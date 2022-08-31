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Toast de polvo na manteiga de alho confit é uma ótima entradinha

Ao preparar essa receita, capriche no caldo do cozimento: quanto mais aromático ele for, melhor vai ficar o seu resultado

Públicado em 

31 ago 2022 às 07:00
Pedro Kucht

Colunista

Pedro Kucht

Hoje vou ensinar você a fazer uma das minhas entradinhas favoritas: toast de polvo na manteiga com alho confit.
No preparo, minha dica é caprichar no caldo, que se for bem aromático vai fazer toda a diferença no resultado da sua receita.
Na frigideira, deixe o polvo dourar bastante, com manteiga e páprica defumada. Essa é a minha sugestão para criar várias camadas de sabor e deixá-lo ainda mais delicioso.
Toast de polvo na manteiga com alho confit
Cubra uma fatia de pão tostada com alho, polvo e tomilho Crédito: Hugo Boniolo
O alho confitado, assado com azeite, fica macio e adocicado. É perfeito para passar sobre a fatia de pão tostada antes de montar a entrada. Para finalizar, use tomilho fresco e pimenta calabresa.
Assista ao vídeo com o passo a passo da receita:

TOAST DE POLVO NA MANTEIGA COM POLVO CONFIT

  • INGREDIENTES:
  • 2kg de polvo
  • 3 cabeças de alho
  • 1 pão italiano
  • 100g de manteiga
  • 1 colher (café) de páprica defumada
  • 150ml de azeite
  • Pimenta calabresa a gosto
  • Pimenta-do-reino a gosto
  • Tomilho fresco
  • Salsinha
  • Alho-poró
Minha sugestão de vinho para harmonizar é um rosé da Provence, como o La Source Gabriel, que tem acidez elevada e combina muito bem com o polvo e o tomilho!

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