Passo a passo

Receita de pão caseiro fofinho é dica para deixar o lanche especial

Confira as instruções de preparo e sirva um pãozinho irresistível para acompanhar o seu café da tarde

Publicado em 15 de março de 2026 às 08:00

Pão caseiro fofinho com manteiga: perfeito para o café da tarde Crédito: Acervo/Dr. Oetker

Na hora do lanche, um pão caseiro fofinho, quentinho e cheiroso para acompanhar o café tem tudo para transformar essa pausa em um momento especial.

Pensando nisso, HZ traz uma receita simples e saborosa, ideal para quem gosta de botar a mão na massa. Confira abaixo as instruções, passo a passo, e prepare um pãozinho bem macio e apetitoso para sua família.

Pão caseiro fofinho

Rendimento: 1 pão

Tempo médio de preparo: 150 minutos

Nível: intermediário

Ingredientes:

3 colheres sopa de açúcar

1 sachê de fermento biológico

200 ml de água morna

1 ovo

3 xícaras (chá) de farinha de trigo

½ colher chá de sal



2 colheres sopa de óleo



Gema batida com leite para pincelar

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Modo de preparo:

Ative o fermento, juntando com o açúcar e água morna. Deixe descansar por 15 minutos. Junte os outros ingredientes e sove por três minutos. Deixe descansar por mais 30 minutos.

Sove a massa por 10 minutos.

Abra a massa e formate o pão em uma forma retangular.

Deixe descansar por mais 30 ou 40 minutos.

Pincele a massa com a gema de ovo batida com leite e leve ao forno preaquecido a 180° C por 25 minutos.



Fonte: Dr. Oetker. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.

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