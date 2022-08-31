Toast de polvo na manteiga de alho confit é uma ótima entradinha

Hoje vou ensinar você a fazer uma das minhas entradinhas favoritas: toast de polvo na manteiga com alho confit.

No preparo, minha dica é caprichar no caldo, que se for bem aromático vai fazer toda a diferença no resultado da sua receita.

Na frigideira, deixe o polvo dourar bastante, com manteiga e páprica defumada. Essa é a minha sugestão para criar várias camadas de sabor e deixá-lo ainda mais delicioso.

Cubra uma fatia de pão tostada com alho, polvo e tomilho Crédito: Hugo Boniolo

O alho confitado, assado com azeite, fica macio e adocicado. É perfeito para passar sobre a fatia de pão tostada antes de montar a entrada. Para finalizar, use tomilho fresco e pimenta calabresa.

Assista ao vídeo com o passo a passo da receita:

TOAST DE POLVO NA MANTEIGA COM POLVO CONFIT

INGREDIENTES:

2kg de polvo



3 cabeças de alho



1 pão italiano



100g de manteiga



1 colher (café) de páprica defumada



150ml de azeite



Pimenta calabresa a gosto



Pimenta-do-reino a gosto



Tomilho fresco



Salsinha



Alho-poró