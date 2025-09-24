Editorias do Site
Redes Sociais

Débora Bloch revela bastidores das cenas finais de ‘Vale Tudo’; veja fotos

Atriz mostrou o último dia de gravações de sua personagem na TCA, empresa aérea que Odete Roitman dirige na trama

Imagem de perfil de Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

[email protected]

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 11:20

Alexandre Neto, Débora Bloch e Luis Lobianco em 'Vale Tudo'
Alexandre Neto, Débora Bloch e Luis Lobianco em 'Vale Tudo' Crédito: Reprodução/Instagram/@deborablochoficial

Débora Bloch, que vive Odete Roitman no remake de Vale Tudo, da TV Globo, usou as suas redes sociais para mostrar os bastidores do último dia de gravações de sua personagem na TCA, empresa aérea que Odete dirige na trama.

Entre as imagens do carrossel publicado no Instagram, há algumas que mostram a equipe envolvida no set de filmagens, em outras, Débora postou cortes de cenas que já foram ao ar ou ela ao lado do elenco. Na legenda, escreveu: "Último dia gravando na TCA. Equipe querida!"

A previsão é de que a icônica cena da morte de Odete Roitman aconteça no dia 6 de outubro. Assim como na versão original, de 1988, o assassinato deverá movimentar os últimos capítulos do folhetim.

O segredo de quem matou Odete Roitman é um dos mais bem-guardados da teledramaturgia brasileira. Manuela Dias, autora do remake, decidiu gravar desfechos diferentes para despistar a imprensa e o público.

Na versão de 1988, escrita por Gilberto Braga (1945-2021), Aguinaldo Silva e Leonor Bassères (1926-2004), quem matou Odete Roitman foi Leila, casada com Marco Aurélio, funcionário de Odete marcado por sua índole questionável. A autora da atual versão já adiantou que não deverá repetir a solução encontrada pelos autores originais.

Este vídeo pode te interessar

Leia mais

Imagem - Quem vai matar Odete Roitman? Vote na enquete sobre final de 'Vale Tudo'

Quem vai matar Odete Roitman? Vote na enquete sobre final de 'Vale Tudo'

Imagem - Vale Tudo, Dona de Mim e Êta Mundo Melhor: a fórmula do sucesso na TV

Vale Tudo, Dona de Mim e Êta Mundo Melhor: a fórmula do sucesso na TV

Imagem - 'Vale Tudo': saiba se o vilão Marco Aurélio morre na novela

'Vale Tudo': saiba se o vilão Marco Aurélio morre na novela

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Mais recentes

Imagem - Diogo Melim e esposa sofrem assalto à mão armada no Rio: ‘Duas ou três armas’

Diogo Melim e esposa sofrem assalto à mão armada no Rio: ‘Duas ou três armas’
Imagem - Record muda regra e mantém infiltrados de 'A Fazenda'

Record muda regra e mantém infiltrados de 'A Fazenda'
Imagem - Evento gratuito agita Cariacica com Pele Morena, Glauco e espaço infantil

Evento gratuito agita Cariacica com Pele Morena, Glauco e espaço infantil