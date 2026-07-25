Acompanhe ao vivo as finais da Taça EDP das Comunidades 2026

Chegou a hora da grande final da Taça EDP das Comunidades 2026. Após uma série de jogos envolvendo mais de 40 bairros e mais de cinco mil atletas de toda a Grande Vitória, a decisão do maior campeonato de comunidades do Espírito Santo acontece na manhã deste domingo (26), no Campo do Canarinho, em Feu Rosa, na Serra.
As equipes de Bairro da Penha e Goibeiras, no feminino, e Eldorado e Alvorada, no masculino se enfrentam em busca do título do maior campeonato de comunidades do Espírito Santo. Os dois jogos contam com transmissão exclusiva no site e no Youtube de A Gazeta, com narração de Zé Schaeffer, comentários de Marcella Scaramella e reportagem de Vinícius Lima.
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As finais
Bairro da Penha x Goiabeiras (feminino)
O primeiro duelo do dia, o Bairro da Penha chega defendendo o bicampeonato e sustentado por uma campanha dominante, marcada por goleadas, invencibilidade e um ataque avassalador. A equipe busca o tri e conta com a artilheira Maria Eduarda como uma de suas principais armas. Já o Goiabeiras construiu sua trajetória com equilíbrio e evolução ao longo da competição e chegando à decisão após crescer nos momentos decisivos. O confronto promete reunir a força ofensiva e o favoritismo do atual bicampeão diante da determinação e do espírito de superação de um Goiabeiras que sonha em surpreender e levantar a taça.
Eldorado x Alvorada (masculino)
Na outra final, são colocados frente a frente duas equipes que fizeram campanhas consistentes, mas com características distintas. O Eldorado chega embalado por uma campanha perfeita, com o melhor ataque da competição e a defesa menos vazada, credenciais que o colocam como um dos favoritos ao título. Do outro lado, o Alvorada mostrou poder de reação ao longo do campeonato, cresceu nos confrontos eliminatórios e provou sua força em decisões, especialmente nas disputas por pênaltis. A expectativa é de um confronto entre a eficiência ofensiva do Eldorado e a competitividade de um Alvorada que já demonstrou saber superar adversidades.