AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Vale tudo!

Acompanhe ao vivo as finais da Taça EDP das Comunidades 2026

Decisão acontece na manhã deste domingo (26), a partir de 9h, no Campo do Canarinho, em Feu Rosa, na Serra

Publicado em 25 de Julho de 2026 às 19:06

Vinícius Lima

Vinícius Lima

Publicado em 

25 jul 2026 às 19:06


Chegou a hora da grande final da Taça EDP das Comunidades 2026. Após uma série de jogos envolvendo mais de 40 bairros e mais de cinco mil atletas de toda a Grande Vitória, a decisão do maior campeonato de comunidades do Espírito Santo acontece na manhã deste domingo (26), no Campo do Canarinho, em Feu Rosa, na Serra.


As equipes de Bairro da Penha e Goibeiras, no feminino, e Eldorado e Alvorada, no masculino se enfrentam em busca do título do maior campeonato de comunidades do Espírito Santo. Os dois jogos contam com transmissão exclusiva no site e no Youtube de A Gazeta, com narração de Zé Schaeffer, comentários de Marcella Scaramella e reportagem de Vinícius Lima.


Baixe o aplicativo e confira a tabela detalhada


Prêmios da Taça EDP das Comunidades
Fernando Madeira/A Gazeta

As finais


Bairro da Penha x Goiabeiras (feminino)


O primeiro duelo do dia, o Bairro da Penha chega defendendo o bicampeonato e sustentado por uma campanha dominante, marcada por goleadas, invencibilidade e um ataque avassalador. A equipe busca o tri e conta com a artilheira Maria Eduarda como uma de suas principais armas. Já o Goiabeiras construiu sua trajetória com equilíbrio e evolução ao longo da competição e chegando à decisão após crescer nos momentos decisivos. O confronto promete reunir a força ofensiva e o favoritismo do atual bicampeão diante da determinação e do espírito de superação de um Goiabeiras que sonha em surpreender e levantar a taça.


Eldorado x Alvorada (masculino)


Na outra final, são colocados frente a frente duas equipes que fizeram campanhas consistentes, mas com características distintas. O Eldorado chega embalado por uma campanha perfeita, com o melhor ataque da competição e a defesa menos vazada, credenciais que o colocam como um dos favoritos ao título. Do outro lado, o Alvorada mostrou poder de reação ao longo do campeonato, cresceu nos confrontos eliminatórios e provou sua força em decisões, especialmente nas disputas por pênaltis. A expectativa é de um confronto entre a eficiência ofensiva do Eldorado e a competitividade de um Alvorada que já demonstrou saber superar adversidades.


Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Esportes Futebol
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Incêndio no Morro São Francisco, em Vitória
Incêndio atinge área de mata em Vitória ; veja as imagens
Imagem de destaque
O fazendeiro que quis abandonar o narcotráfico na Colômbia, mas não pôde
Casagrande com presidente Lula em Brasília (2024)
“Meu candidato à Presidência é o Lula”, carimba Casagrande

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados