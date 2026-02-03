Irresistível

Bolo de cenoura: 3 opções para provar em cafés e docerias do ES

Fofinho, apetitoso e coberto com bastante brigadeiro cremoso, o doce é um dos grandes clássicos da confeitaria nacional

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 17:23

Se os Estados Unidos têm o carrot cake, feito com especiarias e cobertura de cream cheese, o Brasil tem o bolo de cenoura com chocolate. Seja qual for o seu preferido, é fato que o doce tornou-se um dos clássicos da confeitaria mundial, e combina muito bem com um café fresquinho no lanche da tarde.

Para quem quer fazer um em casa, já mostramos aqui uma receita fácil de bolo de cenoura com chocolate. Mas nossa proposta nesta semana, em que se comemora o Dia do Bolo de Cenoura (3 de fevereiro), é revelar um pequeno roteiro para saborear o doce em cafeterias e docerias da Grande Vitória. Confira três dicas abaixo!

1 Receita de família Recheada com pães, empadas, cheesecakes e medialunas, a vitrine do Olima Café traz como protagonistas os minibolos, com furo no meio assim como os clássicos bolos caseiros. Entre as versões mais requisitadas pela clientela está a de cenoura com brigadeiro de chocolate ao leite, receita de família aprimorada pela chef Gabriela Lima . Quanto: R$ 15 cada um. Horários: de terça a sexta, das 9h às 19h; sábado e domingo, das 8h às 18h. Av. Governador Eurico Rezende, 40, loja 15, Jardim Camburi, Vitória. Mais informações: @olima.cafe. FOTO: Agência Isie

2 Para dividir no café Ideal para dividir com até três pessoas no café da tarde, o Caseirinho de Cenoura da Doceria do Léo tem massa úmida, fofinha e bastante cobertura cremosa, de brigadeiro feito com chocolate meio amargo. Quanto: R$ 32,90 (com 12 cm de diâmetro), disponível tanto nas lojas da rede como no delivery (iFood). Unidades em Vila Velha (Cobilândia e Praia da Costa), Cariacica (Vila Palestina) e Vitória (Jardim Camburi). Mais informações: @doceriadoleo. FOTO: Acervo/Doceria do Léo

3 Cobertura generosa Com uma camada generosa de cobertura de chocolate e formato que se aproxima da clássica receita caseira, o bolo de cenoura é um dos destaques na vitrine de doces da Fuscafé, em Jardim da Penha. A fatia, que custa R$ 18, é uma das mais procuradas pelos clientes da cafeteria, e fica atrás apenas do brownie com avelã e flor de sal no ranking dos mais vendidos. Horários: de segunda a sexta, das 14h às 19h. Rua Carijós, 450, loja 5, Vitória. Mais informações: @fuscafe. FOTO: Reprodução/Instagram @fuscafe

