Acompanhe ao vivo as finais da Taça EDP das Comunidades 2026





Chegou a hora da grande final da Taça EDP das Comunidades 2026. Após uma série de jogos envolvendo mais de 40 bairros e mais de cinco mil atletas de toda a Grande Vitória, a decisão do maior campeonato de comunidades do Espírito Santo acontece na manhã deste domingo (26), no Campo do Canarinho, em Feu Rosa, na Serra.





As equipes de Bairro da Penha e Goibeiras, no feminino, e Eldorado e Alvorada, no masculino se enfrentam em busca do título do maior campeonato de comunidades do Espírito Santo. Os dois jogos contam com transmissão exclusiva no site e no Youtube de A Gazeta, com narração de Zé Schaeffer, comentários de Marcella Scaramella e reportagem de Vinícius Lima.





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