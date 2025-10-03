Vale Tudo

Confissão de Odete em 'Vale Tudo' provoca furor nas redes sociais

Nesta quinta-feira, 2, novela exibiu cenas do acidente decisivo que deixou sequelas físicas e emocionais na família Roitman

Publicado em 3 de outubro de 2025

'Vale Tudo': A versão de Odete sobre o acidente abala profundamente os laços familiares dos Roitman Crédito: Globo/Divulgação

O capítulo de Vale Tudo desta quinta-feira, 2, movimentou as redes sociais com a revelação do que realmente aconteceu na noite em que Leonardo (Guilherme Magon) e Heleninha (Paolla Oliveira) se acidentaram.

Após a artista confrontar a mãe, toda a família se reuniu para relembrar a noite do acidente. Heleninha contou que, bêbada, foi confrontar Marco Aurélio (Alexandre Nero), que a estava traindo em uma festa, na companhia de Leonardo. Ela acreditava ter deixado o local apenas com Leonardo, mas na verdade Odete Roitman (Débora Bloch) encontrou os filhos e foi embora dirigindo o carro com eles.

A vilã confessou a verdade. Enquanto os filhos discutiam, Odete capotou o carro. Ela conseguiu retirar Heleninha do carro, mas achou que Leonardo havia morrido no momento em que o veículo pegou fogo. No entanto, no dia seguinte Leonardo foi encontrado por Nise, que viria a se tornar sua cuidadora. Quem morreu carbonizado, na verdade, foi o marido de Nise, que estava na estrada no momento do acidente.

No X, antigo Twitter, espectadores se animaram com as revelações da trama de Manuela Dias - e sobraram críticas para Leonardo.

Agora tudo faz sentido, Leonardo era o filho preferido pq era podre igual a ela 🗣️ #ValeTudo pic.twitter.com/wnnKjpcRNU — jeff mattias (@jeffmattias) October 3, 2025

o leonardo sabia que o marco aurélio traía a própria irmã e não se importava com isso então a odete roitman está perdoada por ter abandonado ele com a velha #ValeTudo pic.twitter.com/KWRbF8yXx8 — ؘ (@evllyy) October 3, 2025

Essa parte da Odete dando conta da tragédia, mas recalculando a rota e inventando a história pra culpar a Heleninha foi o melhor dessas cenas, Bloch ATRIZ #ValeTudo pic.twitter.com/T3guAZuU3H — eri (@umtalerick) October 3, 2025

Nesse flashback deu pra perceber que o Leonardo seria a versão masculina da Odete, por isso que ele era o filho preferido.#ValeTudo pic.twitter.com/1GYvokEAG2 — 🦊.🐶.🐱 (@Dilmaoliveira00) October 3, 2025

marco aurélio, alfonso, heleninha e tia celina assim com a revelação da odete #valetudo pic.twitter.com/qCwFitZhbN — bru 🫧 (@katebecausee) October 3, 2025

Os Roitman todos assim no flashback do acidente do Leonardo: #ValeTudo pic.twitter.com/kxkvEHdIun — Alex Grey (@LexGrey) October 3, 2025

Todo mundo falando e a Odete caladinha #ValeTudo pic.twitter.com/TdqKQdly2i — Babi (@babi) October 3, 2025

eu não to aguentando as caras do marco aurelio a cada descoberta nova da versão da odete sobre o acidente KKKKKKKKKKK #ValeTudo pic.twitter.com/v7QAqMaKql — giovanna (@afetogalli) October 3, 2025

