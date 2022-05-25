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Queijo brie com nuts e mel: petisco é chique e não dá trabalho

Receita do chef Pedro Kucht é uma montagem de ingredientes prontos que combina texturas diferentes e sabores contrastantes

Publicado em 25 de Maio de 2022 às 02:00

Públicado em 

25 mai 2022 às 02:00
Pedro Kucht

Colunista

Pedro Kucht

No vídeo acima, apresento uma forma diferente de servir queijo, transformando a iguaria em um petisco cheio de estilo para receber amigos.
A combinação entre queijo e mel é um clássico, e para a coluna de hoje escolhi o brie. 
Uma seleção de amêndoas, castanhas e frutas secas variadas completa a sugestão, que você pode finalizar com favo de mel e tomilho fresco. 
Para arrasar nesse preparo, você só vai precisar cortar, misturar e montar os ingredientes, que já estão todos prontos.  

QUEIJO BRIE COM NUTS E MEL

Queijo brie com nuts e mel, por Pedro Kucht
Petisco pode ser finalizado com favo de mel Crédito: Hugo Boniolo
INGREDIENTES:
  • 1 queijo brie redondo (140g)
  • 100g de mix de nuts
  • 5 colheres (sopa) de mel
  • Favo de mel (opcional)
  • Tomilho fresco para decorar

Dica de harmonização

Queijos de massa mole e mofo branco, como o brie, são aveludados e têm sabor mais suave que o dos maturados. Por isso, a harmonização do brie com nuts e mel deve ser feita com um vinho branco mais delicado. Sugiro um Chardonnay brasileiro, e uma ótima pedida é o Expressões de Altitude, da vinícola catarinense Vinhedos do Monge Agudo. 

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Pedro Kucht

Apaixonado pelo mundo dos sabores e pelas combinações que eles possibilitam, o chef e sommelier Pedro Kucht traz a cada semana uma receita deliciosa e uma dica de vinho para harmonizar

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