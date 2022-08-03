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Veja receita de ceviche vegano de banana-da-terra com castanhas

O prato típico peruano serviu de inspiração para uma entrada refrescante preparada somente com frutas, legumes e temperos

Públicado em 

03 ago 2022 às 02:00
Pedro Kucht

Colunista

Pedro Kucht

O ceviche é uma preparação bastante versátil, pois permite uma infinidade de versões. No vídeo acima ensino a fazer uma das minhas favoritas, de banana-da-terra com castanhas.
Típico da cozinha peruana mas reproduzido em todo o mundo, com os mais diversos ingredientes, o ceviche tem como característica em seu preparo uma base ácida, que “cozinha” o ingrediente principal (que é tradicionalmente peixe).
Ceviche de banana-da-terra, por Pedro Kucht
Ceviche de banana-da-terra: opção vegana e muito saborosa Crédito: Hugo Boniolo
Quando a receita é a clássica peruana, essa base é conhecida como “leche de tigre” - um caldo frio e cru feito geralmente com suco de limão, pimenta, cebola, alho-poró, coentro, alho, gengibre e caldo de peixe).
Em outros países, a base ácida é o limão, taiti ou siciliano, e até mesmo outras frutas cítricas, como laranja.
O ceviche que escolhi é um curinga, pois além de ser vegano e delicioso, é uma daquelas receitas que dá zero trabalho. É só picar os ingredientes e misturar. Além disso, o prato fica perfeito em uma mesa de entradas para receber amigos.
INGREDIENTES:
  • 1 banana-da-terra madura
  • 1/4 cebola roxa
  • 8 tomatinhos cereja
  • Meia pimenta dedo-de-moça
  • Meia xícara de castanha de caju
  • 1 limão Tahiti
  • Coentro a gosto
  • 2 colheres (sopa) de azeite
  • Raspas de meio limão siciliano
  • Sal e pimenta-do-reino a gosto.

Dica de vinho para harmonizar

Preparações ácidas como o ceviche pedem vinhos igualmente ácidos. Minha sugestão para essa receita são espumantes Extra Brut ou Nature, que têm acidez elevada e menor quantidade de açúcar residual. Combinação perfeita!

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