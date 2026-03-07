Editorias do Site
Receita de bolo de chocolate com recheio e cobertura: veja passo a passo

Feito com açúcar mascavo, o bolo sugerido por HZ fica bem fofinho e suculento, perfeito para acompanhar o seu café

Publicado em 7 de março de 2026 às 09:00

Bolo de chocolate
Bolo de chocolate é a sugestão do HZ para o seu fim de semana  Crédito: Moinho Globo

Se você procura a receita de um bolo de chocolate daqueles bem fofinhos, suculentos e viciantes, acaba de encontrar. O passo a passo da preparação, escolhida por HZ especialmente para o fim de semana, você acompanha abaixo.  

O rendimento é de aproximadamente 10 fatias, e o bolo leva mais ou menos 90 minutos para ficar pronto. Bora fazer? 

Bolo de chocolate 

Rendimento: 10 porções
Tempo médio de preparo: 90 minutos
Nível: fácil

Ingredientes:

  • Cobertura e recheio:
  • 2 colheres (sopa) de açúcar mascavo
  • ½ xícara de manteiga
  • 375g de chocolate meio amargo picado
  • 1 creme de leite
  • Massa:
  • ½ xícara de chocolate em pó
  • ½ xícara de açúcar mascavo (aproximadamente 100g)
  • 1 ½ xícara (chá) de farinha de trigo
  • ½ colher (sopa) de fermento em pó
  • ½ colher (sopa) de bicarbonato de sódio
  • ½ xícara (chá) de manteiga
  • 150g de açúcar
  • 1 colher (sopa) de baunilha
  • 3 ovos

Modo de preparo:
Cobertura e recheio 

  1. Em uma panela, coloque o açúcar mascavo, a manteiga e 100 ml de água. Leve ao fogo baixo e deixe derreter.
  2. Quando começar a ferver, retire do fogo, acrescente o chocolate e misture delicadamente até que o chocolate esteja derretido.
  • Acrescente o creme de leite e bata delicadamente com uma colher até formar uma cobertura lisa e brilhante.
  • Cubra com plástico-filme e deixe descansar. Reserve.
Massa 
  1. Em um recipiente, coloque o chocolate em pó e o açúcar mascavo. Cubra com 250 ml de água fervente, misture e reserve.
  2. Em outro recipiente, misture a farinha de trigo, o fermento em pó e o bicarbonato. Reserve.
  3. Em uma batedeira, bata a manteiga e o açúcar até formar uma mistura esbranquiçada e fofinha.
  4. Junte a baunilha e vá intercalando os ovos e a mistura de ingredientes secos, sem parar de bater.
  5. Adicione a mistura de chocolate em pó e açúcar mascavo reservada e bata bem até incorporar tudo e ficar homogêneo.
  6. Distribua a massa em duas formas redondas, untadas com manteiga e com o fundo forrado de papel-manteiga.
  7. Preaqueça o forno e leve para assar em 180°C, por 20 minutos ou até que você espete e o palito saia limpo.
  8. Retire o bolo do forno, espere esfriar um pouco e desenforme.
  9. Com o auxílio de uma faca serrilhada longa, corte cada uma das massas ao meio, formando duas fatias (ou seja 4 partes).
  10. Em um prato de servir, coloque uma das fatias, acrescente um pouco de recheio e cubra com outra fatia.
  11. Espalhe mais recheio, coloque a outra fatia, recheie novamente e cubra com a última fatia.
  12. Leve para gelar por cerca de 1 hora.
  13. Espalhe o restante da ganache sobre a superfície e as laterais do bolo para fazer a cobertura e modele, fazendo movimentos com o auxílio de uma colher. 

Fonte: Moinho Globo. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

