeza de quem matou Odete Roitman", diz a autora, acrescentando que o assassino já foi escolhido.

Conforme mostrou a coluna de Mônica Bergamo, a roupa usada por Debora Bloch para a cena da morte de Odete será inspirada no traje que Beatriz Segall vestia na versão original do assassinato da vilã: uma blusa cinza com um drapeado preso em um broche.

"É mais um fan service da novela. A gente quis fazer uma homenagem à Beatriz, à figurinista e às pessoas que assistiram à versão de 1988", diz Marie Salles, responsável pelos figurinos da trama.

