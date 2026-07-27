Baralho cigano: previsão para os 12 signos de 27 de julho a 02 de agosto de 2026

A semana será propícia para encerrar o que perdeu sentido e abrir espaço para oportunidades mais alinhadas ao caminho de cada nativo Crédito: Imagem: SeluGallego | Shutterstock

A última semana de julho e início de agosto marcará a transição entre ciclos, favorecendo decisões conscientes e novos começos. O baralho cigano revela que o momento será propício para encerrar o que perdeu sentido e abrir espaço para oportunidades mais alinhadas ao próprio caminho. Segundo a astróloga e taróloga Sol Viana, a verdadeira transformação acontecerá quando houver confiança na sabedoria do tempo e disposição para seguir em frente sem medo das mudanças.

A seguir, confira as previsões do baralho cigano para cada um dos signos!

Áries

A semana favorecerá iniciativas e decisões rápidas ao ariano Crédito: Imagem: Pen-Is Production | Shutterstock

A carta “O Cavaleiro” anuncia movimento, convites e novidades. A semana favorecerá iniciativas e decisões rápidas. No amor, uma aproximação ou um reencontro poderá surpreender. No trabalho, oportunidades surgirão caso você consiga agir com confiança.

Touro

Os vínculos do taurino no amor se tornarão mais sólidos Crédito: Imagem: Pen-Is Production | Shutterstock

A carta “A Casa” fortalece a estabilidade, a família e a segurança emocional. Assim, organizar a vida pessoal trará reflexos positivos para outras áreas da vida. No amor, os vínculos se tornarão mais sólidos. No trabalho, será importante manter o foco no que realmente importa.

Gêmeos

A semana do geminiano será positiva para assuntos financeiros e negociações Crédito: Imagem: Pen-Is Production | Shutterstock

A carta “Os Peixes” favorece a prosperidade, os ganhos e a expansão. Dessa maneira, a semana será positiva para assuntos financeiros e negociações. No amor, a generosidade e o diálogo fortalecerão a relação. No trabalho, boas oportunidades de crescimento poderão surgir.

Câncer

Algo que parecia parado começará a ganhar movimento na vida do canceriano Crédito: Imagem: Pen-Is Production | Shutterstock

A carta “A Cegonha” anuncia mudanças positivas e renovação. Assim, algo que parecia parado começará a ganhar movimento. No amor, uma nova fase fortalecerá os sentimentos. No trabalho, transformações abrirão caminhos promissores.

Leão

Será uma semana ideal para o leonino demonstrar o que sente sem receio Crédito: Imagem: Pen-Is Production | Shutterstock

A carta “O Coração” destaca sentimentos verdadeiros e relações sinceras. Desse modo, será uma semana para demonstrar o que sente sem receio. No amor, a cumplicidade aumentará. No trabalho, boas parcerias favorecerão seus objetivos.

Virgem

O virginiano deverá ter atenção aos detalhes e cautela antes de confiar plenamente em promessas Crédito: Imagem: Pen-Is Production | Shutterstock

A carta “A Raposa” pede atenção aos detalhes e cautela antes de confiar plenamente em promessas. No amor, será importante evitar julgamentos precipitados. No trabalho, revisar informações será mais importante do que agir rapidamente.

Libra

Será uma excelente semana para o libriano colocar planos em prática Crédito: Imagem: Pen-Is Production | Shutterstock

A carta “O Sol” ilumina a semana com alegria, reconhecimento e boas realizações. Assim, será uma excelente semana para colocar planos em prática. No amor, a felicidade e a leveza fortalecerão os vínculos. No trabalho, seu esforço tenderá a ser valorizado.

Escorpião

Momentos de carinho fortalecerão a relação do escorpiano Crédito: Imagem: Pen-Is Production | Shutterstock

A carta “A Lua” intensifica a sensibilidade e a intuição. Por isso, será importante confiar na própria percepção, mas procurar não alimentar inseguranças. No amor, momentos de carinho fortalecerão a relação. No trabalho, a criatividade será um diferencial.

Sagitário

Conversas sinceras fortalecerão os laços do sagitariano nos relacionamentos Crédito: Imagem: Pen-Is Production | Shutterstock

A carta “A Chave” revela soluções, desbloqueios e novas oportunidades. Dessa maneira, uma questão importante tenderá a encontrar um desfecho favorável. No amor, conversas sinceras fortalecerão os laços. No trabalho, portas importantes poderão se abrir.

Capricórnio

A dedicação do capricorniano no trabalho produzirá resultados consistentes Crédito: Imagem: Pen-Is Production | Shutterstock

A carta “A Âncora” traz estabilidade, perseverança e segurança. Assim, será uma semana ideal para continuar investindo naquilo que vem construindo. No amor, relações sólidas ganharão ainda mais força. No trabalho, sua dedicação produzirá resultados consistentes.

Aquário

A vida social poderá trazer boas surpresas para a vida amorosa do aquariano Crédito: Imagem: Pen-Is Production | Shutterstock

A carta “O Jardim” favorece encontros, novas amizades e oportunidades por meio de conexões. No amor, a vida social poderá trazer boas surpresas. No trabalho, o networking e as novas parcerias serão muito positivos.

Peixes

Será uma boa semana para o pisciano acreditar mais nos próprios talentos e seguir sua intuição Crédito: Imagem: Pen-Is Production | Shutterstock

A carta “A Estrela” traz esperança, inspiração e proteção espiritual. Será uma boa semana para acreditar mais nos próprios talentos e seguir a intuição. No amor, sonhos compartilhados fortalecerão os vínculos. No trabalho, boas ideias poderão abrir novos caminhos.

Carta conselho da semana

“O Buquê” simboliza alegria, gratidão e reconhecimento. Assim, a semana favorecerá momentos felizes, boas notícias e gestos de carinho. Receba as oportunidades com o coração aberto e valorize as pequenas conquistas, pois elas serão o início de realizações ainda maiores.

Por Sol Viana