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Vinhos brancos podem ser feitos com uvas tintas?

Entenda também por que alguns espumantes trazem em suas garrafas as denominações Blanc de Blancs e Blanc de Noir

Publicado em 15 de Junho de 2022 às 02:00

Publicado em 

15 jun 2022 às 02:00
Pedro Kucht

Colunista

Pedro Kucht

Você sabia que vinhos brancos também podem ser feitos com uvas tintas? Isso acontece principalmente com espumantes e champanhes - estes últimos, inclusive, têm em seu corte clássico duas uvas tintas, a Pinot noir e Pinot meunier.
Mas agora vem a grande questão: como é possível que uvas tintas dêem origem a bebidas brancas? A resposta está na casca das frutas, onde está a pigmentação tinta.

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Durante a vinificação, as cascas são removidas, e assim não entram em contato com o suco da uva durante o processo de fermentação.
Espumantes e champanhes feitos 100% de uvas tintas são denominados Blanc de Noir ("branco de tintas", em português). E aqueles elaborados somente com uvas brancas são classificados como Blanc de Blancs ("branco de brancas").
Taças com vinhos rosé, tinto e branco
Coloração dos vinhos está relacionada à casca das uvas Crédito: Shutterstock

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Pedro Kucht

Apaixonado pelo mundo dos sabores e pelas combinações que eles possibilitam, o chef e sommelier Pedro Kucht traz a cada semana uma receita deliciosa e uma dica de vinho para harmonizar

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