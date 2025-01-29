Bicho-preguiça é resgatado pela PRF na BR 262; veja vídeo

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi chamada para realizar um resgate inusitado em Ibatiba, na Região do Caparaó capixaba, na última terça-feira (28). Segundo a corporação, o animal foi encontrado por algumas pessoas às margens da rodovia BR 262.
No local, com todo cuidado, os policiais pegaram o bicho-preguiça e levaram o animal para um local seguro, distante da pista, em uma vila próxima. Confira o resgate no vídeo acima.
Em nota, o Corpo de Bombeiros informou que "foi acionado para ocorrência de resgate de animal selvagem. A preguiça havia sido resgatada pela PRF, em uma rodovia, e levada para uma árvore no quintal de uma residência, acionando o CBMES. Os bombeiros, por sua vez, retiraram o animal da árvore e o transportaram até uma área de mata, onde foi solto e devolvido à natureza".