Xô, calorão!

Veja receita de sorvete de doce de leite para o fim de semana

Comemore o Dia Nacional do Sorvete neste sábado, 23 de setembro, com essa delícia que leva creme de leite fresco e pedaços de cookie
Evelize Calmon

Publicado em 23 de Setembro de 2023 às 06:00

Sorvete caseiro de doce de leite
Sorvete caseiro de doce de leite leva açúcar demerara Crédito: União/Divulgação
A temporada em que mais faz calor no Brasil acaba de chegar, juntamente com a primavera. E como o início da estação em 23 de setembro fez com que a data fosse escolhida como o Dia Nacional do Sorvete, que tal preparar uma versão dessa delícia para comemorar em casa? 
O chef Lucas Canalis, coordenador da cozinha experimental Casa do Sabor, propõe uma receita muito refrescante: sorvete de doce de leite com biscoitos do tipo cookie (aqueles vendidos nos supermercados mesmo). Fica bom demais! Confira abaixo.

SORVETE DE DOCE DE LEITE COM COOKIE

Rendimento: 8 porções 
Tempo de preparo: 30 minutos + 4 horas de freezer
Nível: médio
INGREDIENTES:
  • 1/2 xícara (chá) de açúcar demerara (95g)
  • 1/4 xícara (chá) de água ‎(50ml)
  • 2 e 1/2 xícaras (chá) de creme de leite fresco (500ml)
  • 1 xícara (chá) doce de leite cremoso ‎(250g)
  • 1 embalagem de biscoito tipo cookie com gotas de chocolate picado grosseiramente (57g)
COMO FAZER:
  1. Em uma panela média, misture o açúcar demerara com a água e leve ao fogo médio, sem mexer, até formar uma calda com cor de caramelo escuro (tome cuidado para não queimar).
  2. Desligue o fogo e adicione apenas meia xícara (chá) do creme de leite fresco (100 ml), aos poucos. Misture bem até formar um creme homogêneo. Reserve até esfriar.
  3. Em uma batedeira, bata o restante do creme de leite fresco com o doce de leite e o caramelo reservado até obter picos firmes.
  4. Junte uma parte dos biscoitos triturados e misture delicadamente.
  5. Coloque a mistura em um refratário médio, decore com o restante dos cookies e leve ao freezer por pelo menos quatro horas antes de servir.
Fonte: União. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.

Veja Também

Dia do Sorvete é celebrado com promoções e novidades no ES

Crumble de frutas vermelhas é uma sobremesa fácil com sorvete

Confira receita de pavê gelado com cookies para o Dia do Sorvete

Tópicos Relacionados

Gastronomia
Recomendado para você

Imagem de destaque
Motociclista com sinais de embriaguez e sem CNH atropela criança em Marilândia
Imagem de destaque
Batida entre motos deixa um morto e dois feridos em Colatina
Festival em Colatina terá concurso de apresentação artística; veja como participar
Concurso de viola em Colatina terá prêmio de até R$ 7 mil; veja como participar

