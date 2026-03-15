Receita de pão caseiro fofinho é dica para deixar o lanche especial

Publicado em 15 de março de 2026 às 08:00
Na hora do lanche, um pão caseiro fofinho, quentinho e cheiroso para acompanhar o café tem tudo para transformar essa pausa em um momento especial.
Pensando nisso, HZ traz uma receita simples e saborosa, ideal para quem gosta de botar a mão na massa. Confira abaixo as instruções, passo a passo, e prepare um pãozinho bem macio e apetitoso para sua família.
Rendimento: 1 pão
Tempo médio de preparo: 150 minutos
Nível: intermediário
Ingredientes:
Modo de preparo:
Fonte: Dr. Oetker. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.
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