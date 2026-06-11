Ciclista de 14 anos morre atropelado por carreta na BR 101 em São Mateus

Um ciclista de 14 anos morreu após ser atropelado por uma carreta no km 66 da BR 101, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na noite de quarta-feira (10). De acordo com a Ecovias Capixaba, o adolescente, identificado como Guilherme Brito Neves Ferreira, morreu no local.





Uma testemunha contou à repórter Cris Martinelli, da TV Gazeta Norte, que Guilherme seguia de bicicleta pelo acostamento da rodovia acompanhado de outra ciclista. Segundo o relato, o adolescente foi atingido pela carreta no momento que tentava ultrapassá-la.





A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Rodoviária Federal e Polícia Civil e aguarda retorno.