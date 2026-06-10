Rivellino na Copa de 70 e o gol que me deu um nome e um amigo

Nasci em 26 de maio de 1970, poucos dias antes do início da Copa do Mundo do México. Como milhões de brasileiros, meu pai vivia a expectativa pela estreia da Seleção Brasileira. Mas, no meu caso, a Copa teria uma importância ainda maior.





Antes mesmo do meu nascimento, meu pai tomou uma decisão inusitada. Disse à família que o nome do seu filho seria o mesmo do jogador que marcasse o primeiro gol do Brasil naquela Copa do Mundo. Era uma promessa simples, mas que acabaria marcando toda a minha vida.





O problema é que eu nasci antes da estreia da Seleção.





Enquanto o Brasil não entrava em campo, eu permanecia sem nome definido. Durante aqueles dias, minha avó, minhas tias e os demais familiares me chamavam apenas de “Neném”. Todos aguardavam o desfecho daquela curiosa promessa feita por meu pai.