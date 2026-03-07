Receita de bolo de chocolate com recheio e cobertura: veja passo a passo

Se você procura a receita de um bolo de chocolate daqueles bem fofinhos, suculentos e viciantes, acaba de encontrar. O passo a passo da preparação, escolhida por HZ especialmente para o fim de semana, você acompanha abaixo.
O rendimento é de aproximadamente 10 fatias, e o bolo leva mais ou menos 90 minutos para ficar pronto. Bora fazer?
Rendimento: 10 porções
Tempo médio de preparo: 90 minutos
Nível: fácil
Modo de preparo:
Cobertura e recheio
- Em uma panela, coloque o açúcar mascavo, a manteiga e 100 ml de água. Leve ao fogo baixo e deixe derreter.
- Quando começar a ferver, retire do fogo, acrescente o chocolate e misture delicadamente até que o chocolate esteja derretido.
Massa
- Acrescente o creme de leite e bata delicadamente com uma colher até formar uma cobertura lisa e brilhante.
- Cubra com plástico-filme e deixe descansar. Reserve.
- Em um recipiente, coloque o chocolate em pó e o açúcar mascavo. Cubra com 250 ml de água fervente, misture e reserve.
- Em outro recipiente, misture a farinha de trigo, o fermento em pó e o bicarbonato. Reserve.
- Em uma batedeira, bata a manteiga e o açúcar até formar uma mistura esbranquiçada e fofinha.
- Junte a baunilha e vá intercalando os ovos e a mistura de ingredientes secos, sem parar de bater.
- Adicione a mistura de chocolate em pó e açúcar mascavo reservada e bata bem até incorporar tudo e ficar homogêneo.
- Distribua a massa em duas formas redondas, untadas com manteiga e com o fundo forrado de papel-manteiga.
- Preaqueça o forno e leve para assar em 180°C, por 20 minutos ou até que você espete e o palito saia limpo.
- Retire o bolo do forno, espere esfriar um pouco e desenforme.
- Com o auxílio de uma faca serrilhada longa, corte cada uma das massas ao meio, formando duas fatias (ou seja 4 partes).
- Em um prato de servir, coloque uma das fatias, acrescente um pouco de recheio e cubra com outra fatia.
- Espalhe mais recheio, coloque a outra fatia, recheie novamente e cubra com a última fatia.
- Leve para gelar por cerca de 1 hora.
- Espalhe o restante da ganache sobre a superfície e as laterais do bolo para fazer a cobertura e modele, fazendo movimentos com o auxílio de uma colher.
Fonte: Moinho Globo. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.