Veja receita de ceviche vegano de banana-da-terra com castanhas

- 1 banana-da-terra madura
- 1/4 cebola roxa
- 8 tomatinhos cereja
- Meia pimenta dedo-de-moça
- Meia xícara de castanha de caju
- 1 limão Tahiti
- Coentro a gosto
- 2 colheres (sopa) de azeite
- Raspas de meio limão siciliano
- Sal e pimenta-do-reino a gosto.
Dica de vinho para harmonizar
Preparações ácidas como o ceviche pedem vinhos igualmente ácidos. Minha sugestão para essa receita são espumantes Extra Brut ou Nature, que têm acidez elevada e menor quantidade de açúcar residual. Combinação perfeita!