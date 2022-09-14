Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Menu da semana

Crumble de frutas vermelhas é uma sobremesa fácil com sorvete

Assista ao passo a passo da receita e surpreenda-se com a praticidade: ela é feita com apenas quatro ingredientes e servida quente

Publicado em 14 de Setembro de 2022 às 09:00

Publicado em 

14 set 2022 às 09:00
Pedro Kucht

Colunista

Pedro Kucht

Aqui vai a receita que mais marcou minha memória gastronômica - e sem dúvidas é uma das minhas favoritas: crumble de frutas vermelhas com sorvete.
Sobremesas quentinhas como o crumble (que é uma massa crocante de açúcar, manteiga e farinha) são a escolha ideal para dias frios e chuvosos.
No vídeo, mostro como fazer um de frutas vermelhas, mas você também usar como base maçã, pêssego ou banana, por exemplo.
Crumble de frutas vermelhas, por Pedro Kucht
Em vez de frutas vermelhas, você pode usar maçã, banana ou pêssego Crédito: Hugo Boniolo
As frutas assadas combinam perfeitamente com o crumble crocante e douradinho por cima, eu garanto! Uma bola de sorvete (o de baunilha cai muito bem) finaliza a receita em alto estilo. 
Uma dica importante: na hora de preparar o crumble, é importante que a manteiga esteja gelada de forma que a mistura ganhe a textura de uma farofa mais grossinha, rústica. Acompanhe passo a passo no vídeo:

CRUMBLE DE FRUTAS VERMELHAS COM SORVETE

INGREDIENTES:
  • 300g de frutas vermelhas congeladas
  • 1 e meia xícara de farinha de trigo
  • 100g de manteiga gelada
  • 1 xícara de açúcar
  • Sorvete de baunilha
Sobremesas com frutas vermelhas combinam muito bem com espumantes moscatel rosé! O Brasil tem ótimos rótulos, como o Casa Perini Aquarela Rosé.

Veja Também

Toast de polvo na manteiga de alho confit é uma ótima entradinha

Fondue de petit gateau, uma receita diferente para compartilhar

Como fazer s'more, doce típico dos EUA com biscoito e marshmallow

Pedro Kucht

Apaixonado pelo mundo dos sabores e pelas combinações que eles possibilitam, o chef e sommelier Pedro Kucht traz a cada semana uma receita deliciosa e uma dica de vinho para harmonizar

Tópicos Relacionados

Gastronomia opinião
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cetaf perde para Joaçaba e começa os playoffs em desvantagem
Imagem de destaque
Salada com proteína: 3 receitas saudáveis e nutritivas para o jantar 
Professor, sala de aula, educação
STF estende piso nacional a professores temporários da educação básica da rede pública

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados