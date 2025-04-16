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Medida contra atropelamentos

Trecho da BR 101 em Sooretama ganha nove passarelas de animais

Principais animais beneficiados são saguis-de-cara-branca, porcos-espinhos e gambás; estruturas foram instaladas entre o fim de março e o início deste mês

Publicado em 16 de Abril de 2025 às 10:43

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

16 abr 2025 às 10:43
Passagem sendo instalada em Sooretama
Passagem sendo instalada em Sooretama Crédito: Ecovias 101
Nove passarelas foram instaladas na BR 101, em Sooretama, no Norte do Espírito Santo, entre o fim de março e o início de abril, para reduzir os riscos de atropelamentos de animais que atravessam a via na parte da Reserva Ambiental do município. Segundo a estimativa de pesquisadores, cerca de 90 animais morrem por dia em um trecho 12 km. O local é de intenso fluxo de veículos, com limite de velocidade de 60 km/h.
A Ecovias 101, responsável pela administração da BR 101, instalou as passarelas em pontos estratégicos, entre os quilômetros 102 e 106, onde são registrados o maior número de atropelamentos. As estruturas têm 30 metros de comprimento e foram feitas com madeira de reflorestamento e cabos de aço.

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Motoristas que trafegam na rodovia já presenciaram o momento da travessia dos bichos. Um deles até mesmo ajudou uma Preguiça. Para o pesquisador do Projeto Harpia, Brener Fabres, a medida não vai resolver todos os casos de atropelamentos, mas ajuda. Ele relembra da importância dos cuidados com os animais, que estão no local muito antes dos humanos.
“A gente reconhece a importância da rodovia para a economia, a geração de empregos, mas os animais chegaram muito antes da gente. É necessário mais respeito e atenção. A gente sabe que não vai acabar com casos de atropelamento, porém quanto mais a gente puder fazer para diminuir esse impacto, vamos brigar com unhas e dentes”, disse.
Essa passarela vai beneficiar o sagui-de-cara-branca, que não é ameaçado de extinção, mas que diariamente a gente perde indivíduos. Também porcos-espinhos e gambás serão beneficiados
Brener Fabres - Pesquisador do Projeto Harpia
As principais vítimas são onças pintadas, harpias, preguiças e macacos de diversas espécies, que estão em extinção. Cobras e sapos também estão entre as mortes. Por isso, pesquisadores também pedem por passagens subterrâneas no local.
A Ecovias 101 pretende implementar mais ações para proteger a vida da fauna, conforme o coordenador de Sustentabilidade da concessionária, Thiago Cardoso. “Já apresentamos ao órgão ambiental placas educativas. Temos o planejamento de termos uma câmera inteligente que possa identificar o animal que está atravessando a rodovia e sinalizar para o motorista”, contou.
*Com informações da repórter Luciany Oliveira, da TV Gazeta Norte

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