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Receita de pão caseiro fofinho é dica para deixar o lanche especial

Confira as instruções de preparo e sirva um pãozinho irresistível para acompanhar o seu café da tarde

Evelize Calmon

Editora de Gastronomia / [email protected]

Publicado em 15 de março de 2026 às 08:00

Receita de pão caseiro fofinho é dica para deixar o lanche especial
Pão caseiro fofinho com manteiga: perfeito para o café da tarde Crédito: Acervo/Dr. Oetker

Na hora do lanche, um pão caseiro fofinho, quentinho e cheiroso para acompanhar o café tem tudo para transformar essa pausa em um momento especial.

Pensando nisso, HZ traz uma receita simples e saborosa, ideal para quem gosta de botar a mão na massa. Confira abaixo as instruções, passo a passo, e prepare um pãozinho bem macio e apetitoso para sua família. 

Pão caseiro fofinho

Rendimento: 1 pão 
Tempo médio de preparo: 150 minutos 
Nível: intermediário

Ingredientes:

  • 3 colheres sopa de açúcar
  • 1 sachê de fermento biológico 
  • 200 ml de água morna
  • 1 ovo
  • 3 xícaras (chá) de farinha de trigo
  • ½ colher chá de sal
  • 2 colheres sopa de óleo
  • Gema batida com leite para pincelar 

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Modo de preparo: 

  1. Ative o fermento, juntando com o açúcar e água morna. Deixe descansar por 15 minutos.
  2. Junte os outros ingredientes e sove por três minutos. Deixe descansar por mais 30 minutos.
  3. Sove a massa por 10 minutos.
  4. Abra a massa e formate o pão em uma forma retangular.
  5. Deixe descansar por mais 30 ou 40 minutos.
  6. Pincele a massa com a gema de ovo batida com leite e leve ao forno preaquecido a 180° C por 25 minutos.

Fonte: Dr. Oetker. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

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