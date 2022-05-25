Queijo brie com nuts e mel: petisco é chique e não dá trabalho

QUEIJO BRIE COM NUTS E MEL
- 1 queijo brie redondo (140g)
- 100g de mix de nuts
- 5 colheres (sopa) de mel
- Favo de mel (opcional)
- Tomilho fresco para decorar
Dica de harmonização
Queijos de massa mole e mofo branco, como o brie, são aveludados e têm sabor mais suave que o dos maturados. Por isso, a harmonização do brie com nuts e mel deve ser feita com um vinho branco mais delicado. Sugiro um Chardonnay brasileiro, e uma ótima pedida é o Expressões de Altitude, da vinícola catarinense Vinhedos do Monge Agudo.