Editorias do Site
Redes Sociais

Débora Bloch se despede de equipe de Vale Tudo e Paolla Oliveira dá spoiler: 'Odete morre'

Aos poucos, a atriz se despede da personagem que viveu no remake de ‘Vale Tudo’; Odete Roitman morre no capítulo que vai ao ar na próxima segunda-feira, 6

Imagem de perfil de Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

[email protected]

Publicado em 3 de outubro de 2025 às 11:58

Débora Bloch se despede do estúdio onde é montada a casa de Celina, em 'Vale Tudo'
Débora Bloch se despede do estúdio onde é montada a casa de Celina, em 'Vale Tudo' Crédito: Reprodução/Instagram/@deborablochoficial

Depois de se despedir da TCA, Débora Bloch, que vive Odete Roitman em Vale Tudo, agora se despede da casa da irmã Celina (Malu Galli), montada no Estúdio K da TV Globo. A personagem deve morrer no capítulo que vai ao ar na próxima segunda-feira, 6.

A atriz postou o vídeo da despedida nos stories no seu perfil no Instagram. "Quero dizer para vocês que foi um prazer fazer essa novela com vocês, essa equipe maravilhosa do Estúdio K. Obrigado, meus parceiros, vocês são demais", disse Débora no vídeo que foi gravado por Paolla Oliveira.

Na gravação, a intérprete de Heleninha Roitman vira a câmera do celular para si e, visivelmente emocionada, dá o spoiler: "Odete morre!".

Um pai assistindo à filha

Na sequência desta postagem, Débora compartilhou outro vídeo originalmente postado pelo ator Matheus Abreu. No vídeo, o pai dela, o também ator Jonas Bloch, aparece em uma pizzaria assistindo atentamente à filha que aparece em uma TV. Sobre o vídeo, os dizeres: "Um pai assistindo à filha".

Este vídeo pode te interessar

Leia mais

Imagem - Confissão de Odete em 'Vale Tudo' provoca furor nas redes sociais

Confissão de Odete em 'Vale Tudo' provoca furor nas redes sociais

Imagem - Como foi o acidente que matou Leonardo na versão original de 'Vale Tudo'?

Como foi o acidente que matou Leonardo na versão original de 'Vale Tudo'?

Imagem - Cena da morte de Odete Roitman em 'Vale Tudo' é gravada em Copacabana

Cena da morte de Odete Roitman em 'Vale Tudo' é gravada em Copacabana

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Mais recentes

Imagem - 8 nomes perfeitos para gatos curiosos

8 nomes perfeitos para gatos curiosos
Imagem - Hungria dormiu bem e apresenta melhora, dizem médicos

Hungria dormiu bem e apresenta melhora, dizem médicos
Imagem - Confissão de Odete em 'Vale Tudo' provoca furor nas redes sociais

Confissão de Odete em 'Vale Tudo' provoca furor nas redes sociais