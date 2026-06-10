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Radares passam a calcular velocidade média em trecho da BR 101 no ES

Utilizando os radares já existentes, o sistema registra a passagem dos veículos em diferentes pontos e calcula o tempo gasto no percurso para determinar a velocidade média

Publicado em 10 de Junho de 2026 às 18:51

Enzo Teixeira

Enzo Teixeira

Publicado em 

10 jun 2026 às 18:51
Trecho na BR 101 Norte que corta a Reserva do Sooretama
Fernando Madeira | A Gazeta

Não adianta mais frear apenas ao passar pelo radar. A regra vale para motoristas que trafegam entre Sooretama e Linhares, no Norte do Espírito Santo, no trecho da BR 101 em que os equipamentos passaram a calcular a velocidade média do veículo durante todo o percurso.


O novo sistema foi implementado pela Ecovias Capixaba no fim de maio no trecho entre os quilômetros 102 e 125. Utilizando os radares já existentes, o sistema registra a passagem dos veículos em diferentes pontos e calcula o tempo gasto no percurso para determinar a velocidade média.

SEM MULTA O projeto funciona em parceria com a Polícia Rodoviária Federal, que faz abordagens educativas. Não há multa por exceder a velocidade média. Mas, se o motorista ultrapassar o limite permitido em um dos radares, a infração será registrada.

O funcionamento é simples: o veículo é registrado por um radar no início do trajeto e por outro no ponto final. Com base nesses dados, o software calcula a velocidade média do motorista ao longo de todo o percurso. Se o motorista fizer o trajeto em menos tempo do que o permitido, o sistema identifica o excesso. 


Ultrapassar o limite da velocidade média não gera multa. Porém, se o motorista passar acima da velocidade permitida em qualquer um dos dispositivos, a infração será registrada.

Os primeiros resultados

Cálculo de velocidade média flagra picape trafegando com mais que o dobro da velocidade permitida para o trecho da BR 101 entre Sooretama e Linhares
Ecovias Capixaba

De acordo com a Ecovias Capixaba, a ideia é reforçar o respeito ao limite em todo o percurso, já que excesso de velocidade aumenta a gravidade dos acidentes. A iniciativa tem caráter exclusivamente educativo e busca conscientizar os motoristas sobre a necessidade de respeitar os limites de velocidade ao longo de todo o trajeto, e não apenas em pontos isolados da rodovia. Ainda não há previsão de ampliar o sistema para outros pontos.


No primeiro dia da implementação do sistema, por exemplo, 51 motoristas estavam acima da velocidade média. Em mais da metade dos registros, o excesso passou de 50% do permitido no trecho, que é de 60 km/h. O caso mais extremo foi o de uma picape trafegando a 124 km/h. 


Os condutores identificados foram abordados mais adiante e receberam orientações sobre direção segura e os riscos provocados pelo excesso de velocidade.

A escolha pelo trecho Sooretama x Linhares

Vista aérea de parte da Reserva Biológica de Sooretama
Divulgação | Instituto Últimos Refúgios

A concessionária informou que o trecho foi escolhido por oferecer condições mais adequadas para esse tipo de monitoramento, já que não há entradas para bairros ou rotas alternativas que possam interferir no cálculo realizado pela tecnologia.


Além disso, a região exige atenção especial por causa da Reserva Biológica de Sooretama, onde ocorre frequente travessia de animais.

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