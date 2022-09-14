Crumble de frutas vermelhas é uma sobremesa fácil com sorvete

Aqui vai a receita que mais marcou minha memória gastronômica - e sem dúvidas é uma das minhas favoritas: crumble de frutas vermelhas com sorvete.
Sobremesas quentinhas como o crumble (que é uma massa crocante de açúcar, manteiga e farinha) são a escolha ideal para dias frios e chuvosos.
No vídeo, mostro como fazer um de frutas vermelhas, mas você também usar como base maçã, pêssego ou banana, por exemplo.
As frutas assadas combinam perfeitamente com o crumble crocante e douradinho por cima, eu garanto! Uma bola de sorvete (o de baunilha cai muito bem) finaliza a receita em alto estilo.
Uma dica importante: na hora de preparar o crumble, é importante que a manteiga esteja gelada de forma que a mistura ganhe a textura de uma farofa mais grossinha, rústica. Acompanhe passo a passo no vídeo:
CRUMBLE DE FRUTAS VERMELHAS COM SORVETE
INGREDIENTES:
- 300g de frutas vermelhas congeladas
- 1 e meia xícara de farinha de trigo
- 100g de manteiga gelada
- 1 xícara de açúcar
- Sorvete de baunilha
Sobremesas com frutas vermelhas combinam muito bem com espumantes moscatel rosé! O Brasil tem ótimos rótulos, como o Casa Perini Aquarela Rosé.