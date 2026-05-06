Suspeito de espancar idoso após cavalo ser atropelado é preso em Boa Esperança

Um homem de 56 anos foi preso na terça-feira (5) em cumprimento a um mandado de prisão preventiva, suspeito de espancar um idoso de 60 anos na rodovia ES 315, na zona rural de Boa Esperança, no Noroeste do Espírito Santo.
Segundo a Polícia Civil, o detido é apontado como o principal autor da tentativa de homicídio contra Ademilson Roque da Conceição.
Nesta quarta-feira (6), o segundo suspeito de participar da agressão, um jovem de 21 anos, se apresentou espontaneamente na unidade policial, acompanhado de advogado, após tomar ciência do mandado de prisão expedido contra ele.
O crime aconteceu em abril, após a vítima se envolver em um acidente. Ademilson colidiu o carro com um cavalo que transitava às margens da via durante uma comitiva. Com o impacto, o animal e o cavaleiro foram arremessados.
Ao sair do veículo para prestar socorro, o idoso foi agredido por pessoas que estavam no local.
Ele foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) com diversas lesões e levado ao Hospital Estadual Roberto Silvares, em São Mateus. De acordo com a família, a vítima foi encontrada inconsciente, com respiração fraca, e precisou ser intubada devido a ferimentos graves na traqueia.
A filha de Ademilson, Francielle Silva, disse que o pai ficou intubado por 12 dias e já recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI). De acordo com a professora, ele segue internado na enfermaria do hospital, respondendo bem ao tratamento e recuperando os movimentos do braço e da cabeça.
Meu pai está vivo por um milagre. Os médicos dizem que a sobrevivência dele é considerada um milagre diante da gravidade das agressões
Francielle Silva Professora, filha de Ademilson
Apesar da melhora, Francielle afirmou que o pai ainda respira por traqueostomia, com o nariz permanece quebrado. Segundo ela, parte do rosto do homem foi afundada devido às agressões.