A inteligência artificial não assina carteira

A pergunta central desse caso não é se a inteligência artificial errou. Máquinas erram, assim como as pessoas também erram. A pergunta correta é quem responde pelo erro.

No ambiente de trabalho, essa pergunta já tem endereço.





Empresas brasileiras hoje filtram currículos por triagem automatizada, medem produtividade por sistemas que pontuam o empregado em tempo real, definem escalas e rotas por algoritmo e, em alguns setores, desligam trabalhadores a partir de indicadores gerados sem intervenção humana direta. Quando esse arranjo produz dano, a defesa que se ouve é quase sempre a mesma: foi o sistema.





A CLT responde isso claramente ao definir que o empregador assume os riscos da atividade econômica. É o princípio da alteridade, e ele não perdeu utilidade por causa da tecnologia. Quem escolhe a ferramenta, extrai proveito dela e responde pelo prejuízo que ela causa. Terceirizar a decisão para um software não terceiriza a responsabilidade que vem junto.





Tampouco há o vácuo legislativo que se costuma alegar. O parágrafo único do artigo 6º da CLT equipara os meios telemáticos e informatizados de comando, controle e supervisão aos meios pessoais e diretos. Subordinação exercida por sistema é subordinação jurídica. O legislador brasileiro antecipou, quase por acaso, o debate que hoje se chama subordinação algorítmica.