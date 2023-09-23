Veja receita de sorvete de doce de leite para o fim de semana

A temporada em que mais faz calor no Brasil acaba de chegar, juntamente com a primavera. E como o início da estação em 23 de setembro fez com que a data fosse escolhida como o Dia Nacional do Sorvete, que tal preparar uma versão dessa delícia para comemorar em casa?
O chef Lucas Canalis, coordenador da cozinha experimental Casa do Sabor, propõe uma receita muito refrescante: sorvete de doce de leite com biscoitos do tipo cookie (aqueles vendidos nos supermercados mesmo). Fica bom demais! Confira abaixo.
SORVETE DE DOCE DE LEITE COM COOKIE
Rendimento: 8 porções
Tempo de preparo: 30 minutos + 4 horas de freezer
Nível: médio
INGREDIENTES:
- 1/2 xícara (chá) de açúcar demerara (95g)
- 1/4 xícara (chá) de água (50ml)
- 2 e 1/2 xícaras (chá) de creme de leite fresco (500ml)
- 1 xícara (chá) doce de leite cremoso (250g)
- 1 embalagem de biscoito tipo cookie com gotas de chocolate picado grosseiramente (57g)
COMO FAZER:
- Em uma panela média, misture o açúcar demerara com a água e leve ao fogo médio, sem mexer, até formar uma calda com cor de caramelo escuro (tome cuidado para não queimar).
- Desligue o fogo e adicione apenas meia xícara (chá) do creme de leite fresco (100 ml), aos poucos. Misture bem até formar um creme homogêneo. Reserve até esfriar.
- Em uma batedeira, bata o restante do creme de leite fresco com o doce de leite e o caramelo reservado até obter picos firmes.
- Junte uma parte dos biscoitos triturados e misture delicadamente.
- Coloque a mistura em um refratário médio, decore com o restante dos cookies e leve ao freezer por pelo menos quatro horas antes de servir.
Fonte: União.