Editorias do Site
Redes Sociais

Confissão de Odete em 'Vale Tudo' provoca furor nas redes sociais

Nesta quinta-feira, 2, novela exibiu cenas do acidente decisivo que deixou sequelas físicas e emocionais na família Roitman

Imagem de perfil de Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

[email protected]

Publicado em 3 de outubro de 2025 às 09:27

'Vale Tudo': A versão de Odete sobre o acidente abala profundamente os laços familiares dos Roitman
'Vale Tudo': A versão de Odete sobre o acidente abala profundamente os laços familiares dos Roitman Crédito: Globo/Divulgação

O capítulo de Vale Tudo desta quinta-feira, 2, movimentou as redes sociais com a revelação do que realmente aconteceu na noite em que Leonardo (Guilherme Magon) e Heleninha (Paolla Oliveira) se acidentaram.

Após a artista confrontar a mãe, toda a família se reuniu para relembrar a noite do acidente. Heleninha contou que, bêbada, foi confrontar Marco Aurélio (Alexandre Nero), que a estava traindo em uma festa, na companhia de Leonardo. Ela acreditava ter deixado o local apenas com Leonardo, mas na verdade Odete Roitman (Débora Bloch) encontrou os filhos e foi embora dirigindo o carro com eles.

A vilã confessou a verdade. Enquanto os filhos discutiam, Odete capotou o carro. Ela conseguiu retirar Heleninha do carro, mas achou que Leonardo havia morrido no momento em que o veículo pegou fogo. No entanto, no dia seguinte Leonardo foi encontrado por Nise, que viria a se tornar sua cuidadora. Quem morreu carbonizado, na verdade, foi o marido de Nise, que estava na estrada no momento do acidente.

No X, antigo Twitter, espectadores se animaram com as revelações da trama de Manuela Dias - e sobraram críticas para Leonardo.

Este vídeo pode te interessar

Leia mais

Imagem - Como foi o acidente que matou Leonardo na versão original de 'Vale Tudo'?

Como foi o acidente que matou Leonardo na versão original de 'Vale Tudo'?

Imagem - Cena da morte de Odete Roitman em 'Vale Tudo' é gravada em Copacabana

Cena da morte de Odete Roitman em 'Vale Tudo' é gravada em Copacabana

Imagem - Débora Bloch revela bastidores das cenas finais de ‘Vale Tudo’; veja fotos

Débora Bloch revela bastidores das cenas finais de ‘Vale Tudo’; veja fotos

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Mais recentes

Imagem - Hungria dormiu bem e apresenta melhora, dizem médicos

Hungria dormiu bem e apresenta melhora, dizem médicos
Imagem - Pedra Azul Summit traz CEO da Vale e presidente da Globo ao ES

Pedra Azul Summit traz CEO da Vale e presidente da Globo ao ES
Imagem - Taylor Swift lança seu 12° álbum, 'The Life of a Showgirl'

Taylor Swift lança seu 12° álbum, 'The Life of a Showgirl'