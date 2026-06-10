Radares passam a calcular velocidade média em trecho da BR 101 no ES

De acordo com a Ecovias Capixaba, a ideia é reforçar o respeito ao limite em todo o percurso, já que excesso de velocidade aumenta a gravidade dos acidentes. A iniciativa tem caráter exclusivamente educativo e busca conscientizar os motoristas sobre a necessidade de respeitar os limites de velocidade ao longo de todo o trajeto, e não apenas em pontos isolados da rodovia. Ainda não há previsão de ampliar o sistema para outros pontos.





No primeiro dia da implementação do sistema, por exemplo, 51 motoristas estavam acima da velocidade média. Em mais da metade dos registros, o excesso passou de 50% do permitido no trecho, que é de 60 km/h. O caso mais extremo foi o de uma picape trafegando a 124 km/h.





Os condutores identificados foram abordados mais adiante e receberam orientações sobre direção segura e os riscos provocados pelo excesso de velocidade.