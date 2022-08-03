Veja receita de ceviche vegano de banana-da-terra com castanhas

O ceviche é uma preparação bastante versátil, pois permite uma infinidade de versões. No vídeo acima ensino a fazer uma das minhas favoritas, de banana-da-terra com castanhas.

Típico da cozinha peruana mas reproduzido em todo o mundo, com os mais diversos ingredientes, o ceviche tem como característica em seu preparo uma base ácida, que “cozinha” o ingrediente principal (que é tradicionalmente peixe).

Ceviche de banana-da-terra: opção vegana e muito saborosa Crédito: Hugo Boniolo

Quando a receita é a clássica peruana, essa base é conhecida como “leche de tigre” - um caldo frio e cru feito geralmente com suco de limão, pimenta, cebola, alho-poró, coentro, alho, gengibre e caldo de peixe).

Em outros países, a base ácida é o limão, taiti ou siciliano, e até mesmo outras frutas cítricas, como laranja.

O ceviche que escolhi é um curinga, pois além de ser vegano e delicioso, é uma daquelas receitas que dá zero trabalho. É só picar os ingredientes e misturar. Além disso, o prato fica perfeito em uma mesa de entradas para receber amigos.

INGREDIENTES:

1 banana-da-terra madura



1/4 cebola roxa



8 tomatinhos cereja



Meia pimenta dedo-de-moça



Meia xícara de castanha de caju



1 limão Tahiti



Coentro a gosto



2 colheres (sopa) de azeite



Raspas de meio limão siciliano



Sal e pimenta-do-reino a gosto.