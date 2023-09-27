Confira receitas de picolé com frutas para se refrescar no calor

Os picolés de frutas feitos em casa são verdadeiros salvadores nos dias de calor intenso. Além de serem uma opção refrescante e deliciosa, oferecem uma alternativa saudável aos produtos industrializados. Além disso, a combinação de frutas maduras e suculentas resulta em picolés que não apenas saciam a sede, mas também fornecem nutrientes essenciais, como vitaminas e antioxidantes. A seguir, veja como preparar algumas receitas de picolés!
PICOLÉ DE IOGURTE COM MORANGO
INGREDIENTES:
- 340 g de iogurte desnatado natural
- Açúcar e essência de baunilha a gosto
- 2 xícaras de chá de morangos maduros cortados em cubos
- COMO FAZER: em uma panela, coloque os morangos e o açúcar e leve ao fogo médio. Cozinhe até obter uma calda e os morangos murcharem. Reserve e deixe esfriar. Em um recipiente, misture o iogurte, a essência de baunilha e um pouco de açúcar. Adicione os morangos cozidos e mexa. Coloque nas forminhas para sorvete, adicione o palito e leve ao congelador até endurecer. Desenforme e sirva.
PICOLÉ DE ABACAXI COM HORTELÃ
INGREDIENTES:
- 1 xícara de chá de água
- 3/4 de xícara de chá de abacaxi cortados em cubos
- 10 folhas de hortelã
- 1/2 xícara de chá de leite condensado
- Folhas de hortelã para decorar
- Palitos de sorvete
- COMO FAZER: bata no liquidificador a água, o abacaxi, as folhas de hortelã e o leite condensado. Depois, coloque em forminhas para sorvete e decore com o restante das folhas de hortelã. Coloque o palito e leve ao freezer por 4 horas. Desenforme e sirva.
PICOLÉ DE SALADA DE FRUTAS
INGREDIENTES:
- 170g de iogurte natural desnatado
- 5 gotas de adoçante
- Morangos e kiwis cortados em rodelas a gosto
- Suco de 1 maracujá
- COMO FAZER: em um liquidificador, bata o iogurte, o adoçante e o suco de maracujá, até obter uma mistura homogênea. Coloque os pedaços das frutas dentro de forminhas para sorvete e despeje a mistura de iogurte. Coloque o palito de picolé e leve ao congelador por aproximadamente 6 horas. Desenforme e sirva.