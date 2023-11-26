Conheça 4 receitas especiais de bolo de cenoura

O bolo de cenoura, ótima opção para servir no café da manhã ou lanche da tarde, é ideal para quem não quer perder muito tempo na cozinha e aproveitar uma opção gostosa e prática.
Por isso, separamos quatro receitas especiais de bolo de cenoura para você preparar e saborear em casa. Confira!
Bolo de cenoura recheado com brigadeiro
Ingredientes (brigadeiro):
- 395 g de leite condensado
- 3 colheres de sopa de chocolate em pó
- 1 colher de sopa de manteiga
- Manteiga para untar as mãos
- Farinha de trigo para envolver os brigadeiros
Ingredientes (bolo):
- 1 xícara de chá de farinha de trigo
- 1 xícara de chá de açúcar
- 1/2 colher de sopa de fermento químico em pó
- 2 cenouras descascadas e cortadas em rodelas
- 1/2 xícara de chá de óleo
- 2 ovos
- Manteiga para untar
- Farinha de trigo para enfarinhar
Ingredientes (cobertura):
- 395 g de leite condensado
- 1 colher de sopa de manteiga
- 1/2 xícara de chá de chocolate em pó
- 1/2 xícara de chá de chocolate granulado
Para o brigadeiro: em uma panela, coloque o leite condensado, o chocolate em pó e a manteiga e misture bem. Leve ao fogo baixo, mexendo sempre, por 10 minutos. Após, desligue o fogo, aguarde esfriar, unte as mãos com manteiga e faça bolinhas com o brigadeiro. Em um recipiente, coloque a farinha de trigo e passe os brigadeiros sobre ela. Retire o excesso de farinha de trigo e reserve os brigadeiros.
Para o bolo: em um recipiente, coloque os ingredientes secos e misture bem. Reserve. No liquidificador, coloque as cenouras, o óleo e os ovos e bata até formar um creme. Transfira o creme de cenoura para o recipiente com os ingredientes secos e mexa rapidamente até obter o ponto de uma massa homogênea. Reserve. Unte uma assadeira com manteiga e farinha de trigo e disponha a massa sobre ela. Em seguida, insira os brigadeiros na massa. Leve o bolo ao forno preaquecido a 180°C até dourar.
Cobertura: em uma panela, coloque o leite condensado, o chocolate em pó e a manteiga e misture bem. Leve ao fogo baixo, mexendo sempre, até começar a desgrudar da panela. Após, desenforme o bolo e decore com a cobertura e o granulado. Sirva em seguida.
Bolo de cenoura com fubá
Ingredientes:
- 3 ovos
- 3 cenouras descascadas e cortadas em rodelas
- 2 xícaras de chá de açúcar
- 2 xícaras de chá de fubá
- 1 xícara de chá de farinha de trigo
- 1 xícara de chá de óleo de soja
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- Manteiga para untar
- Farinha de trigo para enfarinhar
Em um liquidificador, coloque as cenouras, o óleo e os ovos e bata até formar um creme. Reserve. Em um recipiente, coloque os ingredientes secos e misture bem. Em seguida, despeje o creme sobre os ingredientes secos e misture até obter uma massa homogênea. Reserve. Unte uma assadeira com manteiga e enfarinhe com farinha de trigo, despeje a massa sobre ela e leve ao forno preaquecido a 180°C por 30 minutos. Sirva em seguida.
Bolo de cenoura com nozes
Ingredientes:
- 2 xícaras de chá de açúcar mascavo
- 1 xícara de chá de óleo
- 3 xícaras de chá de cenouras raladas
- 1 xícara de chá de nozes picadas
- 4 ovos
- 2 colheres de chá de canela em pó
- 4 colheres de chá de bicarbonato de sódio
- 1 colher de chá de noz-moscada em pó
- 1 colher de chá de sal
- 2 colheres de chá de essência de baunilha
- 1 colher de chá de fermento químico em pó
- Manteiga para untar
- Farinha de trigo para enfarinhar
Em um recipiente, coloque as cenouras, o óleo, os ovos, o açúcar mascavo, as nozes e a essência de baunilha e misture por 2 minutos. Adicione o restante dos ingredientes e misture novamente até obter uma massa homogênea. Reserve. Unte uma assadeira com manteiga e enfarinhe com farinha de trigo, despeje a massa sobre ela e leve ao forno preaquecido na temperatura média por 30 minutos. Desligue o forno, espere esfriar, desenforme com cuidado e sirva em seguida.
Bolo de cenoura mesclado com chocolate
Ingredientes:
- 3 cenouras descascadas e cortadas em rodelas
- 1 xícara de chá de óleo
- 3 ovos
- 2 xícaras de chá de farinha de trigo
- 1 xícara de chá deaçúcar
- 2 colheres de sopa de fermento químico em pó
- 2 colheres de sopa de chocolate em pó
- Manteiga para untar
- Farinha de trigo para enfarinhar
Em um liquidificador, coloque as cenouras, o óleo e os ovos e bata até formar um creme. Reserve. Em um recipiente, coloque os ingredientes secos e misture bem. Em seguida, adicione o creme de cenoura aos ingredientes secos e mexa bem até obter uma massa homogênea. Reserve.
Unte uma assadeira com manteiga, enfarinhe com farinha de trigo e despeje metade da massa sobre ela. No restante da massa, adicione o chocolate em pó, misture bem e despeje sobre a assadeira. Leve ao forno preaquecido a 180°C por 40 minutos. Sirva em seguida.