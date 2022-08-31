Toast de polvo na manteiga de alho confit é uma ótima entradinha

Hoje vou ensinar você a fazer uma das minhas entradinhas favoritas: toast de polvo na manteiga com alho confit.
No preparo, minha dica é caprichar no caldo, que se for bem aromático vai fazer toda a diferença no resultado da sua receita.
Na frigideira, deixe o polvo dourar bastante, com manteiga e páprica defumada. Essa é a minha sugestão para criar várias camadas de sabor e deixá-lo ainda mais delicioso.
O alho confitado, assado com azeite, fica macio e adocicado. É perfeito para passar sobre a fatia de pão tostada antes de montar a entrada. Para finalizar, use tomilho fresco e pimenta calabresa.
Assista ao vídeo com o passo a passo da receita:
TOAST DE POLVO NA MANTEIGA COM POLVO CONFIT
- INGREDIENTES:
- 2kg de polvo
- 3 cabeças de alho
- 1 pão italiano
- 100g de manteiga
- 1 colher (café) de páprica defumada
- 150ml de azeite
- Pimenta calabresa a gosto
- Pimenta-do-reino a gosto
- Tomilho fresco
- Salsinha
- Alho-poró
Minha sugestão de vinho para harmonizar é um rosé da Provence, como o La Source Gabriel, que tem acidez elevada e combina muito bem com o polvo e o tomilho!