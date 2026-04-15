Idoso é agredido após carro atropelar cavalo na ES 315 em Boa Esperança

De acordo com a Polícia Militar, o Chevrolet Sonic atingiu o animal que transitava às margens da via, o que fez com que o equino e o cavaleiro fossem arremessados. O motorista foi socorrido pelo Samu/192 e encaminhado ao hospital com diversas lesões pelo corpo, havendo suspeita de agressões após o acidente.





Já o homem a cavalo havia sido socorrido por familiares para o Hospital Cristo Rei antes da chegada das equipes de atendimento. Ainda segundo a PM, não foi possível realizar o teste do bafômetro nos envolvidos devido à gravidade dos ferimentos.