Geladinhos

Confira receitas de picolé com frutas para se refrescar no calor

Esquentou por aí? Aprenda a preparar três opções caseiras deliciosas e perfeitas para aliviar o calorão que está fazendo no ES
Portal Edicase

Publicado em 27 de Setembro de 2023 às 11:27

Picolé de iogurte com morango Crédito: Shutterstock
Os picolés de frutas feitos em casa são verdadeiros salvadores nos dias de calor intenso. Além de serem uma opção refrescante e deliciosa, oferecem uma alternativa saudável aos produtos industrializados. Além disso, a combinação de frutas maduras e suculentas resulta em picolés que não apenas saciam a sede, mas também fornecem nutrientes essenciais, como vitaminas e antioxidantes. A seguir, veja como preparar algumas receitas de picolés!

PICOLÉ DE IOGURTE COM MORANGO

INGREDIENTES: 
  • 340 g de iogurte desnatado natural
  • Açúcar e essência de baunilha a gosto
  • 2 xícaras de chá de morangos maduros cortados em cubos
  • COMO FAZER: em uma panela, coloque os morangos e o açúcar e leve ao fogo médio. Cozinhe até obter uma calda e os morangos murcharem. Reserve e deixe esfriar. Em um recipiente, misture o iogurte, a essência de baunilha e um pouco de açúcar. Adicione os morangos cozidos e mexa. Coloque nas forminhas para sorvete, adicione o palito e leve ao congelador até endurecer. Desenforme e sirva.
Imagem Edicase Brasil
Picolé de abacaxi com hortelã Crédito: Shutterstock

PICOLÉ DE ABACAXI COM HORTELÃ

INGREDIENTES: 
  • 1 xícara de chá de água
  • 3/4 de xícara de chá de abacaxi cortados em cubos
  • 10 folhas de hortelã
  • 1/2 xícara de chá de leite condensado
  • Folhas de hortelã para decorar
  • Palitos de sorvete
  • COMO FAZER: bata no liquidificador a água, o abacaxi, as folhas de hortelã e o leite condensado. Depois, coloque em forminhas para sorvete e decore com o restante das folhas de hortelã. Coloque o palito e leve ao freezer por 4 horas. Desenforme e sirva.

PICOLÉ DE SALADA DE FRUTAS

INGREDIENTES: 
  • 170g de iogurte natural desnatado
  • 5 gotas de adoçante
  • Morangos e kiwis cortados em rodelas a gosto
  • Suco de 1 maracujá
  • COMO FAZER: em um liquidificador, bata o iogurte, o adoçante e o suco de maracujá, até obter uma mistura homogênea. Coloque os pedaços das frutas dentro de forminhas para sorvete e despeje a mistura de iogurte. Coloque o palito de picolé e leve ao congelador por aproximadamente 6 horas. Desenforme e sirva.

