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Tentativa de homicídio

Suspeito de espancar idoso após cavalo ser atropelado é preso em Boa Esperança

Crime ocorreu após acidente com cavalo na ES 315; vítima foi agredida ao tentar ajudar e segue internada em estado grave

Publicado em 06 de Maio de 2026 às 10:53

Adrielle Mariana

Adrielle Mariana

Publicado em 

06 mai 2026 às 10:53
Ele já recebeu alta da UTI e, atualmente, está na enfermaria
Segundo familiares, Ademilson Roque Gonçalves, de 60 anos, tentava prestar socorro ao homem que montava no animal, quando teria sido atacado por cavaleiros de uma comitiva. Acervo familiar

Um homem de 56 anos foi preso na terça-feira (5) em cumprimento a um mandado de prisão preventiva, suspeito de espancar um idoso de 60 anos na rodovia ES 315, na zona rural de Boa Esperança, no Noroeste do Espírito Santo.


Segundo a Polícia Civil, o detido é apontado como o principal autor da tentativa de homicídio contra Ademilson Roque da Conceição.


Nesta quarta-feira (6), o segundo suspeito de participar da agressão, um jovem de 21 anos, se apresentou espontaneamente na unidade policial, acompanhado de advogado, após tomar ciência do mandado de prisão expedido contra ele.


O crime aconteceu em abril, após a vítima se envolver em um acidente. Ademilson colidiu o carro com um cavalo que transitava às margens da via durante uma comitiva. Com o impacto, o animal e o cavaleiro foram arremessados.


Ao sair do veículo para prestar socorro, o idoso foi agredido por pessoas que estavam no local.

Vítima foi agredida ao tentar prestar socorro após colidir com o animal que participava de uma comitiva às margens da rodovia
Crime ocorreu em abril, na ES 315 Família da vítima

Ele foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) com diversas lesões e levado ao Hospital Estadual Roberto Silvares, em São Mateus. De acordo com a família, a vítima foi encontrada inconsciente, com respiração fraca, e precisou ser intubada devido a ferimentos graves na traqueia.


A filha de Ademilson, Francielle Silva, disse que o pai ficou intubado por 12 dias e já recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI). De acordo com a professora, ele segue internado na enfermaria do hospital, respondendo bem ao tratamento e recuperando os movimentos do braço e da cabeça.

Meu pai está vivo por um milagre. Os médicos dizem que a sobrevivência dele é considerada um milagre diante da gravidade das agressões

Francielle Silva Professora, filha de Ademilson

Apesar da melhora, Francielle afirmou que o pai ainda respira por traqueostomia, com o nariz permanece quebrado. Segundo ela, parte do rosto do homem foi afundada devido às agressões.

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