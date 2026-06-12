Moto furtada em MG é recuperada depois de 8 anos na BR 101 em Ibiraçu

Uma moto que havia sido furtada em Contagem, Minas Gerais, foi recuperada quase oito anos após o crime no km 215 da BR 101, em Ibiraçu, no Norte do Espírito Santo, na quinta-feira (11). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a abordagem aconteceu durante um patrulhamento na rodovia, quando os agentes identificaram sinais de adulteração na placa do veículo.





Segundo a PRF, após a verificação dos sinais de identificação, foi constatado que a moto, modelo Honda CG 160 Titan EX vermelha, tinha registro de furto em Minas Gerais desde junho de 2018.





O condutor informou aos policiais que havia adquirido a moto três dias antes, por meio de um acordo de pagamento parcelado com o neto de seu empregador. Ele foi encaminhado à delegacia para prestar esclarecimentos.





A reportagem de A Gazeta entrou em contato com a Polícia Civil para obter informações sobre a situação do condutor, mas não houve retorno até a publicação deste texto.