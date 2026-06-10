Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Veja vídeo

Empresária dirige com homem sobre o capô até encontrar a polícia em Vila Velha

Caso foi registrado na noite da última terça-feira (9); motorista percorreu mais de três quilômetros, de Itapuã até a Praia da Costa

Publicado em 10 de Junho de 2026 às 10:42

Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

10 jun 2026 às 10:42

Imagine estar dirigindo e, ao parar no semáforo, um homem pular no capô do seu carro? A empresária Andreza Pessini passou por essa situação em Vila Velha, na Grande Vitória, na última terça-feira (9), e filmou a cena. Ela percorreu de Itapuã até a Praia da Sereia, na Praia da Costa —  mais de três quilômetros —, até achar uma viatura da Polícia Militar


Andreza contou que havia saído do trabalho, por volta das 18h30, quando tudo aconteceu. “Ele estava andando na rua. Quando eu parei no sinal, ele subiu no carro e falou: ‘Me tira daqui, só quero minha vida de volta’. Na hora fiquei com medo, fechei os vidros e travei as portas. Meu medo era ele quebrar o vidro e fazer algo comigo, me assaltar”, disse. 


A empresária, então, pensou em seguir com o homem no capô, em velocidade baixa, até achar alguma equipe da Polícia Militar. “Tentei ligar para a polícia, mas fiquei com medo de parar para esperar e acontecer algo comigo. Como na orla costuma ter policiamento, eu fui indo”, comentou. 

Eu só reagi de uma forma que eu pudesse ter o mínimo de segurança. Em momento algum quis fazer maldade com ele, como acelerar ou frear.

Andreza Pessini Empresária

Ela gravou parte do trajeto com o homem no capô. No vídeo, a empresária destaca que já havia trafegado cerca de três quilômetros e ainda não tinha achado nenhuma viatura. Quando eles chegam na Praia da Sereia e avistam a equipe da PM, o próprio rapaz pede para Andreza parar, desce e vai na direção dos militares. 


“Comecei a buzinar, mas ele mesmo desceu já se ajoelhando e colocando a mão na cabeça. Eu não ouvi ele falar nada, mas as pessoas que estavam ao redor disseram que ele falou: ‘Me prende’. Os policiais conversaram comigo e agora vou registrar um boletim de ocorrência, até mesmo por questão de segurança no trânsito, porque posso ter sido multada”, destacou a empresária. 


A reportagem de A Gazeta pediu detalhes do caso à Polícia Militar. Quando houver retorno, este texto será atualizado. 

Veja Também 

Imagem de destaque

Busca por foragido que atacou PM acaba em troca de tiros e prisão de homem na Serra

Acidentes foram registrados em Castelinho e Celina, em Alegre

Dois motociclistas morrem em acidentes num intervalo de 5 horas na BR 482 em Alegre

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Vila Velha Praia da Costa Itapuã Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

BYD Atto 2
BYD Atto 2 é lançado como primeiro híbrido flex da marca e tem preços a partir de R$ 149.990
Imagem de destaque
'Vacina do Butantan contra dengue seria aprovada em qualquer lugar do mundo', diz ex-diretor da Anvisa
Cantora carioca segue sequência de shows agora no ES
Marvvila desembarca no ES para show com sucessos do pagode neste sábado (13)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados