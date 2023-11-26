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Conheça 4 receitas especiais de bolo de cenoura

No Dia Nacional do Bolo, aprenda a preparar versões com brigadeiro, fubá e até com nozes para incrementar a guloseima
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 26 de Novembro de 2023 às 08:00

Imagem Edicase Brasil
Bolo de cenoura recheado com brigadeiro  Crédito: Shutterstock
O bolo de cenoura, ótima opção para servir no café da manhã ou lanche da tarde, é ideal para quem não quer perder muito tempo na cozinha e aproveitar uma opção gostosa e prática.
Por isso, separamos quatro receitas especiais de bolo de cenoura para você preparar e saborear em casa. Confira!

Bolo de cenoura recheado com brigadeiro

Ingredientes (brigadeiro):
  • 395 g de leite condensado
  • 3 colheres de sopa de chocolate em pó
  • 1 colher de sopa de manteiga
  • Manteiga para untar as mãos
  • Farinha de trigo para envolver os brigadeiros
Ingredientes (bolo): 
  • 1 xícara de chá de farinha de trigo
  • 1 xícara de chá de açúcar
  • 1/2 colher de sopa de fermento químico em pó
  • 2 cenouras descascadas e cortadas em rodelas
  • 1/2 xícara de chá de óleo
  • 2 ovos
  • Manteiga para untar
  • Farinha de trigo para enfarinhar
Ingredientes (cobertura): 
  • 395 g de leite condensado
  • 1 colher de sopa de manteiga
  • 1/2 xícara de chá de chocolate em pó
  • 1/2 xícara de chá de chocolate granulado
Para o brigadeiro: em uma panela, coloque o leite condensado, o chocolate em pó e a manteiga e misture bem. Leve ao fogo baixo, mexendo sempre, por 10 minutos. Após, desligue o fogo, aguarde esfriar, unte as mãos com manteiga e faça bolinhas com o brigadeiro. Em um recipiente, coloque a farinha de trigo e passe os brigadeiros sobre ela. Retire o excesso de farinha de trigo e reserve os brigadeiros.
Para o bolo: em um recipiente, coloque os ingredientes secos e misture bem. Reserve. No liquidificador, coloque as cenouras, o óleo e os ovos e bata até formar um creme. Transfira o creme de cenoura para o recipiente com os ingredientes secos e mexa rapidamente até obter o ponto de uma massa homogênea. Reserve. Unte uma assadeira com manteiga e farinha de trigo e disponha a massa sobre ela. Em seguida, insira os brigadeiros na massa. Leve o bolo ao forno preaquecido a 180°C até dourar.
Cobertura: em uma panela, coloque o leite condensado, o chocolate em pó e a manteiga e misture bem. Leve ao fogo baixo, mexendo sempre, até começar a desgrudar da panela. Após, desenforme o bolo e decore com a cobertura e o granulado. Sirva em seguida.

Bolo de cenoura com fubá

Ingredientes: 
  • 3 ovos
  • 3 cenouras descascadas e cortadas em rodelas
  • 2 xícaras de chá de açúcar
  • 2 xícaras de chá de fubá
  • 1 xícara de chá de farinha de trigo
  • 1 xícara de chá de óleo de soja
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó
  • Manteiga para untar
  • Farinha de trigo para enfarinhar
Em um liquidificador, coloque as cenouras, o óleo e os ovos e bata até formar um creme. Reserve. Em um recipiente, coloque os ingredientes secos e misture bem. Em seguida, despeje o creme sobre os ingredientes secos e misture até obter uma massa homogênea. Reserve. Unte uma assadeira com manteiga e enfarinhe com farinha de trigo, despeje a massa sobre ela e leve ao forno preaquecido a 180°C por 30 minutos. Sirva em seguida.
Imagem Edicase Brasil
Bolo de cenoura com nozes  Crédito: Shutterstock

Bolo de cenoura com nozes

Ingredientes: 
  • 2 xícaras de chá de açúcar mascavo
  • 1 xícara de chá de óleo
  • 3 xícaras de chá de cenouras raladas
  • 1 xícara de chá de nozes picadas​
  • 4 ovos
  • 2 colheres de chá de canela em pó
  • 4 colheres de chá de bicarbonato de sódio
  • 1 colher de chá de noz-moscada em pó
  • 1 colher de chá de sal
  • 2 colheres de chá de essência de baunilha
  • 1 colher de chá de fermento químico em pó
  • Manteiga para untar
  • Farinha de trigo para enfarinhar
Em um recipiente, coloque as cenouras, o óleo, os ovos, o açúcar mascavo, as nozes e a essência de baunilha e misture por 2 minutos. Adicione o restante dos ingredientes e misture novamente até obter uma massa homogênea. Reserve. Unte uma assadeira com manteiga e enfarinhe com farinha de trigo, despeje a massa sobre ela e leve ao forno preaquecido na temperatura média por 30 minutos. Desligue o forno, espere esfriar, desenforme com cuidado e sirva em seguida.

Bolo de cenoura mesclado com chocolate

Ingredientes: 
  • 3 cenouras descascadas e cortadas em rodelas
  • 1 xícara de chá de óleo
  • 3 ovos
  • 2 xícaras de chá de farinha de trigo
  • 1 xícara de chá deaçúcar​
  • 2 colheres de sopa de fermento químico em pó
  • 2 colheres de sopa de chocolate em pó
  • Manteiga para untar
  • Farinha de trigo para enfarinhar
Em um liquidificador, coloque as cenouras, o óleo e os ovos e bata até formar um creme. Reserve. Em um recipiente, coloque os ingredientes secos e misture bem. Em seguida, adicione o creme de cenoura aos ingredientes secos e mexa bem até obter uma massa homogênea. Reserve.
Unte uma assadeira com manteiga, enfarinhe com farinha de trigo e despeje metade da massa sobre ela. No restante da massa, adicione o chocolate em pó, misture bem e despeje sobre a assadeira. Leve ao forno preaquecido a 180°C por 40 minutos. Sirva em seguida.

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