Conheça 4 receitas especiais de bolo de cenoura

Bolo de cenoura recheado com brigadeiro Crédito: Shutterstock

O bolo de cenoura, ótima opção para servir no café da manhã ou lanche da tarde, é ideal para quem não quer perder muito tempo na cozinha e aproveitar uma opção gostosa e prática.

Por isso, separamos quatro receitas especiais de bolo de cenoura para você preparar e saborear em casa. Confira!

Bolo de cenoura recheado com brigadeiro

Ingredientes (brigadeiro):

395 g de leite condensado

3 colheres de sopa de chocolate em pó

1 colher de sopa de manteiga

Manteiga para untar as mãos

Farinha de trigo para envolver os brigadeiros

Ingredientes (bolo):

1 xícara de chá de farinha de trigo

1 xícara de chá de açúcar

1/2 colher de sopa de fermento químico em pó

2 cenouras descascadas e cortadas em rodelas

1/2 xícara de chá de óleo

2 ovos

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Ingredientes (cobertura):

395 g de leite condensado

1 colher de sopa de manteiga

1/2 xícara de chá de chocolate em pó

1/2 xícara de chá de chocolate granulado

Para o brigadeiro: em uma panela, coloque o leite condensado, o chocolate em pó e a manteiga e misture bem. Leve ao fogo baixo, mexendo sempre, por 10 minutos. Após, desligue o fogo, aguarde esfriar, unte as mãos com manteiga e faça bolinhas com o brigadeiro. Em um recipiente, coloque a farinha de trigo e passe os brigadeiros sobre ela. Retire o excesso de farinha de trigo e reserve os brigadeiros.

Para o bolo: em um recipiente, coloque os ingredientes secos e misture bem. Reserve. No liquidificador, coloque as cenouras, o óleo e os ovos e bata até formar um creme. Transfira o creme de cenoura para o recipiente com os ingredientes secos e mexa rapidamente até obter o ponto de uma massa homogênea. Reserve. Unte uma assadeira com manteiga e farinha de trigo e disponha a massa sobre ela. Em seguida, insira os brigadeiros na massa. Leve o bolo ao forno preaquecido a 180°C até dourar.

Cobertura: em uma panela, coloque o leite condensado, o chocolate em pó e a manteiga e misture bem. Leve ao fogo baixo, mexendo sempre, até começar a desgrudar da panela. Após, desenforme o bolo e decore com a cobertura e o granulado. Sirva em seguida.

Bolo de cenoura com fubá

Ingredientes:

3 ovos

3 cenouras descascadas e cortadas em rodelas

2 xícaras de chá de açúcar

2 xícaras de chá de fubá

1 xícara de chá de farinha de trigo

1 xícara de chá de óleo de soja

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Em um liquidificador, coloque as cenouras, o óleo e os ovos e bata até formar um creme. Reserve. Em um recipiente, coloque os ingredientes secos e misture bem. Em seguida, despeje o creme sobre os ingredientes secos e misture até obter uma massa homogênea. Reserve. Unte uma assadeira com manteiga e enfarinhe com farinha de trigo, despeje a massa sobre ela e leve ao forno preaquecido a 180°C por 30 minutos. Sirva em seguida.

Bolo de cenoura com nozes Crédito: Shutterstock

Bolo de cenoura com nozes

Ingredientes:

2 xícaras de chá de açúcar mascavo

1 xícara de chá de óleo

3 xícaras de chá de cenouras raladas

1 xícara de chá de nozes picadas​

4 ovos

2 colheres de chá de canela em pó

4 colheres de chá de bicarbonato de sódio

1 colher de chá de noz-moscada em pó

1 colher de chá de sal

2 colheres de chá de essência de baunilha

1 colher de chá de fermento químico em pó

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Em um recipiente, coloque as cenouras, o óleo, os ovos, o açúcar mascavo, as nozes e a essência de baunilha e misture por 2 minutos. Adicione o restante dos ingredientes e misture novamente até obter uma massa homogênea. Reserve. Unte uma assadeira com manteiga e enfarinhe com farinha de trigo, despeje a massa sobre ela e leve ao forno preaquecido na temperatura média por 30 minutos. Desligue o forno, espere esfriar, desenforme com cuidado e sirva em seguida.

Bolo de cenoura mesclado com chocolate

Ingredientes:

3 cenouras descascadas e cortadas em rodelas

1 xícara de chá de óleo

3 ovos

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 xícara de chá deaçúcar​

2 colheres de sopa de fermento químico em pó

2 colheres de sopa de chocolate em pó

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Em um liquidificador, coloque as cenouras, o óleo e os ovos e bata até formar um creme. Reserve. Em um recipiente, coloque os ingredientes secos e misture bem. Em seguida, adicione o creme de cenoura aos ingredientes secos e mexa bem até obter uma massa homogênea. Reserve.