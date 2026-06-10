Dois motociclistas morrem em acidentes num intervalo de 5 horas na BR 482 em Alegre

Dois motociclistas, de 26 e 40 anos, morreram em acidentes ocorridos em um intervalo de cerca de 5 horas na BR 482 em Alegre, na Região do Caparaó no Espírito Santo, na noite terça-feira (9).





No primeiro registro da Polícia Militar, a vítima se envolveu em uma batida com um carro na localidade de Castelinho (vídeo acima). Já no distrito de Celina, o motociclista perdeu o controle e bateu contra um meio fio da rodovia.





De acordo com a PM, às 18h20 houve um chamado para o acidente em Castelinho. As causas da batida não foram informadas. O piloto da motocicleta, identificado como Wesley de Oliveira Rodrigues, 26 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O motorista do automóvel foi encaminhado à Delegacia Regional de Alegre para prestar esclarecimentos.





Já às 23h18, os militares receberam novo chamado de acidente, desta vez, nas proximidades do distrito de Celina, zona rural de Alegre, sentido Guaçuí. O piloto de uma moto Honda Bros perdeu o controle da direção em uma curva e colidiu contra o meio-fio da rodovia. Danilo Furtado Pereira, de 40 anos, morreu no local.





A Polícia Civil foi procurada pela reportagem para mais informações dos casos, mas ainda não houve retorno.