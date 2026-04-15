Idoso é agredido após carro atropelar cavalo na ES 315 em Boa Esperança

Um idoso de 60 anos, identificado como Ademilson Roque Gonçalves, ficou gravemente ferido após ser agredido na noite do último domingo (12), na rodovia ES 315, na zona rural de Boa Esperança, região Noroeste do Espírito Santo. O caso aconteceu após uma colisão envolvendo o veículo que ele conduzia e um cavalo.
De acordo com a Polícia Militar, o Chevrolet Sonic atingiu o animal que transitava às margens da via, o que fez com que o equino e o cavaleiro fossem arremessados. O motorista foi socorrido pelo Samu/192 e encaminhado ao hospital com diversas lesões pelo corpo, havendo suspeita de agressões após o acidente.
Já o homem a cavalo havia sido socorrido por familiares para o Hospital Cristo Rei antes da chegada das equipes de atendimento. Ainda segundo a PM, não foi possível realizar o teste do bafômetro nos envolvidos devido à gravidade dos ferimentos.
Em conversa com a produção da TV Gazeta, a filha de Ademilson relatou que o pai seguia para casa no momento do acidente. Ela afirma que havia uma comitiva com cerca de 20 cavaleiros no local e que, após a queda do cavalo, o idoso teria descido do veículo para tentar prestar socorro, quando teria sido agredido por algumas pessoas. Segundo ela, o pai também teria sido atingido com uma espora de cavalo, objeto metálico usado na montaria.
Deram uma surra no meu pai, não quiseram ouvir. Agora está no hospital, quebrou a clavícula e vários ossos. Bateram forte na Cabeça, ele está todo arrebentado […] Passaram a espora no rosto do meu pai, ele está com o nariz e com a cabeça toda cortada
Francieli
Filha do motorista
Parentes informaram que, ao dar entrada no Hospital Roberto Silvares, em São Mateus, o familiar foi encontrado inconsciente e com respiração fraca. Ele precisou ser entubado devido aos ferimentos na traqueia e segue internado em estado grave. Os familiares pedem por justiça.
A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Boa Esperança e que, até o momento, nenhum suspeito foi detido. Informações que possam ajudar na apuração podem ser repassadas de forma anônima pelo Disque-Denúncia 181.