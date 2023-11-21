Confira receitas de sorvetes caseiros com frutas

De acordo com estudos do Centro de Medicina da Universidade de Maryland, nos Estados Unidos, além de delicioso, o sorvete pode ser um ótimo aliado para ajudar a diminuir o estresse e os sentimentos negativos graças ao triptofano, um aminoácido presente em sua composição que acalma e reduz a agressividade, aumentando a produção de serotonina, o famoso hormônio do bem-estar.
Apesar disso, por ser pobre em nutrientes e rico em açúcar, seu consumo em excesso pode favorecer o aumento de peso. Então, uma alternativa para quem não abre mão dessa sobremesa é apostar em versões que não tenham alto teor calórico. Pensando nisso, selecionamos três receitas de sorvetes saudáveis para você preparar em casa e se refrescar. Confira!
Sorvete de banana com castanha
Ingredientes:
- 3 bananas descascadas, picadas e congeladas
- 1/4 de xícara de chá de iogurte natural desnatado
- Chocolate amargo em pó 70% cacau
- 2 colheres de sopa de castanha-do-pará picada
No liquidificador, adicione as rodelas de banana congeladas e o iogurte e bata por 4 minutos até ficar homogêneo. Despeje a mistura em um recipiente com tampa e leve ao congelador por 2 horas. Após, distribua o sorvete em taças, decore com o chocolate em pó e as castanhas-do-pará e sirva em seguida.
Sorvete de banana e manga
Ingredientes:
- 1 banana congelada e cortada em fatias
- 3/4 de xícara de chá de manga congelada e cortada em cubos
- 1/4 de xícara de chá de água de coco
- 2 colheres de sopa de flocos de coco com açúcar
No liquidificador, bata a banana, a manga e a água de coco, até formar uma textura cremosa. Com uma colher, divida em tigelas e espalhe os flocos de coco por cima. Leve ao congelador por duas horas e sirva em seguida.
Sorvete de morango
Ingredientes:
- 2 bananas descascadas, picadas e congeladas
- 500 g de morango picado e congelado
- 1/4 de xícara de chá de aveia em flocos
- 1/4 de xícara de chá de iogurte natural desnatado
- 1 colher de chá de água de rosas
No liquidificador, bata a banana, os morangos, a aveia, o iogurte e a água de rosas, raspando as laterais ocasionalmente, até formar uma pasta. Transfira o sorvete para um recipiente e leve ao congelador por duas horas. Sirva em seguida.
Dica: deixe amolecer um pouco antes de servir.
Por Vitória Rosa Barros.