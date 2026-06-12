Polícia já sabe quem atropelou homem ao sair de lanchonete em Cariacica

O motorista que atropelou um representante comercial ao sair de uma lanchonete em Cariacica foi identificado pela Polícia Civil e intimado a depor na Divisão Especializada de Delitos de Trânsito (DDT), em Vitória, nesta sexta-feira (12). Ele foi liberado após ser ouvido pela autoridade policial, já que não havia situação de flagrante nem mandado de prisão contra ele.





"Não houve apresentação espontânea do investigado. Após sua identificação, ele foi devidamente intimado para comparecer à unidade policial e prestar interrogatório e apresentou sua versão dos fatos", informou a corporação.





O nome do motorista não foi divulgado, mas o repórter Álvaro Guaresqui, da TV Gazeta, apurou que se trata de Alexandre Alves Serafim.





A vítima é Leonardo Dassie de Sá, de 49 anos. Ele trabalhava como garçom naquela noite e foi atropelado ao deixar o estabelecimento, já na madrugada do dia 7 de junho.