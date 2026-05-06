Suspeito de espancar idoso após cavalo ser atropelado é preso em Boa Esperança

Um homem de 56 anos foi preso na terça-feira (5) em cumprimento a um mandado de prisão preventiva, suspeito de espancar um idoso de 60 anos na rodovia ES 315, na zona rural de Boa Esperança, no Noroeste do Espírito Santo.





Segundo a Polícia Civil, o detido é apontado como o principal autor da tentativa de homicídio contra Ademilson Roque da Conceição.





Nesta quarta-feira (6), o segundo suspeito de participar da agressão, um jovem de 21 anos, se apresentou espontaneamente na unidade policial, acompanhado de advogado, após tomar ciência do mandado de prisão expedido contra ele.





O crime aconteceu em abril, após a vítima se envolver em um acidente. Ademilson colidiu o carro com um cavalo que transitava às margens da via durante uma comitiva. Com o impacto, o animal e o cavaleiro foram arremessados.





Ao sair do veículo para prestar socorro, o idoso foi agredido por pessoas que estavam no local.