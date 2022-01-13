Estreia com gol! Corinthians relembra nas redes sociais a primeira partida do ídolo Rivellino

Há exatos 57 anos, no dia 13 de janeiro de 1965, um dos maiores ídolos da história do Corinthians realizava sua primeira partida como profissional pelo clube. Aos 19 anos, Roberto Rivellino, o Reizinho do Parque, como futuramente seria apelidado, estreava com gol na partida diante do Santa Cruz, no estádio dos Aflitos, em Recife.+ Felipe Melo, Patrick, Nathan… Veja jogadores que se transferiram entre clubes da Série A

O jogo era válida pelo Torneio Pentagonal do Recife, que além de Corinthians e Santa Cruz contava com Náutico, São Paulo e Sport.

Sob o comando de Oswaldo Brandão, o time do Parque São Jorge entrou em campo para enfrentar os pernambucanos na primeira rodada com Cabeção; Amaro, Cláudio, Clóvis e Oreco; Dino Sani, Rivellino, Ferreirinha e Ney; Bazani e Flávio.

Bazani e Flávio marcaram os gols na primeira etapa, e para fechar sua estreia com chave de ouro, Rivellino sacramentou a vitória na segunda etapa, anotando seu primeiro gol pelo Timão.

VEJA TABELA COM DATAS E HORÁRIOS DOS JOGOS DO TIMÃO NO PAULISTÃO Formado no antigo terrão do Parque São Jorge, o Reizinho do Parque participou de 474 jogos com a camisa do Corinthians e marcou 144 gols, em passagem que durou até 1974, quando transferiu-se para o Fluminense.

Na inauguração da Neo Química Arena, em 2014, Rivellino marcou o primeiro gol da nova casa do Timão em partida que reuniu diversos ídolos do clube.