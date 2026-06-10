Empresária dirige com homem sobre o capô até encontrar a polícia em Vila Velha

Imagine estar dirigindo e, ao parar no semáforo, um homem pular no capô do seu carro? A empresária Andreza Pessini passou por essa situação em Vila Velha, na Grande Vitória, na última terça-feira (9), e filmou a cena. Ela percorreu de Itapuã até a Praia da Sereia, na Praia da Costa — mais de três quilômetros —, até achar uma viatura da Polícia Militar.
Andreza contou que havia saído do trabalho, por volta das 18h30, quando tudo aconteceu. “Ele estava andando na rua. Quando eu parei no sinal, ele subiu no carro e falou: ‘Me tira daqui, só quero minha vida de volta’. Na hora fiquei com medo, fechei os vidros e travei as portas. Meu medo era ele quebrar o vidro e fazer algo comigo, me assaltar”, disse.
A empresária, então, pensou em seguir com o homem no capô, em velocidade baixa, até achar alguma equipe da Polícia Militar. “Tentei ligar para a polícia, mas fiquei com medo de parar para esperar e acontecer algo comigo. Como na orla costuma ter policiamento, eu fui indo”, comentou.
Eu só reagi de uma forma que eu pudesse ter o mínimo de segurança. Em momento algum quis fazer maldade com ele, como acelerar ou frear.
Andreza Pessini Empresária
Ela gravou parte do trajeto com o homem no capô. No vídeo, a empresária destaca que já havia trafegado cerca de três quilômetros e ainda não tinha achado nenhuma viatura. Quando eles chegam na Praia da Sereia e avistam a equipe da PM, o próprio rapaz pede para Andreza parar, desce e vai na direção dos militares.
“Comecei a buzinar, mas ele mesmo desceu já se ajoelhando e colocando a mão na cabeça. Eu não ouvi ele falar nada, mas as pessoas que estavam ao redor disseram que ele falou: ‘Me prende’. Os policiais conversaram comigo e agora vou registrar um boletim de ocorrência, até mesmo por questão de segurança no trânsito, porque posso ter sido multada”, destacou a empresária.
A reportagem de A Gazeta pediu detalhes do caso à Polícia Militar. Quando houver retorno, este texto será atualizado.