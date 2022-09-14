Crumble de frutas vermelhas é uma sobremesa fácil com sorvete

Aqui vai a receita que mais marcou minha memória gastronômica - e sem dúvidas é uma das minhas favoritas: crumble de frutas vermelhas com sorvete.

Sobremesas quentinhas como o crumble (que é uma massa crocante de açúcar, manteiga e farinha) são a escolha ideal para dias frios e chuvosos.

No vídeo, mostro como fazer um de frutas vermelhas, mas você também usar como base maçã, pêssego ou banana, por exemplo.

Em vez de frutas vermelhas, você pode usar maçã, banana ou pêssego Crédito: Hugo Boniolo

As frutas assadas combinam perfeitamente com o crumble crocante e douradinho por cima, eu garanto! Uma bola de sorvete (o de baunilha cai muito bem) finaliza a receita em alto estilo.

Uma dica importante: na hora de preparar o crumble, é importante que a manteiga esteja gelada de forma que a mistura ganhe a textura de uma farofa mais grossinha, rústica. Acompanhe passo a passo no vídeo:

CRUMBLE DE FRUTAS VERMELHAS COM SORVETE

INGREDIENTES:

300g de frutas vermelhas congeladas



1 e meia xícara de farinha de trigo



100g de manteiga gelada



1 xícara de açúcar



Sorvete de baunilha

