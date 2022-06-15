Vinhos brancos podem ser feitos com uvas tintas?

Você sabia que vinhos brancos também podem ser feitos com uvas tintas? Isso acontece principalmente com espumantes e champanhes - estes últimos, inclusive, têm em seu corte clássico duas uvas tintas, a Pinot noir e Pinot meunier.

Mas agora vem a grande questão: como é possível que uvas tintas dêem origem a bebidas brancas? A resposta está na casca das frutas, onde está a pigmentação tinta.

Durante a vinificação, as cascas são removidas, e assim não entram em contato com o suco da uva durante o processo de fermentação.

Espumantes e champanhes feitos 100% de uvas tintas são denominados Blanc de Noir ("branco de tintas", em português). E aqueles elaborados somente com uvas brancas são classificados como Blanc de Blancs ("branco de brancas").