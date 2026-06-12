Polícia já sabe quem atropelou homem ao sair de lanchonete em Cariacica

O motorista que atropelou um representante comercial ao sair de uma lanchonete em Cariacica foi identificado pela Polícia Civil e intimado a depor na Divisão Especializada de Delitos de Trânsito (DDT), em Vitória, nesta sexta-feira (12). Ele foi liberado após ser ouvido pela autoridade policial, já que não havia situação de flagrante nem mandado de prisão contra ele.
"Não houve apresentação espontânea do investigado. Após sua identificação, ele foi devidamente intimado para comparecer à unidade policial e prestar interrogatório e apresentou sua versão dos fatos", informou a corporação.
O nome do motorista não foi divulgado, mas o repórter Álvaro Guaresqui, da TV Gazeta, apurou que se trata de Alexandre Alves Serafim.
A vítima é Leonardo Dassie de Sá, de 49 anos. Ele trabalhava como garçom naquela noite e foi atropelado ao deixar o estabelecimento, já na madrugada do dia 7 de junho.
Relatos de testemunhas à Polícia Militar indicam que o veículo trafegava na contramão. Com a colisão, a vítima foi arremessada por aproximadamente 10 metros e atingiu a cabeça no meio-fio. Leonardo segue internado em estado grave em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI).
O caso permanece sob investigação da Polícia Civil.
O advogado Rafael Almeida, responsável pela defesa do motorista, informou que esteve na delegacia na quinta-feira (11) para apresentar o cliente espontaneamente, mas foi informado de que os dados do investigado já constavam nos autos e que ele seria intimado. “Ele foi ouvido, colaborou com a apuração e permanece à disposição para todos os atos que se fizerem necessários”, destacou